Idee e consigli per arredare i balconi piccoli

Giardini o terrazzi sono i luoghi della casa in cui passiamo più tempo durante il periodo estivo. Sono perfetti per concederci qualche ora di relax sul dondolo dedicandoci alla lettura di un buon libro, possiamo organizzare cene o grigliate in compagnia di amici o sono il nostro angolo verde in cui dedicarci alla cura delle piante.

Grandi e accoglienti possono ospitare divani, tavoli, sedie e tutto ciò che serve per trascorrere la stagione più calda all'aperto. Se invece, abbiamo un balcone e in più è piccolo? Anche in questo caso con la scelta degli arredi e le giuste attenzioni possiamo avere un angolo tutto nostro in cui rilassarci all'aria aperta.

Piccolo, lungo e stretto, non ha importanza, basta avere idee, la capacità di valutare gli spazi e con pochi sforzi avremo il balcone che abbiamo sempre desiderato.

Non dobbiamo fare altro che sfruttare ogni centimetro e ogni angolo, anche quelli che ci sembrano inutilizzabili, e avremo un balcone arredato in ogni dettaglio con lo stile che preferiamo. Se non sappiamo come orientarci e abbiamo bisogno di qualche dritta, ecco alcune soluzioni per fare del nostro piccolo balcone un angolo di design.

Per chi ha spazi ridotti: tavolino pieghevole

Qualunque sia il nostro stile, dobbiamo fare i conti con lo spazio, quindi se non vogliamo rinunciare a nulla dobbiamo trovare soluzioni poco ingombranti, ma che non sacrifichino la comodità. Se abbiamo un balcone molto piccolo in cui ogni centimetro è prezioso, allora meglio scegliere un arredo piccolo ma funzionale. Se amiamo fare colazione sul balcone, l'arredo che fa al caso nostro è il tavolino pieghevole. Il modello caratterizzato da dimensioni ridotte (60x40 cm) è irrinunciabile per coloro che cercano un accessorio di design, ma anche pratico. Il tavolino sospeso si aggancia facilmente a muri o ringhiere di balconi, terrazzi e verande. La struttura realizzata in acciaio, rivestito in plastica di alta qualità, resiste nel tempo ad ogni stagione. Regolabile in tre altezze, il tavolino è perfetto se vogliamo fare un'abbondante colazione con la nostra dolce metà comodamente seduti su una poltroncina o uno sgabello. Il piano è facile da pulire, basta una spugna e torna come prima, una volta terminato l'utilizzo o quando abbiamo bisogno di più spazio, bastano pochi e semplici gesti e grazie alla chiusura a scomparsa, potremo sfruttare al meglio ogni centimetro del balcone.

Pro. Pratico e robusto.

Contro. Gli agganci non si adattano a tutte le ringhiere.

Per romantiche cenette all'aperto: tavolino con sedie

Se amiamo pranzare all'aperto o organizzare una romantica cena sul balcone anche se abbiamo poco spazio, possiamo farlo grazie a questo tavolino con sedie. Il set é ideale per sfruttare piccole aree in cui bisogna prestare attenzione allo spazio disponibile, la particolare struttura é pensata per riporre le sedie e il tavolo facilmente quando non lo utilizziamo, per recuperare ogni centimetro con un tavolino sempre a disposizione. Grazie al design dalle linee moderne, il tavolino con sedie si sviluppa in altezza per avere poco ingombro, ma tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno quando mangiamo o vogliamo prendere un aperitivo. Il telaio in alluminio verniciato resiste alle intemperie senza perdere il colore e la brillantezza, mentre le sedie assicurano il massimo del comfort. Adatto in balcone, lo stile semplice ed essenziale si integra alla perfezione anche in cucina, soggiorno, nel corridoio o nella camera dei bambini. Senza bisogno di montarlo, avremo il nostro tavolino con sedie pronto ad ospitare pranzi o cene.

Pro. Il tavolino e le sedie sono realizzati con materiali di qualità.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pratico e funzionale: sgabello portaoggetti

Avere un balcone piccolo non vuol dire rinunciare alla comodità e alla praticità. Se abbiamo voglia di rilassarci leggendo un libro, ma non abbiamo lo spazio sufficiente per un divanetto, il giusto compromesso è uno sgabello, per sfruttare al meglio questo complemento d'arredo perché non farlo diventare un pratico portaoggetti? Il baule realizzato con legno oltre ad essere resistente è anche molto comodo, il morbido cuscino con imbottitura alta 6 cm, è realizzato con tessuto di alta qualità che assicura una seduta confortevole e può sostenere fino a 100 kg di peso. La base in legno, si abbina al rivestimento del cuscino disponibile in differenti colori, così da ricreare un ambiente sobrio e raffinato. La seduta può essere aperta e diventare un comodo e spazioso ripostiglio in cui conservare tutto ciò che ci serve, dagli attrezzi per le piante, alle riviste o libri, fino alle coperte per le sere più fredde. Perfetto sia per l'interno che per l'esterno, si può spostare in ogni angolo del balcone, senza correre il rischio di rovinare il pavimento grazie a speciali feltrini.

