Ventilatori: 5 modelli in super sconto per resistere al caldo

Siete alla ricerca di un ventilatore che rinfreschi le vostre giornate, ma ancora non sapete quale acquistare? A colonna, a piantana o a torre, quando dovete scegliere un ventilatore oltre alla potenza, bisogna pendere in considerazione anche la convenienza.

Per affrontare l’estate con la giusta temperatura, ecco i 5 migliori ventilatori in offerta.

Ventilatore con altezza regolabile: Tristar (sconto del 30%)

Il ventilatore a piantana dotato di un motore da 50 watt, non solo assicura un flusso d’aria costante, ma ha il vantaggio di poter essere posizionato in base alle vostre esigenze grazie all’asta regolabile su differenti altezze. Il ventilatore è dotato anche di una funzione oscillante che permette di farlo ruotare fino a 85 gradi e avere così una distribuzione uniforme dell’aria. Inoltre, è dotato di tre diverse impostazioni: bassa, media e intensa, per personalizzare le prestazioni in base alle vostre esigenze. Il design in metallo, poi, è pensato per integrarsi in qualsiasi ambiente.

Ventilatore a colonna: Ardes (sconto 35%)

Se avete poco spazio il ventilatore adatto è quello a colonna dotato di un’interfaccia intuitiva e di un display a Led facile da utilizzare. Il design si sposa con la funzionalità perché non solo il modello è in grado di creare un clima piacevole nella stanza, ma grazie al movimento oscillante distribuisce l’aria in modo uniforme grazie a tre differenti intensità e a due distinte funzioni come brezza naturale e modalità notturna. Dotato di un timer, potrete programmare il ventilatore e trovare le stanze alla giusta temperatura al vostro rientro.

Ventilatore silenzioso: Rowenta (sconto 21%)

In estate spesso le temperature sono alte anche di notte, per questo il ventilatore deve essere silenzioso come quello della Rowenta. Il modello con soli 35 dB allo stesso tempo è in grado di rinfrescare fino a 7,6 metri di distanza. Facile da gestire sfruttando il telecomando, può rimanere in funzione anche diverse ore di seguito perché assicura un risparmio energetico.

Ventilatore a torre Brandson (sconto 13%)

Il ventilatore a torre è dotato di un motore da 60 Watt che assicura una ventilazione uniforme in qualsiasi punto della stanza venga posizionato. Infatti, il design permette di distribuire l’aria in ogni angolo della stanza e può essere regolato facilmente con l’aiuto del telecomando incluso. Dotato di 3 livelli di velocità: normale, natura e notte, potete decidere l’intensità in base alle dimensioni della stanza.

Ventilatore a piantana Black+Decker (sconto 15%)

Se siete alla ricerca di un ventilatore dal design essenziale, questo modello è quello che fa per voi. Il modello a piantana ha una base a croce antiscivolo, assicura una buona ventilazione, grazie anche alle pale da 40 centimetri. Grazie all’asta e all’inclinazione regolabile, potete posizionarlo in base alle esigenze.

