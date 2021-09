I teli che terranno al sicuro il barbecue durante l'autunno

Con l'autunno alle porte e l'arrivo della stagione fredda, siamo costretti a dire addio alle grigliare e ai pranzi organizzati in giardino con gli amici. Per proteggere il barbecue da pioggia, vento e freddo e non lasciarlo in balia delle intemperie, la soluzione ideale è coprirlo con appositi teli.

Le coperture conserveranno il barbecue asciutto e pulito, pronto per essere usato quando tornerà la bella stagione! Ecco una selezione dei migliori teli per proteggere il barbecue in inverno.

Telo impermeabile

Con l'arrivo dell'autunno le piogge e i temporali sono frequenti e per mettere al riparo il barbecue dalle intemperie, questa copertura impermeabile assicura una protezione completa. Il tessuto in Nylon Oxford è impermeabile, resiste al sole, alla pioggia, alla neve ed evita che la polvere si insinui all'interno della griglia. La forma rettangolare fa si che il modello si adatti alla perfezione ad ogni BBQ da quello a carbonella a quello a gas. Il design elegante, caratterizzato dal logo in argento si integra alla perfezione in ogni giardino, rimanendo ancorato alla struttura grazie alla chiusura regolabile. Facile da lavare, quando arriva l'estate può essere ripiegato e conservato all'interno della borsa inclusa.

Pro. Il doppio strato è resistente.

Contro. Per alcuni utenti il telo è troppo grande.

Telo con fibbie a scatto

Quando si acquista il telo per coprire il BBQ la prima cosa che cerchiamo è la praticità! Questo modello dal design essenziale è semplice da usare tutti i giorni, bastano pochi minuti e il barbecue sarà protetto dal freddo e dalle intemperie. Come? Non dobbiamo fare altro che infilare il telo e i laccetti regolabili consentiranno di adattarlo alle dimensioni della griglia. La chiusura con fibbie fa si che il telo rimanga saldamente in posizione, mentre le cuciture interlock e la base anti-schizzi contribuiscono ad aumentare la resistenza e la durabilità del telo oltre a mantenere il BBQ asciutto e sicuro anche in caso di pioggia.

Pro. Protegge efficacemente contro le intemperie.

Contro. Il colore si macchia facilmente.

Telo con spazzola

La manutenzione del barbecue è molto importante per avere un apparecchio funzionale nel corso degli anni. Con questo telo possiamo proteggere il BBQ e nello stesso tempo occuparci della pulizia. Realizzato in tessuto resistente, garantisce una protezione e una durata nel tempo! Le intemperie e la pioggia non saranno più un problema con la copertura, avrete il BBQ sempre asciutto e pulito grazie alla spazzola in dotazione per pulire la griglia dopo ogni utilizzo. Per avere la copertura sempre pulita, basta lavarla con l'acqua e ritorna come nuova, una volta che non serve più possiamo ripiegarla e conservarla nella pratica borsa.

Pro. Il telo si chiude bene e non fa passare la polvere.

Contro. La copertura non è aderente.

Telo rettangolare

In commercio ci sono diverse tipologie di barbecue, e se abbiamo un modello rettangolare questa copertura fa al caso nostro. Il telo si adatta a tutte le misure e grazie alla stringhe laterali e al velcro nella parte bassa, è possibile regolarlo per evitare che voli via al primo colpo di vento. Il materiale resistente e durevole oltre a proteggere il BBQ dalla ruggine e dalla polvere si pulisce facilmente per avere il giardino sempre in ordine.

Pro. Il tessuto è resistente.

Contro. Per alcuni utenti la copertura è un po' abbondante.

Telo per barbecue con coperchio a campana

Adatto per la maggior parte delle griglie tonde, la copertura in tessuto oxford è più impermeabile. La superficie impedisce efficacemente ai raggi del sole di penetrare all'interno del telo, inoltre, mette al sicuro il coperchio dai possibili graffi. Realizzato in poliestere idrofobico, è resistente alle intemperie e antipolvere lo mette al sicuro da grandine, vento, calore, freddo, insetti, pioggia o neve. La parte inferiore dotata di cordoncino consente di ancorare il telo per evitare che voli via con il vento.

Pro. Il telo è versatile.

Contro. Per alcuni la copertura è leggera.

Telo con tasca laterale

Se siamo esperti di barbecue sappiamo perfettamente che oltre alla griglia anche gli accessori hanno un ruolo centrale. Per proteggerli dall'autunno e dall'inverno il telo con tasca laterale non può mancare nel nostro giardino. Il porta utensili profondo e capiente terrà al sicuro pinze e spazzole pronte per essere utilizzate durante le grigliate. Il telo disponibile in due misure, piccola e grande, si adatta ad ogni tipo di BBQ, realizzato in fibra Oxford è rivestito in PU, in grado di resistere all'acqua e alla polvere, mentre lo stretching ad alta resistenza non si deforma o si lacera, quindi può essere utilizzato a lungo.

Pro. È resistente e impermeabile.

Contro. Per alcuni utenti è un po' largo.

Come scegliere il telo per barbecue

Avere un barbecue in giardino o in terrazzo un barbecue permette di organizzare gustose grigliate all'aperto in estate, e quando arriva l'inverno? Con il freddo difficilmente trascorriamo le serate e soprattutto organizziamo grigliate nell'outdoor, quindi per non rovinare il BBQ dobbiamo conservarlo in modo adeguato. Non sempre abbiamo un garage in cui posizionarlo in attesa della bella stagione e siamo costretti a lasciarla all'esterno. Le piogge e il freddo, possono rovinare la griglia, per questo abbiamo bisogno di una copertura di qualità.

Il telo non è utile solo in inverno, ma è importante anche in estate perché i raggi del sole potrebbero deformare e corrodere il metallo.

In commercio ci sono una serie di coperture per il barbecue adatte ad ogni modello, prima di acquistarle dobbiamo solo prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Materiale

Il primo aspetto da valutare quando si decide di acquistare un telo per BBQ è il materiale, i più diffusi sono:

Poliestere : è leggero e si asciuga rapidamente, ideale se si vive in un ambiente umido, ma si adatta ad ogni clima

: è leggero e si asciuga rapidamente, ideale se si vive in un ambiente umido, ma si adatta ad ogni clima Vinile : impermeabile e resistente è disponibile in differenti livelli di spessore

: impermeabile e resistente è disponibile in differenti livelli di spessore Tela: è uno dei materiali più utilizzati ed economici, è duraturo viene trattato per resistere alle intemperie e agli incendi

Stabilità

I venti e le piogge invernali possono essere intense e violente, per essere efficiente il telo deve avere cinghie e lacci così da mantenere il telo ben fermo. Molte coperture sono dotate di corde elastiche regolabili per garantire una vestibilità più stretta ed evitare così che la polvere, gli insetti e i piccoli animali possano infilarsi sotto il telo.

Areazione

Per proteggere il barbecue dall'umidità è bene scegliere il modello con le prese d’aria che consente di evitare la formazione di condensa all’interno. Gli inserti oltre a limitare la formazione della ruggine, non fanno gonfiare la copertura nei giorni ventosi.

Tasche

Le tasche sono un accessorio in più perché offrono spazi aggiuntivi per riporre gli utensili che si utilizzano durante la grigliata. Inoltre, possono anche essere utilizzate per conservare i prodotti per la pulizia del barbecue.

