Libera la tua creatività con l'Utensile Multifunzione Rotativo senza fili BLACK+DECKER

Da BLACK+DECKER un nuovo utensile a batteria per forare, levigare, lucidare, tagliare, smussare, sagomare diversi materiali come metallo e plastica, incidere e decorare il legno e affilare i coltelli

Per i piccoli lavori di casa e per tutti i tuoi progetti fai da te, c'è il nuovo Utensile Multifunzione Rotativo 7.2V cordless di BLACK+DECKER. Corredato da un'ampia gamma di accessori e fornito di una grande potenza unita all'estrema maneggevolezza e alla libertà di movimento, l'Utensile Multifunzione Rotativo ti permette di forare, levigare e lucidare, tagliare, smussare, sagomare diversi materiali come metallo e plastica, ma anche di incidere e decorare il legno e affilare i coltelli?

Sono centinaia le applicazioni che l'Utensile Multifunzione Rotativo di BLACK+DECKER può soddisfare con l'accessorio giusto: dalla pulizia e lucidatura degli ottoni, alla creazione di gioielli, dal rinnovare i mobili in legno, alla realizzazione di oggetti di artigianato. E' un utensile molto versatile, grazie alla batteria al litio puoi utilizzarlo ovunque: in casa, in giardino o in garage.

E' maneggevole e facile da utilizzare anche per chi è alla sua prima esperienza di utilizzo: il tasto on/off e il blocco del mandrino si azionano comodamente con una sola mano, anche durante le lavorazioni. Inoltre, è molto intuitivo il controllo grazie alla possibilità di scegliere 5 tipi di velocità diverse per passare facilmente da un'applicazione all'altra. E poi la luce LED integrata migliora la visibilità e consente di lavorare anche nelle zone poco illuminate. Si ricarica in solo un'ora e mezza tramite la porta micro USB.

La gamma di accessori in dotazione (53 per il modello BCRT8I-XJ e 37 per il modello BCRT8IK-XJ) offre la versatilità di cui hai bisogno per completare tutti i tuoi progetti.

Schede tecniche e prezzi

Multifunzione rotativo 7,2 V BCRT8IK-XJ:

-Batteria 7,2 V litio 1,5 Ah

-5 velocità

-Luce LED

-Porta di ricarica micro USB

-53 accessori per lucidare, levigare e tagliare

-Cavo USB

-Valigetta

-Prezzo: 49,95 ?

Multifunzione rotativo 7,2 V BCRT8I-XJ

-Batteria 7,2 V litio 1,5 Ah

-5 velocità

-Luce LED

-Porta di ricarica micro USB

-37 accessori per lucidare, levigare e tagliare

-Cavo USB

-Valigetta

-Prezzo: 39,95 ?

