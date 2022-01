Scopa elettrica senza filo a 159 euro: recensione PrettyCare W300

Oggetto oggi della nostra prova è la scopa elettrica senza filo W300 di PrettyCare.

Aspirapolvere a batteria low cost, utile non solo per la pulizia di pavimenti e tappeti, ma anche di materassi, tappezzeria auto e altre superfici, grazie ai vari accessori in dotazione.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della PrettyCare W300.

Design e caratteristiche tecniche

La W300 si presenta con un design moderno e curato. Una scopa elettrica dotata di motore da 180W, con un potere aspirante di 20KPa. Ricordiamo, inoltre, l?efficienza di filtrazione al 99,98% con filtro HEPA ed il serbatoio dello sporco da 1,2 litri. Inoltre, secondo le dichiarazioni del produttore, la scopa è in grado di catturare anche le particelle di polvere più piccole fino a 0,3 ?m.

Proseguiamo con la batteria al litio removibile da 2600mAh, ricaricabile tramite il piccolo caricatore fornito in dotazione che può essere anche inserito direttamente nella scopa.

Batteria che ospita sul retro un ampio display touch utile per monitorare la carica residua e selezionare le due velocità di aspirazione.

La W300 è realizzata in plastica, con impugnatura a pistola e tasto di accensione e spegnimento a grilletto.

Accessori in dotazione

La W300 è una versatile scopa elettrica accompagnata da vari accessori; partiamo dal tubo in alluminio dalla lunghezza variabile da 56 a 81 cm; tubo che può essere collegato alla scopa principale dotata di motore elettrico, con spazzola dotata solo di setole morbide.

Scopa principale equipaggiata con luci a Led per la massima visibilità dello sporco sotto i mobili e negli angoli nascosti. Accessorio per la pulizia di pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto.

Nella confezione è, inoltre, presente una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco e polvere da materassi e divani.

Nella confezione troviamo anche una bocchetta dotata di spazzola retrattile, una bocchetta a lancia lunga, un secondo filtro di ricambio e i supporti per il sistema di ancoraggio a muro della scopa.

Esperienza d?uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all?esperienza d?uso della W300: discreta la qualità costruttiva e la potenza.

Scopa dalla buona ergonomia; segnaliamo in particolare il pulsante di alimentazione a grilletto, che non va tenuto premuto per mantenere l?aspirapolvere in funzione, il tubo allungabile ed il peso pari a 2,1 Kg.

Scopa principale che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani.

Aspirapolvere inoltre dal rumore abbastanza contenuto e mai fastidioso, che vanta anche una semplice manutenzione. Partiamo dal serbatoio dello sporco dalle buone dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore. Contenitore che può essere facilmente rimosso e pulito, con filtri Hepa e in metallo smontabili in pochi istanti.

Infine gli accessori che possono essere assemblati con facilità.

Accessori che rendono questa scopa davvero versatile ed utilizzabile, ad esempio, per la pulizia anche di divani, materassi e della tappezzeria dell?auto.

Non molto elevata l'autonomia pari a circa 30 minuti utilizzando la W300 alla minima potenza. Con l?impostazione massima si arriva invece a circa 3-4 minuti, velocità utile principalmente per aspirare grossi detriti (pezzi di biscotti, sassolini, ecc.).

Infine il prezzo, la PrettyCare W300 è acquistabile a 159 euro.

Scopri di più su Amazon.it (acquistabile anche a rate e con spedizione rapida per gli utenti Prime)