Design e comodità: come arredare un giardino piccolo senza rinunciare a nulla

Avere un giardino curato e arredato con stile è davvero semplice, questo vale anche se l’esterno è di piccole dimensioni.

Un terrazzo piccolo non vuol dire rinunciare ad un outdoor arredato con gusto, al contrario in questo ambito scende in campo la progettazione curata nel particolare, perché bisogna sfruttare al meglio ogni angolo.

Una volta scelto lo stile, bisogna solo acquistare il necessario, pronto a ospitare i nostri cari! Ecco alcune idee su come arredare un giardino piccolo e renderlo bello e funzionale.

Adatto ad ogni clima: gazebo

Poter trascorrere le giornate all’esterno è il desiderio di molti e per avere il massimo del comfort, il gazebo è immancabile anche in un giardino di piccole dimensioni. Pensato per proteggerci dal sole o dalla pioggia il modello disponibile in bianco o verde è robusto e durevole. La copertura è realizzata con tessuto 100% in poliestere, perfetto per una protezione UV50 + per metterci al riparo dai raggi, facile da montare, una volta terminato l’utilizzo, possiamo smontarlo e conservarlo all’interno di un’apposita sacca in dotazione.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti la struttura è un po’ esile.

Per avere un piacevole clima: stufa elettrica da esterno

Organizzare una cena all’aperto è un modo per condividere una piacevole serata in compagnia dei propri cari, per avere il clima adatto sia in primavera che in autunno, impossibile fare a meno della stufa elettrica da esterno. In poco tempo possiamo avere una temperatura calda e avvolgente grazie ai 3 livelli di riscaldamento che vanno da 650, 1300 o 2000 watt. Resistente al vento e dotata di una protezione contro gli schizzi d’acqua, la parte superiore può essere inclinata manualmente fino a 45° per permettere al calore di raggiungere un’ampia superficie. Inoltre, il supporto regolabile in altezza consente di adattare la stufa a ogni ambiente con un’altezza che va da 180 a 210 cm.

Pro. Riscalda efficacemente.

Contro. Per alcuni utenti consuma molto.

Perfetto in ogni occasione: set con tavolo e sedie

Per lavorare all’aperto o semplicemente per fare una piacevole colazione in giardino, il set composto da due sedie e un tavolino è un elemento d’arredo perfetto per il giardino o il terrazzo. Realizzato in acciaio verniciato a polvere, le sedie sono composte dalla seduta e dallo schienale con barra curva ampia e spessa. Disponibile in differenti colori come verde acqua, bianco, giallo o rosso, il set è in grado di dare un tocco di stile all’outdoor. Facile da aprire e chiudere, una volta terminato l’utilizzo le gambe delle sedie e del tavolino sono completate da pezzi di plastica che impediscono al pavimento di graffiarsi.

Pro. Il set è bello e comodo.

Contro. Per alcuni utenti le sedute sono un po’ basse.

Comodo e di design: salottino per esterno

Avere un giardino piccolo non vuol dire rinunciare alla comodità, è possibile inserire al suo interno elementi d’arredo per il relax come il salottino composto da due poltrone e un tavolino. Realizzato in plastica impermeabile, stile rattan, è facile da pulire e perfetto se abbiamo poco spazio a disposizione perché il tavolino permette di conservare al suo interno tutto quello che vogliamo. Comodo e adatto al relax, le poltroncine sono completate da due morbidi cuscini.

Pro. Le poltrone sono comode e robuste.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Per gustose grigliate: barbecue

Quando si ha un giardino o un terrazzo, impossibile non organizzare una grigliata e se abbiamo poco spazio possiamo utilizzare il barbecue rotondo. Il coperchio fornisce una temperatura costante e una cottura uniforme, inoltre, il gancio integrato sulla griglia in acciaio cromato con ampia zona cottura, permette di riporre il coperchio sul lato del bbq per avere le mani libere mentre cuciniamo. Curato nei minimi dettagli, oltre ad avere la maniglia del coperchio termoisolante per impedire che si surriscaldi troppo, è completato da un raccogli cenere posizionato sotto il braciere per rendere la pulizia più semplice.

Pro. Realizzato con materiali di qualità, il coperchio mantiene bene la temperatura.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ basso.

Sedia sospesa: per rilassarsi

Se non abbiamo lo spazio sufficiente per avere un salottino in terrazzo o in giardino, possiamo sostituirlo con una sedia sospesa. Adatta non solo per l’esterno, ma anche per la camera dei bambini, ha un design vintage arricchito da nappe decorative e un comodo cuscino per rilassarci comodamente. Realizzata con materiale durevole, è dotata di doppi ganci rotondi con una capacità di carico fino a 150 kg. Facile da montare a un albero, una trave o al soffitto, è disponibile in due colori (grigio e bianco), in grado di adattarsi ad ogni ambiente.

Pro. La sedia è bella e robusta.

Contro. Per alcuni utenti il telaio è leggero.

