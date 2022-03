Sbattitori elettrici: i modelli per realizzare ogni tipo di impasto

Lo sbattitore elettrico è un piccolo elettrodomestico indispensabile in ogni cucina per impastare velocemente, amalgamare gli ingredienti e realizzare ricette elaborate in poco tempo.

L’apparecchio ha un funzionamento molto semplice, ma assicura risultati impeccabili, in base alla fascia di prezzo, in commercio ci sono sbattitori elettrici più o meno tecnologici, vediamo i migliori.

Sbattitore elettrico Philips

Solido e con un rivestimento in plastica, lo sbattitore è leggero e maneggevole grazie anche alla presa confortevole arricchita da piccoli rilievi che rendono la superficie ruvida e quindi assicura una presa più salda. Il motore elettrico ha una potenza di 300 watt, la possibilità di poter scegliere tra 5 velocità e una modalità turbo per ottenere la massima potenza. I comandi XL sono semplici da azionare con un solo tasto per facilitare le impostazioni, mentre le fruste coniche e quelle a ganci sono perfette per ogni tipo di impasto, dalle ciambelle ai lievitati. La clip per il cavo è pensata per riporre il prodotto in ordine e occupare poco spazio.

Pro. Lo sbattitore è leggero e facile da utilizzare.

Contro. La maniglia non ha l’inserto antiscivolo.

Sbattitore elettrico Bosch

Pratico e facile da utilizzare, questo sbattitore è un modello bilanciato in grado di lavorare qualsiasi ingrediente con facilità, inoltre, l'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano, per ottenere composti impeccabili senza alcuno sforzo. Dotato di due fruste e di due ganci impastatori, gli accessori sono facili da pulire perché si possono lavare anche in lavastoviglie. Il motore di ultima generazione, riesce ad essere leggero e silenzioso grazie a quattro impostazioni di velocità e la pratica funzione turbo, così da avere sempre la giusta velocità per ogni tipo di preparazione, infine, è completato da un motore leggero e silenzioso.

Pro. Ha il tasto per espellere le fruste.

Contro. Per alcuni utenti la funzione tubo è un po’ scomoda.

Sbattitore elettrico Russell Hobbs

Oltre ad essere facile da utilizzare, lo sbattitore deve essere anche bello e il modello Russell Hobbs unisce in un unico apparecchio sviluppo tecnologico e design accattivante. Il modello disponibile in rosso è un complemento d’arredo leggero che permette di mescolare e montare gli ingredienti senza alcuno sforzo. Con una potenza di 350 Watt, il frullatore dispone di cinque diverse velocità e di una funzione turbo che garantisce la massima potenza in pochissimo tempo. Una volta terminato l'utilizzo, il tasto di espulsione consente di estrarre facilmente gli accessori che possono essere lavati facilmente in lavastoviglie ed essere conservato in posizione verticale senza occupare spazio.

Pro. Il motore non si surriscalda facilmente.

Contro. Per alcuni utenti è leggermente rumoroso.

Sbattitore elettrico Braun

Il modello 3 in 1 assicura tutto il comfort di cui avete bisogno per preparazioni facili e gustose. La tecnologia SmartMix con il motore sopra l’aggancio degli accessori permette di bilanciare il peso verso la ciotola riducendo lo sforzo e assicurare un apparecchio stabile, inoltre, con pochi gesti è possibile cambiare gli accessori e inserirli in modo intuitivo. Versatile e adatto ad ogni preparazione, lo sbattitore è dotato di doppia frusta, doppio gancio in acciaio per impastare, braccio per tritare, tritatutto da 500 ml e bicchiere graduato.

Pro. Lo sbattitore è facile da utilizzare e poco ingombrante.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ pesante.

Sbattitore Moulinex

Il design compatto e le linee arrotondate fanno dello sbattitore l’apparecchio da avere a portata di mano per la preparazione di deliziosi dolci e non solo. In pochi minuti potete sbattere gli albumi, montare la panna e mescolare gli ingredienti aiutati dai controlli facili da raggiungere, dalla velocità regolabile su due livelli e dalla funzione di espulsione delle fruste mediante un singolo pulsante di comando. La potenza di 200 W, le fruste a filo e le fruste in plastica per montare renderanno ogni preparazione semplice.

Pro. Lo sbattitore è leggero e solido.

Contro. Ha solo due velocità.

Sbattitore elettrico Duronic

Progettato per essere più leggero e allo stesso tempo robusto, è pensato per avere la massima efficienza d’utilizzo. Lo sbattitore dotato di diversi accessori, per soddisfare ogni necessità, ha 2 ganci da impasto, 2 sbattitori e una frusta ed è perfetto per montare albumi, preparare impasti per dolci e biscotti salati. Il potente motore da 400 W garantisce la potenza sufficiente per mescolare tutti gli ingredienti, inoltre, è completato da ventole sui lati, che consentono il raffreddamento dell'unità durante l’utilizzo. Infine, le 5 impostazioni di velocità tra cui scegliere e la funzione turbo assicurano una maggiore potenza, grazie al contenitore in plastica gli accessori possono essere contenuti al suo interno per averli sempre in ordine.

Pro. La struttura è solida.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ pesante.

Come scegliere lo sbattitore elettrico

Prima di acquistare uno sbattitore elettrico è utile prendere in considerazione alcune caratteristiche, che vi aiuteranno nella scelta

Potenza

La potenza è variabile va da un minimo di 100 a un massimo di 450-500 W, la scelta dipende molto dalla frequenza di utilizzo, ovviamente uno sbattitore più potente ha delle performance migliori.

Velocità

Ogni sbattitore elettrico ha differenti velocità tra cui scegliere per modulare l’intensità delle fruste in base ai differenti ingredienti da amalgamare, il più indicato è un modello con almeno tre impostazioni di velocità a cui va aggiunta la funzione turbo, questa permette di amalgamare l’impasto in pochi secondi.

Fruste

Le fruste sono importantissime quando si parla di sbattitore perché è grazie a loro che si può ottenere il risultato finale, sono di due tipologie:

Fruste a filo : sono quelle tradizionali e servono per montare a neve gli albumi, la panna o gli impasti delle ciambelle

: sono quelle tradizionali e servono per montare a neve gli albumi, la panna o gli impasti delle ciambelle Fruste a spirale: adatte a impasti come quello per pane e pizza

Solitamente sono realizzate in acciaio inox e si staccano dal corpo macchina attraverso il pulsante di espulsione.