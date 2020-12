La nuova aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 11.60: per pulire in modo semplice e veloce

Quest’anno la casa ha ricoperto un ruolo fondamentale: è diventata il nostro ufficio, la nostra palestra e anche un luogo di svago, proprio per questo mantenerla pulita e in ordine è diventato fondamentale. Grazie agli elettrodomestici è tutto più semplice e veloce e tra questi non poteva mancare Rowenta.

L’azienda sempre attenta ai bisogni delle persone è ancora più vicina con alle esigenze delle famiglie con l’aspirapolvere senza fili X-Force Flex 11.60 che garantisce sessioni di pulizia rapide e veloci, grazie alla combinazione unica di performance senza precedenti.

Flessibilità, potenza e autonomia della batteria, queste sono le caratteristiche principali dell’aspirapolvere, grazie alla tecnologia Flex, il tubo flessibile consente di arrivare 4 volte più lontano, raggiungendo lo sporco ovunque anche sotto i mobili e senza la necessità di piegarsi. In più, la luce Led sulla spazzola motorizzata con setole in Nylon e con la possibilità di ruotare fino a 180°, agevola la rimozione della polvere anche dalle zone più nascoste.

A questo si aggiunge la potenza del motore Digital Force, che raggiunge 130 Air Watt e la batteria al litio da 25,2 V che assicura una forza di aspirazione costante per una durata di 45 minuti, bastano 3 ore e l’apparecchio è pronto ad essere usato nuovamente.

X-Force Flex 11.60 è dotata di uno speciale display digitale che garantisce la visualizzazione in tempo reale della batteria e della potenza impiegata dal dispositivo. Attraverso il display, è possibile selezionare tre diverse modalità d’uso:

modalità Eco : per la pulizia quotidiana su tutte le superfici;

: per la pulizia quotidiana su tutte le superfici; modalità Max : per rimuovere i peli di animali e lo sporco più consistente;

: per rimuovere i peli di animali e lo sporco più consistente; modalità Boost: per ottenere la massima potenza grazie al pulsante Boost.

Pratica e versatile grazie alla funzione di Stop&Go, la spazzola e il tubo rimangono in piedi da soli, con un semplice click, l'aspirapolvere si trasforma in un aspirabriciole portatile adatto a tutte le superfici e ad ogni tipo di sporco.

Pensata per pulire e igienizzare casa, il filtro EPA in combinazione con la tecnologia ciclonica dell’apparecchio è in grado di catturare il 99,9% della polvere, incluse le particelle più piccole, rilasciando aria pulita e garantendo la massima efficienza di filtrazione.