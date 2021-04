I migliori spazzolini elettrici per denti sani a prova di dentista

Prevenire è meglio che curare, e quando si tratta di denti è una regola che non bisogna tralasciare. Prendersi cura della propria igiene orale è molto importante e bisogna farlo fin da piccoli, per avere un sorriso bello e smagliante, tutto inizia dallo spazzolino.

Oltre a quello manuale, negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più quello elettrico: pratico e funzionale, permette di avere denti bianchi e sani, ed è anche particolarmente amato dai più piccoli e dai più pigri, perché facilita la pulizia.

Se è da un po’ che state pensando di acquistarne uno, ma siete indecisi, ecco una selezione dei migliori spazzolini elettrici, per avere denti sani e stare lontani dal dentista.

Per gengive sensibili: spazzolino con testina arrotondata Oral-B

Nell'igiene orale quotidiana è molto importante prestare attenzione anche alla salute delle gengive e lo spazzolino Oral-B Cross Action è la scelta ideale proprio per evitare fastidi e per chi ha le gengive particolarmente sensibili. Grazie alla testina rotante, questo spazzolino riesce a svolgere il suo compito alla perfezione, nel massimo rispetto della salute della bocca, inoltre, il controllo della pressione di spazzolamento riduce la velocità se si sta procedendo con troppa energia. Il timer professionale posizionato sul manico dello spazzolino segnalerà ogni 30 secondi il momento di passare all’area successiva e avviserà allo scadere dei 2 minuti così da rispettare i consigli dei dentisti. Nella confezione sono inclusi un caricabatterie e una testina di ricambio, così da avere uno spazzolino sempre pronto all'uso.

Pro. Il timer facilita la pulizia dei denti.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Pratico e dal design accattivante: spazzolino ricaricabile Fairywill

Lo spazzolino elettrico Fairywill è un modello total white dal design accattivante, ma che racchiude in sé tutte le funzioni necessarie per avere denti sani e belli. Questo spazzolino si caratterizza per la tecnologia sonica che, grazie ai micro movimenti ad alta frequenza delle setole arrotondate in nylon combinati con la giusta pressione, garantisce una pulizia delicata ma efficace. Dotato di cinque diverse modalità, da quella forte per le macchie più intense, a quella dolce per il rispetto delle gengive, è pensato anche per proteggere lo smalto dentale. Il modello ha un timer intelligente da 2 minuti, che avvisa, ogni 30 secondi, quando è il momento di cambiare zona per rispettare in pieno i consigli dei dentisti. Estremamente silenzioso, ha il manico antiscivolo e impermeabile per essere utilizzato anche sotto la doccia. Compatto e leggero, può essere portato in viaggio e nella confezione sono inclusi anche un cavo CC senza adattatore, 3 testine di ricambio, 1 copertura protettiva per le setole, un manuale di istruzioni e un anno di garanzia. Disponibile anche in nero e rosa, non resta che scegliere il colore preferito e avere denti sani.

Pro. Lo spazzolino è comodo da impugnare e si ricarica con una semplice porta usb.

Contro. Trascorsi due minuti si spegne automaticamente.

Scopri di più su Amazon

Il più tecnologico: spazzolino Oral-B con rilevamento di posizione, app e Bluetooth

Questo modernissimo spazzolino elettrico, ideale per una corretta ed impeccabile pulizia quotidiana, si contraddistingue per l'utilizzo di tecnologie all’avanguardia, praticità e design accattivante ed è dotato di 5 diverse modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana, protezione gengive, denti sensibili, sbiancante, nettalingua e Pro-Clean/pulizia profonda. Il modello è arricchito dalla praticissima funzione di rilevamento della posizione, che aiuterà a spazzolare denti e gengive per il tempo necessario, così da non trascurare nessuna zona della bocca. Altra funzionalità decisamente molto utile è il controllo della pressione di spazzolamento, che avverte e riduce la velocità se si sta premendo troppo energicamente, proteggendo così le gengive da eventuali lesioni.

Inoltre, lo spazzolino è sincronizzabile via Bluetooth con un'app che ne facilita ulteriormente l’utilizzo: quest’applicazione, infatti, guiderà con suggerimenti in tempo reale e monitorerà i progressi durante lo spazzolamento grazie alla "mappatura" della bocca. Il kit comprende, oltre ai due manici e alle 3 testine di ricambio, anche una comoda custodia da viaggio, una pedana di ricarica e un supporto per smartphone con ventosa, ideale da attaccare allo specchio.

