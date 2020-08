Gli accessori barbecue per preparare grigliate gustose

Le sere trascorse all’aperto sul terrazzo o in giardino, sono l’occasione perfetta per organizzare grigliate con il barbecue.

Di carne o verdure, riuscire a preparare pietanze succose non è semplice, ci vuole abilità, ma anche gli accessori giusti come gli utensili. Vediamo i migliori kit per grigliate impeccabili che di sicuro conquisteranno i palati più esigenti.

Set con 20 accessori

Se siete amanti del barbecue e volete avere l’indispensabile a portata di mano, questo comodo set non può mancare nel vostro giardino. Conservati all’interno di una custodia compatta e resistente, vi permette di portarli sempre con voi in montagna o durante un pin nic, la comoda valigetta con manico assicura un trasporto semplice e comodo. Realizzata in alluminio, mantiene tutti gli utensili protetti e al sicuro. Ogni accessorio è realizzato con maniglie resistenti al caldo che possono essere allungate in base alle necessità. Se avete una postazione barbecue ben fornita, li potete appendere comodamente grazie ai ganci. Gli accessori realizzati in acciaio inossidabile, sono resistenti, ma allo stesso tempo facili da pulire senza correre il rischio che si arrugginiscano. Il set formato da 20 pezzi, include una spatola 4 in 1, un set di manopole, una spazzola di silicone, 4 spiedini di kabob, 8 cornetti, 2 contenitori di sale e pepe e una spazzola per la pulizia della griglia.

Pro. Il set è completo e di buona qualità.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Set con accessori in acciaio

Realizzare gustose grigliate in totale sicurezza è possibile con questo pratico set per barbecue realizzato in acciaio inossidabile. Robusto e completo, vi permette di avere tutto ciò che volete per cucinare dalla carne alla verdura. Il set è caratterizzato da un termometro digitale che permette di sapere quando la carne è pronta, perfetto per rilassarvi in compagnia dei vostri cari. Per rendere la cottura della carne indimenticabile, potete farvi aiutare da un utensile per forare la carne dotato di aghi affilati. La spatola scanalata multiuso con bordi dentellati a doppio lato è un ottimo strumento pensato per tagliare e rendere più tenere le carni e per gustarvi una bevanda fresca grazie all’apribottiglie incorporato. Le impugnature resistenti al calore e allungate terranno le vostre mani a distanza di sicurezza dalla fiamma. Oltre a questi utensili avrete a disposizione la pinza elettrica, la spazzola per la pulizia, le testine per pennelli, 8 supporti per mais, agitatori per sale e pepe, 2 stuoie per barbecue, spazzola per imbastire, 4 spiedi astuccio, tutti conservati in una comoda valigetta in alluminio.

Pro. Il set è completo e resistente.

Contro. Manca il coltello

Scopri di più su Amazon

Accessori con manico in legno

Il legno è un materiale naturale che ha fascino ed eleganza e questo set con utensili in legno racchiude entrambe le caratteristiche. Completo e resistente è composto da accessori versatili. Le pinze per barbecue con i denti da presa sono perfette per capovolgere o girare la carne e qualsiasi altro cibo, mentre la spatola serve per girare gli alimenti, ma ha anche un lato tagliente e un lato più morbido. Il pennello da imbastitura con le setole morbide distribuisce le salse in modo uniforme. Facile da pulire la maniglia è lunga per girare la cerne in tranquillità, mentre la forchetta per barbecue robusta e appuntita è versatile. I supporti per spiedini e quelli per mais, sono in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature. Una volta terminato di cucinare, la spazzola per la pulizia della griglia rimuove ogni residuo dalla griglia, mentre il coltello serve ad affettare ogni tipo di carne. Tutto è conservato all’interno di una custodia pratica da portare sempre con voi.

Pro. Il set è bello ed elegante.

Contro. La pinza è un po’ delicata per cuocere la carne.

Scopri di più su Amazon

Accessori essenziali

Per chi griglia saltuariamente, il set con 5 utensili è la scelta ideale. Il kit essenziale ha tutto quello di cui avete bisogno contenuto all’interno di una pratica custodia in tessuto. La spatola con manico allungato è ideale per girare la carne. La forchetta ha la parte superiore formata da denti affilati per prendere facilmente il cibo di grandi dimensioni, mentre il pennello con setole in silicone è facile da pulire e riesce a distribuire uniformemente le salse sulla carne. Le pinse lunghe e dentellate afferrano la carne o le verdure in modo sicuro senza farle cadere, infine il coltello da barbecue è ideale per tagliare o intenerire le carni.

Pro. Tutti gli utensili funzionano benissimo.

Contro. Per alcuni utenti il forchettone non è molto appuntito.

