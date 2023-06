Electrolux, il robot aspirapolvere che elimina lo sporco e lo stress

Pianificare al millimetro le pulizie domestiche, in ogni momento e dovunque ci si trovi, senza doversi destreggiare in rocamboleschi incastri di tempo fra gli impegni quotidiani: una opportunità che semplifica di molto la routine di tutti i giorni, e che ora è letteralmente a portata di mano grazie al nuovo robot aspirapolvere 600 di Electrolux.

Questo innovativo apparecchio consente non solo di programmare giorno e orario di attivazione, ma anche di monitorare da remoto e in qualsiasi situazione lo stato di avanzamento dei lavori direttamente da un’app intuitiva e user friendly, su cui viene mostrato il percorso di pulizia all’interno della mappa dell'abitazione.

Tecnologia e facilità d'utilizzo

Grazie a una tecnologia di navigazione che si avvale dell’azione combinata di giroscopi e telecamera integrata, il robot aspirapolvere 600 organizza in modo intelligente il proprio lavoro. Percorre infatti in autonomia le traiettorie ottimali lungo l’intera area della casa, e passa senza difficoltà dai pavimenti duri ai tappeti, superando ostacoli fino a 15mm di altezza e assicurando un funzionamento di ben 120 minuti consecutivi con carica della batteria completa.

Dotato di eccellente forza aspirante, regolabile secondo tre livelli di potenza, il nuovo robot di Electrolux non lascia scampo allo sporco perché è in grado di rimuovere ogni tipo di residuo: dalle briciole più piccole ai chicchi di riso, dalla polvere ai peli di animale. Con i suoi soli 78 mm di altezza, inoltre, riesce a spingersi fino agli angoli più difficili, come quelli sottostanti a divani, mobili e sanitari. Anche la base di ricarica ha dimensioni sorprendentemente compatte, che consentono numerose soluzioni salvaspazio per lo stazionamento quando il robot non è in funzione.

Il modello Hygienic dispone anche della funzione lavaggio: tale caratteristica assicura una completa e perfetta pulizia dei pavimenti in un solo passaggio e, soprattutto, con un solo elettrodomestico, che assume così il ruolo di un vero e proprio assistente tra le mura di casa

A contraddistinguere il modello Hero della gamma, è poi la capacità di ricarica automatica, che lo rende straordinariamente affidabile: quando la batteria scende al di sotto del 20%, il robot torna in autonomia alla base, per poi riprendere il percorso di pulizia una volta che la carica è completa.

Per ambienti domestici non solo perfettamente puliti, ma anche salubri e confortevoli, Electrolux ha infine predisposto nei nuovi robot un sistema di filtraggio a 2 strati, che impedisce fino al 99,5 % l’emissione nell’aria di particelle di polvere provenienti dal filtro di scarico dell’aspirapolvere.

Innovazione tecnologica, affidabilità cura di ogni dettaglio si sposano quindi con flessibilità e semplicità d’uso nel nuovo robot aspirapolvere 600 di Electrolux: uno strumento che, una volta provato, si rivela insostituibile e che permette di mantenere, anche da remoto, il pieno controllo sulla pulizia di ogni stanza, con risultati impeccabili senza alcuna fatica.