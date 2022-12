Gli spremiagrumi elettrici per sane e gustose spremute

Il freddo e gli sbalzi di temperatura possono mettere a rischio la nostra salute. Quindi per fare un pieno di energie le spremute sono il nostro alleato ideale. Per garantire risultati impeccabili quando dobbiamo preparare un succo di agrumi per noi e per tutta la famiglia a colazione o a merenda impossibile rinunciare allo spremiagrumi elettrico. Piccolo e compatto ci permetterà di preparare spremute sane e gustose in poco tempo.

Spremiagrumi Russell Hobbs

Lo spremiagrumi dal design semplice ed elegante, ha il corpo in acciaio spazzolato con dettagli minimal e chic, ma soprattutto è facile da usare! Basta fare pressione sul cono e l'apparecchio si attiva, inoltre, grazie alla rotazione in entrambi i sensi estrarre più succo dagli agrumi sarà semplice con il minimo dello spreco. I coni intercambiabili sono perfetti per spremere arance o pompelmi, ma anche piccoli limoni e lime. Infine, il beccuccio in acciaio inox con ferma-goccia può essere utilizzato anche con i bicchieri più alti.

Pro. Il design è elegante e compatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Scopri di più su Amazon

Spremiagrumi Philips

Grazie al design compatto lo spremiagrumi sarà sempre a portata di mano, semplice ed elegante si integra facilmente in ogni cucina e occupa poco spazio. La centrifuga consente di preparare comodamente a casa propria gustosi succhi per tutta la famiglia, mentre, il bicchiere dalla capacità di 500 ml è in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Facile da riporre può essere lavato in lavastoviglie.

Pro. Lo spremiagrumi è comodo.

Contro. Per alcuni utenti il filo è un po' corto.

Scopri di più su Amazon

Spremiagrumi Braun

Abbiamo bisogno di carica ed energia per iniziare la tua giornata? Con lo spremiagrumi la frutta fresca diventa una gustosa spremuta ricca di vitamine. Basta scegliere la quantità di polpa desiderata e regolarla ruotando semplicemente la caraffa nel dosapolpa è possibile estrarre il succo puro. Una volta premuto sul cono, l'apparecchio entra in funzione in pochi secondi e con il sistema antigoggia neanche una goccia di succo verrà sprecata.

Pro. Facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la plastica non è di qualità.

Scopri di più su Amazon

Spremiagrumi H.Koenig

Elegante e pratico, con il rivestimento in inox si integra facilmente in ogni cucina, il braccio in acciaio permette di spremere tutti gli agrumi facilmente con il minimo dello spreco e nello stesso tempo in modo silenzioso e veloce. Grazie al sistema antigoggia non solo il ripiano sarà sempre pulito, ma non rischieremo di perdere neanche una goccia di spremuta.

Pro. I materiali sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è facile da pulire.

Scopri di più su Amazon

Spremiagrumi Princess



Se abbiamo poco tempo ma non vogliamo iniziare la colazione senza una gustosa spremuta, allora questo apparecchio fa al caso nostro. Grazie al braccio extra forte potremo spremere il succo in pochissimo tempo e la spremuta scorrerà attraverso il filtro per la polpa direttamente nel nostro bicchiere. In questo modo avremo deliziose spremute di frutta ricche di vitamine, per tutta la famiglia e in un poco tempo. Il cono dai bordi verticali è pensato per spremere agrumi grandi e piccoli in modo davvero veloce.

Pro. Silenzioso e facile da pulire.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!