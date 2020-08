Le docce portatili da avere in giardino o da mettere in valigia

Trekking, viaggi alla scoperta della natura o avventure in camper possono diventare piacevoli se si ha tutto quello che serve a disposizione.

Se la macchina del caffè può essere inserita comodamente in valigia o il ferro da stiro mini vi permette di essere impeccabili anche durante un viaggio on the road, le docce portatili sono uno strumento indispensabile per rinfrescarvi dopo una giornata di escursioni, al ritorno da un allenamento in bici o una corsa rigenerante.

In commercio ci sono diversi modelli a disposizione che si distinguono dalle docce solari. Mentre queste riscaldano l’acqua con i raggi UV, quelle portatili di solito sono senza serbatoio, manuali o elettriche.

Se siete alla ricerca di un modello da mettere in valigia o da conservare in un angolo del giardino senza ingombrare, ecco alcuni modelli da avere assolutamente.

Doccia con batteria ricaricabile

Per chi vuole una doccia semplice da utilizzare, questo modello è ideale. Dotata di sistema a pompa è semplice da utilizzare, basta solo inserirla nell’acqua e azionare il dispositivo. Dopo una giornata in giardino o in viaggio, grazie alla batteria incorporata avrete da un minimo di 40 ad un massimo di 80 minuti di autonomia, per concedervi una doccia rilassante. Una volta scaricata potrete ricaricare la batteria con qualsiasi dispositivo con uscita usb. Piccola e leggera può essere trasportata facilmente e avrete acqua sempre pulita grazie al sistema di filtraggio.

Pro. Il supporto a ventosa, permette di appendere facilmente il soffione.

Contro. Gli utenti che l’hanno utilizzata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Doccia con flusso regolabile

Riuscire a farsi una doccia quando si è in campeggio diventa semplice grazie a questo modello dotato di flusso regolabile, che permette di scegliere la pressione di lavaggio perfetta. La batteria da 4800 mAh può essere caricata a qualsiasi dispositivo con uscita usb. Per non rimanere mai senza acqua la batteria è completata da una luce di indicazione che vi informa sul livello della batteria. Il sistema di filtraggio dell’acqua permette di fare docce sicure con l’acqua sempre pulita ideale anche per il bagno di Fido.

Pro. Con la valvola d’arresto non si spreca acqua.

Contro. La batteria impiega tempo a caricarsi.

Scopri di più su Amazon

Doccia con serbatoio

Con le alte temperature estive, potersi rinfrescare in ogni momento della giornata diventa importante, con questa doccia a portata completata da un serbatoio da 7 litri, potrete utilizzarla in ogni momento. Ideale in campeggio, diventa un ottimo modo per rinfrescarsi al ritorno dal mare o durante una giornata all’aria aperta. Compatta e leggera può essere trasportata comodamente in uno zaino. Il soffione con presa ergonomica facilita l’utilizzo anche per i più piccoli o quando si hanno le mani bagnate.

Pro. É completata da un tubo lungo per utilizzarla anche in spazi ampi.

Contro. Le istruzioni non sono molto chiare.

Scopri di più su Amazon

Doccia con pompa a piede

Se volete una doccia portatile facile da utilizzare e adatta a tutta la famiglia, questo modello è quello che fa per voi. Il serbatoio con capacità di 11 litri e l’utilizzo tramite una pompa a piede, permette di utilizzarla comodamente e avere un’automa di circa 5 minuti. Il tubo lungo 2 metri rende il modello ideale per lavare gli animali domestici, rinfrescarsi dopo una giornata in spiaggia o dopo un lungo viaggio. Il soffione con la pratica impugnatura e con getto costante permette di concedersi una piacevole doccia in ogni occasione.

Pro. La doccia è facile da utilizzare e i materiali resistenti.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Doccia portatile solare

Dopo una lunga giornata al mare o immersi nella natura, non c’è nulla di meglio di una bella doccia calda. Grande e capiente, la doccia può accontentare il fabbisogno di tutta la famiglia grazie alla sacca che può contenere facilmente fino a 20 litri. La borsa nera realizzata in PVC a tenuta stagna oltre ad essere resistente permette all’acqua di riscaldarsi con i raggi, non dovete fare altro che lasciarla al sole per circa 3 ore e la temperatura arriverà fino a 45° C. Il soffione doccia oltre ad attivarsi nel momento del bisogno e quindi ridurre gli sprechi, ha un flusso d’acqua regolabile per accontentare ogni esigenza. Facile da trasportare, può essere appeso e una volta terminata la riserva d’acqua, la sacca può essere piegata su sè stessa e occupare poco spazio.