Pro. Lo spazzolino pulisce bene i denti.

Contro. Il cavetto per la ricarica da viaggio non è incluso.

Scopri di più su Amazon

4. Per una pulizia profonda: spazzolino con tecnologia sonica Philips

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è dotato di tecnologia sonica, che permette una pulizia approfondita ogni volta che si lavano i denti perché consente alle setole di compiere oscillazioni e movimenti micropulsanti a una velocità elevata, pari a 62mila movimenti al minuto. I cinque programmi di pulizia: Clean per la pulizia quotidiana, White contro le macchie superficiali, Polish per lucidare i denti, Gum Care per la cura delle gengive, Sensitive per una pulizia delicata, permettono di rispondere ad ogni esigenza. Inoltre, le testine DiamondClean dotate di setole di media durezza disposte a forma di diamante, rimuovono la placca e i pigmenti in modo delicato ed efficace, infine il rivestimento blu, diventa man mano bianco, per avvisare quando è arrivato il momento di cambiare testina.

Anche questo spazzolino è dotato di timer da 2 minuti, a intervalli di 30 secondi, che assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti dentali e la corretta pulizia di ciascun quadrante della bocca, mentre la funzione EasyStart aumenta gradualmente la potenza dopo i primi 14 utilizzi, per familiarizzare gradualmente con la tecnologia Sonicare. Per avere una pulizia ancora più approfondita, il modello è dotato di AirFloss Ultra, una tecnologia ad aria e microgocce d'acqua per rimuovere la placca nelle zone più difficili e prevenire la formazione delle carie tra dente e dente. La punta morbida con getto d'acqua o colluttorio raggiunge le gengive attraverso il getto personalizzato che può essere singolo, doppio o triplo. Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare si caratterizza anche per un design semplice ma accattivante e il caricatore a forma di bicchiere può anche essere usato per sciacquare la bocca dopo la pulizia. La confezione include anche una custodia di ricarica da viaggio con presa usb per collegarlo facilmente ad ogni dispositivo.

Pro. Lo spazzolino pulisce in profondità.

Contro. Per alcuni utenti l'AirFloss è un po' scomodo.

Scopri di più su Amazon

Perfetti per la famiglia: spazzolino doppio Oral-B

Per una perfetta igiene orale di tutta la famiglia, il kit con doppio spazzolino Oral-B Advance Power è la scelta ottimale. Questo kit è composto da due spazzolini elettrici a batteria, e consente di condividere l'accessorio con il proprio partner o con i più piccoli.

La testina è dotata di setole arrotondate che trattano delicatamente le gengive e che perdono colore quando è arrivato il momento di sostituirle, inoltre, le setole più lunghe avvolgono il dente e permettono una pulizia approfondita nel pieno rispetto delle gengive. Nonostante siano alimentati a batteria, questi spazzolini hanno un'ottima potenza, sono dotati di manico ergonomico di gomma, sono praticissimi da portare in viaggio e hanno anche un ottimo prezzo, infine nella confezione sono incluse due batterie.

Pro. Lo spazzolino è pratico ed efficiente.

Contro. Il coperchio del vano batterie è difficile da rimuovere.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per la coppia: spazzolino con pannello a Led Chain Peak

Per pulire efficacemente i denti, questo modello adatto alla coppia è formato da un motore a ultrasuoni premium da 40.000 VPM efficace contro i residui di cibo, ma pensato anche per rimuove la placca, le macchie e ridurre i denti gialli. Basta premere un pulsante ed è possibile scegliere tra cinque modalità per rispondere ad ogni esigenza! Le setole realizzate in nylon DuPont, si adattano alla forma dei denti per una pulizia accurata delle gengive e delle aree difficili da raggiungere, ma anche per rispettare in pieno la smalto. Come consigliato da tutti i dentisti, il tempo necessario per lavarsi i denti è di due minuti e lo spazzolino si spegna automaticamente allo scadere del tempo, inoltre ogni 30 secondi emetterà una vibrazione per ricordare di cambiare zona. Per avere una pulizia costante, lo spazzolino, è completato da un chip intelligente che memorizza l'ultimo utilizzo visibile sul pannello a Led. La struttura impermeabile è anche ergonomica e antiscivolo, per poterlo utilizzare comodamente anche sotto la doccia.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Non sono disponibili le testine di ricambio.

