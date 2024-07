Rowenta lancia X-PLORER SERIE 240 AI+, il robot aspirapolvere di ultima generazione

Una casa che splende, accogliente, perfetta per garantire a sé, alla famiglia e agli amici, il piacere di un ambiente salubre. Ma quanta fatica si fa a tenere sempre tutto pulito? Interrogandosi su questo, Rowenta ha progettato una nuova soluzione di aspirazione che coglie il meglio del robot, ovvero l’autonomia, e integra la personalizzazione delle pulizie. Con queste premesse, X-Plorer Serie 240 AI+ diventa il robot aspirapolvere ad oggi più potente di Rowenta e un dispositivo fedele e alleato nei lavori domestici.

X-Plorer Serie 240 AI+ aspira e lava in una sola passata: la potenza di aspirazione fino a 8000 PA e la spazzola Animal extra-large assicurano pulizie profonde; l’ampio panno vibrante, progettato per rimuovere macchie e sporco incrostato, assicura straordinarie performance di lavaggio dei pavimenti.

Grande punto di forza di X-Plorer Serie 240 AI+ introdotto nei propri dispositivi da Rowenta è il sistema di navigazione all’avanguardia: l’intelligenza artificiale, la visione 3D e la navigazione intelligente con Laser LiDAR 360° permettono al robot di riconoscere ed evitare ostacoli bassi e piccoli oggetti (come cavi, calzini,…), un vero aiuto per prendersi cura dei pavimenti in modo efficace senza doversi preoccupare troppo di riordinare prima di avviare il dispositivo. Un ottimo compromesso per vivere un po’ di caos naturale, senza rinunciare alla pulizia.

Un’altra novità è il design D-shaped, anziché tondo, che permette di pulire con precisione i bordi e di arrivare anche negli angoli, che spesso sono difficili da pulire e possono diventare accumuli di polvere davvero impenetrabili.

L’autonomia e la personalizzazione sono altri due vantaggi che X-Plorer Serie 240 AI+ dà: infatti, una volta che la sessione di pulizia è terminata, il robot torna alla stazione e svuota automaticamente la polvere in pochi secondi, offrendo autonomia fino a 60 giorni senza manutenzione.

Tramite l’App Rowenta Robots, è possibile avviare X-Plorer Serie 240 AI+ e personalizzare le impostazioni di pulizia e, dunque, gestire le mappe, definire zone no-go o zone senza lavaggio, programmare le pulizie, modificare il livello della potenza di aspirazione e dell’umidità del panno, e tante altre funzioni. Tutto questo e molto di più è programmabile comodamente e gestibile da remoto sul proprio smartphone. Inoltre, l’app Rowenta Robots è compatibile con i principali assistenti vocali.

Infine, X-Plorer Serie 240 AI+ è ideale per pulire sia case dalle dimensioni più contenute sia quelle di maggiore ampiezza: la batteria a lunga durata offre 120 minuti di pulizia, permettendo di pulire fino a 120 m2 di superficie con una sola carica.