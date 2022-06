I migliori ventilatori per combattere il caldo

Con l'arrivo delle alte temperature bisogna combattere il caldo in modi diversi, docce, bevande dissetanti e rinfrescanti spesso non sono in grado alleviare il sudore o togliere quella sgradevole sensazione di umidità sulla pelle.

L'unica soluzione è ricorrere agli apparecchi elettrici. Non siete amanti dell'aria condizionata? Non vi preoccupate c'è un'alternativa anche per voi: il ventilatore.

L'apparecchio riuscirà ad alleviare il senso di caldo e nello stesso tempo donerà un aspetto vintage al vostro appartamento. Non sapete quale scegliere? Abbiamo qui una serie di alternative che possono soddisfare tutte le vostre esigenze.

Ventilatore a piantana Ardes

Per chi è alla ricerca di un ventilatore robusto, ma dalle linee easy questo apparecchio è perfetto. L'ampia base e la possibilità di svilupparsi in altezza assicurano una struttura stabile, ma con un ingombro ridotto. La finitura total black si adatta facilmente ad ogni ambiente donando uno stile elegante e ricercato, le pale semitrasparenti del diametro di 40 cm, possono essere regolate su tre velocità, l'oscillazione laterale automatica e l'inclinazione regolabile assicurano la diffusione dell'aria fresca in tutta la stanza, garantendo benessere e comfort. La base di 60 cm è solida e robusta, perfetta per assicurare stabilità all'apparecchio.

Pro. Il modello è elegante e raffinato.

Contro. La struttura è in plastica.

Ventilatore oscillante Argo

Il ventilatore dal design classico è essenziale, ma allo stesso tempo elegante, perfetto per adattarsi ad ogni ambiente. Facile da usare, l'angolo di inclinazione si imposta con semplicità e si adatta alle esigenze personali. Le pale trasparenti regolabili sul pannello comandi, possono essere posizionate su tre velocità: bassa, media e alta, per soddisfare ogni necessità. Se non volete correre il rischio di lasciaro acceso, grazie allo spegnimento automatico programmabile con il timer deciderete in autonomia quando azionarlo o spegnerlo con un risparmio in bolletta.

Pro. Rinfresca rapidamente ogni ambiente.

Contro. Alla massima velocità è un po' rumoroso.

Ventilatore silenzioso Rowenta

Il ventilatore da pavimento è regolabile in altezza per una diffusione uniforme del vento in tutta la stanza. L'apparecchio estremamente silenzioso è la soluzione ideale per chi vuole godere del fresco anche nelle ore più tranquille della giornata, grazie alla funzione notte, accompagna il riposo garantendo temperature gradevoli in totale silenzio. Il ventilatore con le sue quattro velocità selezionabili tramite il pannello dei comandi, permette di scegliere in base alle esigenze, il Turbo Boost, poi, è pensato per garantire la giusta temperatura anche nelle giornate particolarmente calde. Completato da una maniglia posteriore potete trasportarlo da una camera all'altra senza alcuno sforzo.

Pro. Robusto e stabile.

Contro. Per alcuni la modalità notte è un po' rumorosa.

Ventilatore con oscillazione a 80° Aigostar

L'oscillazione del ventilatore fino a 80° sia a destra che a sinistra, assicura il massimo comfort per tutta la famiglia, ma con un semplice pulsante è possibile bloccare l'oscillazione e incanalarla in un solo punto. Il motore con tre velocità può essere regolato in base alle proprie esigenze, nello stesso tempo è possibile decidere l'altezza preferita così da poter avere il vento sia quando si è seduti intorno al tavolo sia sul divano. Il modello estremamente silenzioso può essere utilizzato anche durante la notte e avere il massimo del relax.

Pro. Il ventilatore è potente e silenzioso.

Contro. Per alcuni utenti le istruzioni non sono molto chiare.

Ventilatore con timer Klarstein

Quando si torna a casa è piacevole trovare un ambiente fresco e godersi il meritato riposo, per avere questa accoglienza, il ventilatore con timer da 12 ore e programmabile ad intervalli di 30 minuti, non può assolutamente mancare in estate. Facile da utilizzare, il display Lcd, è dotato di due tasti con manopola su cui si possono controllare facilmente le impostazioni. Azionarlo comodamente da ogni angolo della camera è semplice con il telecomando che consente di farlo in totale tranquillità. Il modello con 5 modalità: naturale, notturna, spegnimento automatico, silenziosa e comfort si attiva solo in caso di temperatura oltre i 20° C, rispondendo ad ogni esigenza. Estremamente silenzioso con i suoi 32 dB di rumorosità, può essere attivato anche di notte.