Pro. La sacca riscalda bene e ripiegata occupa poco spazio.

Contro. Bisogna chiudere bene il rubinetto per evitare perdite.

Scopri di più su Amazon

Doccia portatile basic

Se siete alla ricerca di un modello basic facile da trasportare e che occupi poco spazio in valigia, questo è quello che fa per voi. La pressione dell’acqua può essere regolata tramite il soffione e l’interruttore on/off impedisce di sprecare anche una piccola goccia d’acqua. Il tubo lungo 5 metri permette libertà di movimento in ogni direzione, mentre l’attacco a ventosa e il gancio a S con supporto permettono di applicarla dove volete.

Pro. Il pulsante on/off limita gli sprechi.

Contro. Il diametro della pompa è un po’ più grande quindi difficile da adattare a tutte le taniche.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere una doccia da campeggio

Per chi ama viaggiare in camper o rinfrescarsi dopo una giornata sotto il sole, la doccia portatile diventa una soluzione irrinunciabile. Capire quella che fa al caso vostro non è semplice, per avere una buon modello portatile i fattori da prendere in considerazione sono diversi. Vediamo cosa valutare prima di acquistare una doccia portatile.

Tipologie

In commercio ci sono differenti modelli pensate per adeguarsi a seconda delle esigenze e delle situazioni:

docce solari : perfette per chi non rinuncia ad una doccia calda in ogni situazione, il serbatoio realizzato in PVC posizionato sotto i raggi del sole permette di scaldare facilmente il contenuto all’interno. Il limite di questo modello è che tutto dipende dalla presenza o meno del sole;

: perfette per chi non rinuncia ad una doccia calda in ogni situazione, il serbatoio realizzato in PVC posizionato sotto i raggi del sole permette di scaldare facilmente il contenuto all’interno. Il limite di questo modello è che tutto dipende dalla presenza o meno del sole; docce elettriche : dotate di una batteria ricaricabile, possono erogare acqua calda in ogni momento della giornata con un getto d’acqua regolabile in base alle necessità. Anche se possono arrivare fino a 80 minuti di autonomia, il limite è che bisogno avere a portata di mano un supporto per ricaricarle;

: dotate di una batteria ricaricabile, possono erogare acqua calda in ogni momento della giornata con un getto d’acqua regolabile in base alle necessità. Anche se possono arrivare fino a 80 minuti di autonomia, il limite è che bisogno avere a portata di mano un supporto per ricaricarle; docce portatili a pompa : il modello a pressione è facile da utilizzare, basta esercitare una pressione con la mano o il piede sul serbatoio e avrete la vostra acqua corrente. Il limite del modello è che non eroga acqua calda;

: il modello a pressione è facile da utilizzare, basta esercitare una pressione con la mano o il piede sul serbatoio e avrete la vostra acqua corrente. Il limite del modello è che non eroga acqua calda; docce senza serbatoio: ideali per chi vuole fare un viaggio on the road e non vuole avere con sè molti bagagli, questo modello privo di serbatoio può essere inserito facilmente anche all’interno di uno zaino e utilizzarlo semplicemente all’occorrenza.

Serbatoio

Un altro elemento importante nella scelta della doccia è l’ampiezza del serbatoio. Se volete viaggiare in compagnia della famiglia, meglio scegliere un modello capiente, in questo caso sono indicate quelle solari o con un serbatoio morbido perché molto più capiente, inoltre, può essere piegato una volta terminato l’utilizzo. Quelli rigidi, ideali se si viaggia da soli, non solo hanno una capacità limitata, ma sono molto più ingombranti.

Soffione

Il soffione per essere funzionale deve essere ergonomico, ma soprattutto avere un pulsante di accensione e spegnimento per evitare ogni spreco d’acqua. Un elemento in più è quello di avere un rubinetto che consente di regolare il flusso d’acqua ed evitare che il serbatoio si svuoti subito!

Leggi anche

Docce solari: per rinfrescarsi in giardino

Le migliori tende da campeggio a 4 posti

Vacanza in campeggio: i 7 oggetti indispensabili