Per avere tutto a portata di mano: Scaffale

Per sfruttare al meglio il balcone piccolo, dobbiamo avere tutto a portata di mano. Viste le dimensioni ridotte, non possiamo arredarlo con armadi o strutture troppo ingombranti. Quindi se vogliamo avere tutto ciò che ci serve e in ordine, possiamo scegliere un mobile scaffale. La struttura salvaspazio si sviluppa in altezza grazie ai quattro ampi ripiani che ci permettono di conservare tutto l'indispensabile e in grado di sopportare un carico fino a 20 kg, per personalizzare al meglio ogni balcone. Libri, vasi e altri oggetti saranno pronti a rendere funzionale anche l'esterno più piccolo. Il solido telaio in acciaio verniciato robusto e stabile, è disponibile in nero o in bianco per adattarsi ad ogni stile e gusto. Semplice da montare grazie alle istruzioni incluse, è ideale per chi non è esperto di fai da te. I ripiani in legno impermeabile e resistente ai graffi, richiedono poca manutenzione per avere un mobile sempre pulito e in ordine.

Pro. Design essenziale e moderno.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Per chi ha il pollice verde: vasi colorati

Per chi ama le piante e la natura e non vuole rinunciare al suo angolo verde anche se ha un balcone, la soluzione ideale è quella di sfruttare lo spazio in verticale e sulle pareti. Vasi e piante anche se sono belle posso occupare il pavimento e rendere difficile muoversi, soprattutto se gli spazi sono limitati, quindi per non rinunciare al profumo e alla bellezza dei fiori, non possiamo farci sfuggire il set di vasi. Realizzato in ferro resistente, è ideale sul balcone o nel giardino, i ganci, poi, permettono di sistemarli sia sulla ringhiera, sia su una parete in legno. Il particolare che li rende unici e irresistibili? Il set formato da 8 vasi è super colorato e brillante, le tinte dell'arcobaleno regaleranno un tocco in più al nostro balcone e aggiungerà stile allo spazio esterno. Non dobbiamo fare altro che scegliere le piante che amiamo di più, disporre i colori secondo il nostro gusto e fantasia e avremo un giardino verticale bello e supercolorato.

Pro. Essenziali e colorati hanno il foro di scolo sul fondo per preservare la salute delle piante e non creare ristagni.

Contro. Quando sono appesi tendono a non restare dritti.

Per illuminare il balcone: luci da esterno

Per sfruttare al meglio il balcone in ogni momento della giornata e anche di sera, la giusta illuminazione è importante. Nei balconi di dimensioni ridotte non sempre è possibile sistemare lampade o lanterne. Se siamo alla ricerca di una soluzione che regali la giusta illuminazione con il minimo dell'ingombro, quello che stiamo cercando è una catena luminosa. Le lampadine a led realizzate in materiale plastico traslucido, hanno una migliore trasmissione della luce e sono resistenti agli urti, i led a luce bianca calda oltre a creare un'atmosfera piacevole, assicurano il risparmio energetico. La catena con il cavo lungo fino a 10 metri può essere sistemata lungo il balcone e illuminare le cene o le serate in compagnia degli amici. Grazie alle 8 diverse modalità di luce controllate da un adattatore, possiamo scegliere quella che preferiamo a seconda del momento e dell'occasione.

Pro. Le luci sono ben fatte.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' piccole.

Per avere il giusto relax: sedia sospesa

Il balcone anche se piccolo può diventare il luogo della casa in cui rilassarci soprattutto in estate o quando le giornate diventano più calde. Unire spazio ridotto e design è semplice con la sedia sospesa realizzata in total white. Il modello realizzato con materiali morbidi, confortevoli e traspiranti, riesce a resistere efficacemente all'usura e al tempo, tanto da poter supportare fino a 120 kg. Grazie al gancio in acciaio e alle quattro corde di cotone ad alta resistenza, possiamo riposare in totale sicurezza. Dobbiamo solo decidere dove montarla, se all'interno o all'esterno e iniziare a rilassarci.

Pro. La sedia è bella e robusta.

Contro. Nella confezione non è incluso il kit per il montaggio.

Per proteggersi dal sole: ombrellone

I raggi del sole sono piacevoli, ma in estate possono essere molto intensi, quindi per proteggerci dal caldo possiamo arredare il balcone piccolo con un ombrellone pensato per essere funzionale e adatto alle proprie esigenze. Il design piccolo e compatto, si apre e chiude facilmente grazie al meccanismo a manovella posto al centro dell'ombrellone. La struttura realizzata in alluminio garantisce stabilità all'intero prodotto anche perché resistente alla ruggine, mentre il tessuto in poliestere è efficiente contro il tempo e le intemperie.

Pro. L'ombrellone è adatto agli spazi piccoli.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per dare un tocco di colore al balcone: pouf da esterno

I piani d'appoggio o le sedute all'esterno non sono mai abbastanza e questo vale anche se il balcone è piccolo, per riuscire ad avere un elemento d'arredo comodo e versatile possiamo pensare a questo pratico pouf. L'imbottitura composta da sfere di polistirolo ultraleggere, garantiscono una seduta stabile e sicura. Il pouf con diametro di 55 cm e con una seduta extra grande di 37 cm, è molto grande, mentre, il rivestimento a maglia grossa è ultra moderno, in grado di dare un tocco di design al balcone. Il pouf, poi, disponibile in differenti colori come senape, bordeaux, petrolio e rosa, di sicuro non passerà inosservato.

Pro. Il pouf è bello e pratico.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Comodo e versatile: tappeto

Grande, accogliente e in grado di completare ogni tipo di arredamento: il tappeto è un elemento di design che permette di dare un tocco in più al balcone anche se piccolo. Il modello infatti, oltre ad avere colori e stampe differenti, è disponibile in dimensioni diverse, in grado di adattarsi a spazi piccoli o grandi come terrazzi e giardini. Adatto anche al bagno, alla camera dei bambini o al soggiorno, è resistente all'acqua e ai raggi UV.

Pro. Il tappeto è resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' sottile.