Scopri di più su Amazon

Adatto a tutta la famiglia: spazzolino e idropulsore Oral-B

Uno spazzolino che riesce a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia? Questo modello della Oral-B è il compromesso ideale per avere denti sani e puliti. Il kit combina l'azione pulente dello spazzolino con l'idropulsore Oxjet per rimuovere anche il più piccolo residuo di cibo e placca. Composto da 3 modalità di pulizia: quotidiana, protezione gengive e denti sensibili permette di rispettare le necessità dei singoli componenti della famiglia. La testina con setole 3D è ideale per eliminare le macchie superficiali ed è arricchito dalla tecnologia con microbollicine. L’idropulsore Oxyjet pulisce in profondità sotto il bordo gengivale, eliminando i batteri per il massimo della sicurezza. Il quadrante di controllo dell’idropulsore, con differenti livelli permette di regolare la pressione dell’acqua, aumentandone o diminuendone l’intensità. Il kit contiene al suo interno 1 sistema di pulizia Oxyjet, 1 spazzolino elettrico, 4 testine Oxyjet, 6 testine di ricambio per spazzolino: l'indispensabile per avere denti forti e bianchi.

Pro. Le testine intercambiabili rendono lo spazzolino adatto a tutta la famiglia.

Contro. Lo spazzolino ha un solo programma di funzionamento.

Scopri di più su Amazon

Per avere denti sani fin da piccoli: spazzolino elettrico per bambini Oral-B

I bambini non sempre hanno voglia di lavarsi i denti, ma è un'abitudine da avere fin da piccoli! Con lo spazzolino giusto dal design accattivante i bimbi non vedranno l'ora. Il modello con tecnologia Sonica con 62.000 movimenti assicura un'igiene orale ottimale ed elimina i residui di cibo, inoltre, lavarsi i denti per un tempo prolungato è importante e per non sbagliare lo spazzolino è dotato del KidPacer, un timer che si aziona ad intervalli di 30 secondi per avere una pulizia approfondita in ogni zona della bocca, fino ad arrivare ai due minuti consigliati dagli esperti. La marcia in più? L'apparecchio ha un sistema di Bluetooth integrato che permette di connettersi a un'app dedicata ai bambini pronta ad intrattenerli con giochi e canzoni mentre si spazzolano i denti, e per renderli ancora più felici, all'interno della confezione sono inclusi 8 adesivi pensati per la personalizzazione dello spazzolino

Pro. L'app invoglia i piccoli a lavarsi i denti.

Contro. Gli adesivi non aderiscono bene.

Scopri di più su Amazon

Per rispettare la salute della bocca: spazzolino Oral-B con tecnologia magnetica

Quando si hanno le gengive sensibili, lavarsi i denti diventa doloroso e difficile, ma grazie a questo modello della Oral-B sarà tutto più semplice. La testina arrotondata è stata realizzata per avvolgere ogni singolo dente e adattarsi alla sua conformazione mentre è in movimento con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia. Il monitoraggio 3D guida verso la pulizia più completa possibile e il display interattivo a colori sulla modalità di spazzolamento e l’usura della testina. Perfetto per ogni esigenza, è possibile personalizzare lo spazzolamento attraverso sette modalità come: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, nettalingua, denti ultra sensibili. Inoltre, il sensore di pressione dello spazzolamento smart avvisa con una spia rossa, bianca o verde se si sta spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Nella confezione oltre allo spazzolino, c'è il caricatore magnetico che si blocca in posizione stabile e fornisce una ricarica rapida in 3 ore.

Pro. Il display a colori permette l'utilizzo dello spazzolino in modo intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti l'applicazione è un po' carente.

Scopri di più su Amazon

Adatto ad ogni esigenza: spazzolino Oral-B con sensore di pressione

Lavarsi i denti in modo approfondito è fondamentale per eliminare placca e batteri, ma in alcuni casi si potrebbe esagerare creando traumi alle gengive, con questo modello della Oral-B diventa tutto più semplice. Dotato di sensore di pressione avvisa quando si stanno lavando i denti con troppa energia e riduce la velocità. L’elegante manico total black, non solo permette di avere un elemento di design in bagno, ma nello stesso tempo si prende cura in modo efficace della salute dentale, grazie al timer che aiuterà a spazzolare i denti per 2 minuti, con un avviso ogni 30 secondi, per passare all’area successiva. La testina rotonda rimuove la placca, le macchie superficiali e protegge le gengive con le 2 modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana e protezione gengive. Infine la batteria al litio dura fino a 2 settimane con 1 sola ricarica perfetto per portarlo in viaggio all'interno della pratica custodia inclusa nella confezione.

Pro. Lo spazzolino è bello ed efficace.