Pro. Estremamente silenzioso anche di notte.

Contro. Non ha le ruote per lo spostamento.

Ventilatore di design Brandson

Rinfrescarsi in estate, ma con un tocco di design è possibile grazie a questo ventilatore cromato, il modello regala carattere all'ambente e si adatta ad uno stile moderno e contemporaneo. Il ventilatore a pedana oltre ad avere un look unico si distingue per le sue prestazioni, inoltre, arriva fino ad un metro di altezza per diffondere uniformemente la stessa quantità d'aria. Dotato di tre livelli di velocità e di un angolo di inclinazione di 30° riesce a rinfrescare ogni zona della stanza. Bello ed elegante, il modello con solo 35 watt, permette un sicuro risparmio energetico in bolletta.

Pro. L'effetto rame regala un tocco vintage.

Contro. Per alcuni è un po' piccolo.

Ventilatore essenziale Zephir

Se siete alla ricerca di un ventilatore essenziale ma in grado di regalarvi il giusto refrigerio in estate, allora questo modello non può mancare in casa. Adatto ad ambienti di piccole dimensioni, è molto leggero e può essere spostato comodamente in ogni camera della casa. Con una potenza pari a 45 watt e a tre velocità, è possibile regolare il ventilatore in base alle proprie necessità, inoltre l'oscillazione laterale automatica è pensata per rinfrescare ogni angolo della stanza e garantire la giusta atmosfera. Adatto se in casa ci sono bambini, le pale semitrasparenti sono protette da una griglia a nido d'ape.

Pro. È poco ingombrante e rinfresca.

Contro. Per alcuni utenti il ventilatore è un po' rumoroso alla massima potenza.

Ventilatore con tecnologia ciclonica LeaderPro

Quando si hanno gli spazi ridotti è importante scegliere un ventilatore di design, ma che non rinunci all'efficienza e alla tecnologia. Questo modello racchiude in sé entrambe le caratteristiche per assicurarvi un'estate al fresco e nel pieno benessere. Grazie alle 12 velocità a disposizione e alla tecnologia a ciclone può essere azionato anche di notte perché è particolarmente silenzioso. Semplice da gestire, il telecomando permette di scegliere la modalità che preferite e l'oscillazione più adatta perchè può arrivare fino a 90°. Il timer consente di impostare lo spegnimento automatico entro 8 ore e può essere controllato facilmente attraverso il display a Led.

Pro. Appartiene alla classe energetica A+++.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Come scegliere il ventilatore a piantana

Il ventilatore a piantana è un utile elettrodomestico perfetto se non si vuole realizzare un impianto di climatizzatore, ma nello stesso tempo non si vuole rinunciare al fresco. Questi modelli sono particolarmente stabili ma per scegliere quello efficace bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Stabilità e base

Il primo elemento da tenere in considerazione è la stabilità del ventilatore perché dipende tutto dalla base. Anche se è leggero, è importante considerare lo spazio a disposizione e il luogo i cui viene posizionato, in commercio ci sono modelli con base a croce e quelli con base a rotelle, la scelta dipende essenzialmente dai gusti.

Pale e diametro

Il ventilatore deve fornire il giusto refrigerio all'interno della camera e questo dipende molto dal numero di pale e dal loro diametro. Per gli ambienti piccoli meglio scegliere il modello a tre pale con un diametro di 20-30 centimetri, nel caso di uno spazio molto grande, è consigliabile avere ventilatori dotati di 5-6 pale con un diametro di almeno 50 centimetri.

Velocità e rumorosità

Spesso i ventilatori rimangono in azione anche di notte, quindi la rumorosità potrebbe essere un problema, ma i modelli più tecnologici sono dotati di "funzione sleep", che riduce il rumore e assicura sogni sereni.

Accanto a questo è importante scegliere la velocità, i ventilatori base sono regolabili su tre livelli, quelli più tecnologici possono arrivare anche a 12 livelli.

Rotazione e oscillazione

Per avere una camera fresca e alla giusta temperatura in ogni angolo, è importante scegliere un ventilatore dotato di rotazione e oscillazione, i più efficienti sono quelli che riescono a ruotare e oscillare in in tutte le direzioni fino a 90°.