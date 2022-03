Cucce per cani: le soluzioni per far sentire Fido protetto e sicuro

Il cane è il migliore amico dell’uomo, la sua presenza in famiglia rende felici grandi e piccini che non smetterebbero mai di giocare con il fedele amico a quattro zampe, per questo motivo si meritano tutto l’affetto che siamo in grado di dargli.

Per dimostrargli quanto è importante e coccolarlo come lui fa con noi, è fondamentale farlo stare bene, cosa c'è di meglio di una bella e confortevole cuccia nella quale Fido può riposare e rifugiarsi? Vi presentiamo alcuni modelli che renderanno felice il nostro cane e saranno perfetti nel giardino, in terrazzo o all'interno dell'appartamento.

Cuccia in plastica riciclata

La cuccia per cani è realizzata in polipropilene riciclato, il materiale è resistente, atossico, ma soprattutto è attento alla salute del nostro amico a quattro zampe. Oltre ad essere sicuro permette al peloso di rimanere al caldo in inverno e di avere un clima refrigerato in estate, grazie alle alte qualità termiche del materiale, inoltre, le griglie laterali consentono un'aerazione ottimale anche quando fa molto caldo. Facile da pulire, la cuccia è dotata di un tetto smontabile leggero e maneggevole e il fondo drenante così da mantenere l'interno sempre disinfettato, igienico e avere il massimo benessere del cane. Infine, i bordi arrotondati sono perfetti per mettere al sicuro, anche i cani più vivaci, da possibili ferite.

Pro. La cuccia è carina e ben fatta.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è un po' leggero.

Perfetta per tutti i cani

Il modello disponibile in due grandezze, è ideale sia per i cani di media dimensione, sia per quelli più grandi, la finitura esterna in simil legno, permette alla cuccia di integrarsi alla perfezione in ogni ambiente, che sia terrazzo o giardino. Il supporto bilaterale pensato per inclinare il tetto in due posizioni è ideale per assicurare una maggiore areazione in base alla temperatura esterna, inoltre, il fondo estraibile, dotato di ruote, permette una rapida pulizia e assicurare un ambiente sicuro per i nostri amici a quattro zampe. Per migliorare l'isolamento termico è possibile inserire all'interno della cuccia pannelli isolanti!

Pro. La cuccia è resistente e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti, quando piove entra un po' di acqua all'interno.

Cuccia per cani e gatti

La cuccia è pensata appositamente per i nostri amici a 4 zampe, il modello può essere utilizzato sia dai cani che dai gatti per ripararsi dal freddo e dalle intemperie. Elegante e curata nei minimi dettagli è perfetta per il giardino e il terrazzo, infatti la cuccia è rivestita in materiale plastico, arricchita dal tetto coibentato per assicurare la migliore areazione in ogni stagione. A favorire il massimo del comfort per i pet ci sono anche le griglie laterali che assicurano il circolo dell'aria, mentre il fondo drenante, garantisce il massimo della pulizia in poco tempo.

Pro. Facile da montare.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Cuccia per cani impermeabile

La cuccia per cani realizzata interamente in legno di abete, è trattata con prodotti rispettosi degli animali, la finitura con vernice a base d'acqua è sicura e atossica. Il materiale destinato a durare per anni garantisce il massimo dell'isolamento grazie anche al tetto piatto rivestito con feltro idrorepellente e isolante, questo poi, si può aprire per facilitare la pulizia dell'interno. Dotato di piedini sempre in legno, è possibile adattare la cuccia ad ogni terreno e nello stesso tempo isola la struttura dall'umidità del suolo per far stare al caldo e al sicuro ogni peloso.

Pro. La struttura è robusta e il tetto apribile.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è di qualità.

Cuccia con tendina termica

La cuccia in legno con tetto a spiovente è perfetta per mettere al sicuro il cane durante le giornate di pioggia, la conformazione della struttura consente all'acqua di essere drenata senza accumularsi e infiltrarsi. Il modello leggermente isolato dal suolo, grazie ai piedini regolabili in altezza, non permette all'umidità e al freddo di penetrare nella cuccia. A completare il modello c'è la tenda trasparente in pvc, che oltre ad assicurare il massimo della visibilità per il pet, crea un ambiente caldo e confortevole.

Pro. La cuccia è esteticamente bella

Contro. Per alcuni utenti il legno è un po' sottile.

Perfetta per i cani di grande taglia

Perfetta per l'esterno, la cuccia in legno di pino nordico proviene da foreste gestite in modo ecosostenibile ed è ottima per il nostro amico a quattro zampe in qualsiasi stagione. Resistente ad ogni clima, il tetto pendente trattato con resina impermeabile, permette all'acqua di scivolare facilmente e di non stagnare. Per assicurare al pet un ambiente sicuro e protetto, il rivestimento è trattato con vernici atossiche, a base d'acqua, inodori nel pieno rispetto della salute di Fido. Dotata di piedini in plastica che isolano la cuccia dal suolo, ha la porta d'ingresso con rivestimento antimorso in alluminio per evitare danni da eventuali morsi.

Pro. La cuccia è solida e isolante.

Contro. Per alcuni utenti non è molto resistente.

Cuccia con apertura laterale

Realizzata in resina termoplastica, la cuccia da esterno è resistente agli urti e ai raggi UV, ideale per proteggere il peloso tutto l'anno e con ogni tipo di clima, grazie anche al tetto a spiovente che permette all'acqua di scivolare facilmente. Dotata di parete laterale ribaltabile, non solo permette al pet di entrare facilmente, ma diventa anche una comoda pedana che assicura più spazio al peloso. Il fondo con sistema di drenaggio interno dei liquidi, è completato da una griglia per l'aerazione interna così da assicurare un ambiente asciutto per il cane e la corretta ventilazione. La porta d'ingresso con rivestimento antimorso in alluminio e il tetto removibile permettono una pulizia veloce e semplice della cuccia.

Pro. La cuccia è impermeabile.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice a montare.

Perfetta per l'interno

Per far sentire il nostro cane protetto e al sicuro anche quando è in casa, la cuccia da interno può essere il nostro aiuto in più. Realizzata in tessuto di nylon, ha un design moderno resistente ai danni, inoltre, la "casetta" è impermeabile e si asciuga molto rapidamente, ideale da posizionare sul terrazzo o sul balcone. Il tetto fissato con una cerniera, permette alla cuccia di essere piegata e conservata limitando al minimo l'ingombro, mentre il materiale ha bisogno di poca manutenzione: basta pulire con un panno umido e lo sporco scompare in pochi minuti.

Pro. La cuccia è bella e facile da pulire.

Contro. Il tetto non si rimuove totalmente.