Contro. Per alcuni utenti le setole della testina sono un po' dure.

Scopri di più su Amazon

Perché scegliere uno spazzolino elettrico

Negli ultimi anni lo spazzolino elettrico sta sostituendo quello manuale, nonostante un investimento iniziale. La larga diffusione è dovuta ad una serie di vantaggi:

Durevole : lo spazzolino una volta acquistato non deve essere sostituito periodicamente

: lo spazzolino una volta acquistato non deve essere sostituito periodicamente Efficace : il movimento dello spazzolino elettrico rimuove meglio la placca e assicura denti sani

: il movimento dello spazzolino elettrico rimuove meglio la placca e assicura denti sani Universale: è adatto anche ai bambini che non sempre sanno come lavarsi i denti nel modo giusto

Quale spazzolino scegliere

La cura e la prevenzione sono fondamentali quando si parla di denti, ma ognuno ha esigenze differenti, per questo in commercio ci sono varie tipologie di spazzolini elettrici con caratteristiche differenti. Prima di acquistarlo è necessario prendere in considerazione una serie di fattori.

Tipologia di movimento

Esteticamente gli spazzolini elettrici sono simili tra di loro, ma in realtà tra un modello e l'altro ci sono molte differenze legate soprattutto alla tipologia di movimento della testina ed è di 3 tipi:

Oscillatorio-rotante : la testina tonda ruota su sé stessa per pulire in profondità i denti anche attraverso delle pulsazioni per eliminare placca e tartaro

: la testina tonda ruota su sé stessa per pulire in profondità i denti anche attraverso delle pulsazioni per eliminare placca e tartaro Sonico : la testina è vibratoria con movimenti intensi e veloci che riescono a rimuovere efficacemente lo sporco

: la testina è vibratoria con movimenti intensi e veloci che riescono a rimuovere efficacemente lo sporco Ultrasonico: si muove grazie a microvibrazioni ad altissima frequenza ed è più efficace

Quando si parla di spazzolino elettrico le testine sono fondamentali e vanno cambiate ogni 3 mesi, quindi è importante scegliere un modello con testine intercambiabili, facilmente reperibili.

Funzioni

Se la testina non deve essere sottovalutata, anche le funzioni hanno un ruolo centrale nella scelta dello spazzolino perché permettono di rendere la pulizia dei denti più efficace. Tra le principali ci sono:

timer : è tra le funzioni più diffuse anche sui modelli base perché permette di lavarsi i denti per il tempo consigliato dagli esperti che si attesta sui 2 minuti. Alcuni modelli hanno il timer suddiviso in 4 blocchi da 30 secondi in modo da dedicare lo stesso tempo a tutti i punti della bocca;

: è tra le funzioni più diffuse anche sui modelli base perché permette di lavarsi i denti per il tempo consigliato dagli esperti che si attesta sui 2 minuti. Alcuni modelli hanno il timer suddiviso in 4 blocchi da 30 secondi in modo da dedicare lo stesso tempo a tutti i punti della bocca; sensore di pressione : esercitare troppa pressione sui denti oltre a causare arrossamenti gengivali, impedisce alla testina di muoversi e quindi non riesce a compiere il suo lavoro, per questo molti modelli sono dotati di sensori che emettono una luce quando si sta esercitando troppa pressione;

: esercitare troppa pressione sui denti oltre a causare arrossamenti gengivali, impedisce alla testina di muoversi e quindi non riesce a compiere il suo lavoro, per questo molti modelli sono dotati di sensori che emettono una luce quando si sta esercitando troppa pressione; easy start : diffusa sugli spazzolini top di gamma, questa funzione aiuta ad abituarsi gradualmente alle vibrazioni della testina aumentando l'intensità giorno dopo giorno;

: diffusa sugli spazzolini top di gamma, questa funzione aiuta ad abituarsi gradualmente alle vibrazioni della testina aumentando l'intensità giorno dopo giorno; bluetooth: permette di monitorare la pulizia dei denti e dà consigli all'utente che teme di non lavare bene i denti.

Modalità

Gli spazzolini elettrici sono stati pensati per rendere più semplice ed efficace la pulizia dei denti, ma nel corso del tempo si sono arricchiti di differenti modalità di pulizia come quella:

Sbiancante

Gengive sensibili

Igienizzare la lingua

Lucidante

Alimentazione

Non tutti gli spazzolini elettrici sono alimentati da una batteria interna ricaricabile tramite porte usb, quelli base hanno le semplici batterie stilo che hanno una durata inferiore rispetto alle prime.