Scopri di più su Amazon

Set per barbecue professionale

Trascorrere diverse ore davanti al fuoco e alla brace può essere stancante, ma grazie a questo set con impugnatura in plastica gommata allungata le mani e le braccia sono al sicuro. La pinza ergonomica e facile da utilizzare ha il blocco memory per avere sempre l’apertura che si desidera. Conservato all’interno di una custodia in alluminio, il set ha tutto ciò di cui avete bisogno, la spazzola 4 in 1, la pinza elettrica, la forchetta per barbecue, la spazzola per la pulizia, la spazzola per imbastitura in silicone, la testina sostituibile per la griglia, 4 spiedi e 8 supporti per mais. Tutti gli strumenti realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità non arrugginiscono, non si piegano o si rompono. Facile da pulire anche in lavastoviglie sono semplici da utilizzare.

Pro. Il set è completo.

Contro. Bisogna asciugare bene gli utensili dopo ogni lavaggio.

Scopri di più su Amazon

Set per barbecue con apribottiglie

Per avere tutto ciò che vi serve in un’unica valigetta, questo set barbecue da 26 pezzi è la scelta ideale. Con questi strumenti grigliare sarà semplice e sicuro. Gli accessori realizzati in acciaio inossidabile professionale e robusto, sono resistenti al calore e alla ruggine. Tutti gli utensili caratterizzati da una impugnatura lunga, antiscottatura e antiscivolo sono completati da un comodo apribottiglie perfetto per dissetarsi dopo lunghe ore davanti al barbecue. La valigetta con all’interno dei supporti per fissare tutti gli attrezzi, è realizzata in alluminio leggero e maneggevole per averla con voi in ogni occasione, anche durante un pin nic in compagnia dei vostri cari.

Pro. Il set è completo di tutto.

Contro. Per alcuni la pinza non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon

Come preparare una grigliata impeccabile

La grigliata è un ottimo modo per trascorrere del tempo in compagnia, ma per renderla piacevole bisogna realizzarla nel modo giusto. Per preparare pranzi e cene impeccabili, vediamo qualche trucco.

La marinatura

La marinatura è l’aspetto più importante se si vuole fare una carne alla griglia gustosa. Oltre a dare sapore ai cibi, serve a non far seccare quelle carni, come il pollo e il vitello, che cuociono rapidamente. La soluzione migliore è creare una marinatura con olio extravergine d’oliva, limone ed erbe aromatiche, se volete darle un gusto particolare potete aggiungere anche senape o salsa di soia. Dopo che avete lasciato la carne a macerare per circa 2-4 ore, è pronta per essere cotta.

Avere la carne alla giusta temperatura

Per conservare la carne bisogna metterla nel frigo, ma a causa delle basse temperature è fredda, quindi per non farle subire uno shock una volta messa sulla brace con conseguente perdita dei succhi, meglio metterla fuori dal frigorifero alcune ore prima. Se ci sono carni molto grasse, dovete togliere l’eccesso altrimenti colerebbe sulla brace, ma lasciare una piccola parte per mantenere la carne tenera. Nel caso di salsicce meglio bucherellarle per far fuoriuscire il grasso. Se decidete di cuocere carni magre, spennellatele in cottura con l’olio della marinatura, mentre per gli spiedini, dovete assicurarvi di avere gli ingredienti della stessa dimensione per una cottura uniforme.

La griglia deve essere calda

Il vero segreto sta nella temperatura della griglia che non deve essere appoggiata direttamente sulle braci. Queste a loro volta devono essere distribuite in maniera uniforme lasciando una striscia vuota lungo i bordi. Qui posizionerete i cibi più delicati, mentre al centro carni più impegnativi che hanno bisogno di un calore maggiore.

Cosa cuocere prima

Per una grigliata perfetta bisogna cuocere le carni in base alla loro dimensione e tipologia. Manzo e alsiccia devono essere messi prima di tutte sulla griglia, poi potete aggiungere pollo e verdura che sono più delicati. Inoltre, il barbecue con coperchio è perfetto per carni spesse come polli interi e carrè perché sfrutta l’aria calda per cuocere cibi che hanno bisogno di una lunga cottura. Per essere certi che siano cotti anche all’interno meglio usare un termometro a sonda. Mentre il pollo e le bistecche possono essere girate più volte per garantire la cottura, le fettine e le verdure devono essere girate solo una volta per evitare che si rompano.

Sale

Il sale è tra gli ingredienti fondamentali, ma deve essere aggiunto solo alla fine e deve essere quello grosso. Mettendolo sulla carne prima, questa rilascerà molta acqua e quindi non si avrà la buona riuscita della grigliata.

Leggi anche

Il barbecue elettrico permette di organizzare grigliate gustose

4 salse in perfetto stile americano per dare un tocco in più al barbecue e alla carne grigliata

Set di spezie per grigliate: cosa scegli, carne o pesce?

Il barbecue portatile per realizzare ottime grigliate in ogni momento

Il manuale per la grigliata perfetta

I teli che terranno al sicuro il barbecue durante l'inverno

Il barbecue perfetto per una grigliata profumata e succulenta