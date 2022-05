Pizza e pane pronti in pochi minuti con il forno a legna da esterno

La pizza è uno dei piatti più amati e negli ultimi anni abbiamo scoperto il piacere di realizzarla con le nostre mani direttamente in casa. Se la ricetta per l’impasto è sempre la stessa, possiamo dare libero sfogo alla fantasia e alle nostre abilità culinarie con il condimento. Dalla classica con pomodoro e mozzarella a quelle più particolari, le varietà sono tante, ma quello che fa davvero la differenza è la cottura.

Per avere un risultato degno dei migliori ristoranti è importante riuscire a cuocerla in pochi minuti a una temperatura che può raggiungere anche i 350°, ma che i forni di casa non sono in grado di avere. Allora come realizzare la pizza perfetta direttamente a casa? Se abbiamo un giardino o un terrazzo possiamo utilizzare il forno per pizza da esterno Burnhard che assicura risultati all’altezza di quelli professionali.

Il forno riesce a cuocere la pizza in pochi minuti ed è facile da portare sempre con noi grazie alla misura 40,7 x 81,35 x 83,26 e ai 4 piedini ripiegabili in acciaio inox. Il modello estremamente versatile non è pensato solo per la pizza, ma anche per altre ricette come il pane o la quiche, basta solo regolare la temperatura in base alle esigenze fino ad un massimo di 250 °C.

Utilizzare il forno è davvero semplice, dobbiamo inserire all’interno della camera di combustione la carbonella, il pellet, pezzi di legna oppure mattonelle di carbone e in meno di 10 minuti raggiunge una temperatura fino a 500°. Il forno può essere ricaricato anche quando è in funzione perché le maniglie in legno permettono di sfilare la camera di combustione in pochi gesti e riempirlo in totale sicurezza.

Oltre all’alimentazione, il forno assicura risultati ottimali perché è dotato di una pietra refrattaria spessa 1 cm in cordierite, un materiale che si scalda rapidamente e trattiene a lungo il calore e arricchito dal doppio rivestimento in acciaio con imbottitura di lana. La superficie ampia (33 x 33 cm) permette di cuocere una pizza di grandi dimensioni o più pizzette contemporaneamente.

Adatto all’esterno, questo forno con copertura antipioggia ha anche un termometro integrato che si basa su gradi centigradi o fahrenheit da controllare direttamente attraverso una porta rimovibile. Una volta pronta, la pizza può essere sfornata con l’aiuto della pala per pizza da 55 x 25 cm con un manico in legno che ci protegge dalle ustioni.

Una volta terminato l’utilizzo, dobbiamo solo aspettare che il forno si raffreddi completamente prima di poter pulire la pietra refrattaria e tutte le parti rimovibili.