I materassini gonfiabili e di tendenza da portare in piscina o al mare

Con le temperature che si alzano sempre di più un tuffo in acqua è il benvenuto. Per rendere ancora più divertenti i pomeriggi al sole e in piscina il materassino gonfiabile non può mancare.

Il lettino gonfiabile oltre a conquistare i bambini viene usato e sfruttato anche dagli adulti, per divertimento o per semplice relax.

Ne esistono ovviamente di varie forme, colori e dimensioni quindi scegliere diventa difficile. Per non farvi sfuggire l’accessorio di tendenza vi proponiamo i modelli che non possono mancare nella vostra estate.

Chaise Longue

La piscina è il luogo del relax e del benessere, quindi tra un tuffo e l'altro il materassino non può mancare. Questo gonfiabile modello chaise longe permette di prendere il sole in totale comfort, inoltre, il design essenziale permette di utilizzare il materassino in ogni ambiente sia in una piscina piccola che in quella grande. La poltrona sagomata, leggera è facile da spostare grazie alle maniglie laterali è formata da due camere d'aria, una nella parte del sedile e l'altra che la mantiene in equilibrio sull'acqua, è realizzata in pvc un materiale resistente anche ai raggi solari più intensi. La chaise longe è perfetta per leggere un buon libro, mentre si sorseggia un cocktail da poggiare all'interno dei due portabicchieri, facile da lavare, potete avere un materassino sempre pulito con poca manutenzione.

Pro. Comodo e funzionale.

Contro. Nella parte anteriore sono stampate le avvertenze.

Materassino con poggiatesta

Se non volete rinunciare all’abbronzatura, ma non potete andare al mare, questo materassino gonfiabile per piscina è irrinunciabile, grazie al comodo poggiatesta integrato potrete prendere il sole con il massimo del comfort. Pensato per la stagione più calda, il materassino è completato da un pratico fondo in rete, il rivestimento traspirante vi farà sentire sempre freschi anche durante le giornate più torride. Il materiale in vinile fa del gonfiabile un accessorio per piscina resistente da utilizzare anno dopo anno. Disponibile in celeste o viola, vi basta scegliere il colore che preferite per regalare allegria e vivacità alle vostre giornate in piscina.

Pro. Ha una buona tenuta in acqua.

Contro. Lo spessore del vinile per alcuni utenti è troppo sottile.

Materassino con cuscino

Il design è tutto, anche in piscina! Se amate essere alla moda con bikini e costumi, non potete essere da meno con il materassino. Il modello disponibile in differenti colori, è caratterizzato da una cromia sfumata, per regalare un piacevole effetto con l'acqua e sentirsi alla moda mentre prendete il sole. Il modello dotato di due camere d’aria è stabile e resistente, così non rischierete di cadere anche se i vostri amici giocano accanto a voi in piscina. Il cuscino incorporato con struttura i-beam assicura il massimo comfort sotto il sole per rilassarvi e concedervi il meritato riposo baciati dai raggi solari.

Pro. Il materassino è abbastanza grande.

Contro. Per alcuni utenti è troppo leggero.

Materassino a forma di ghiacciolo

Se amate il gelato come rinunciare al materassino a forma di ghiacciolo? Il design e i colori sgargianti rendono divertente e allegra l’estate, senza dimenticare la sicurezza. Comodo e maneggevole è allo stesso tempo sicuro e pratico, inoltre, grazie alle valvole di gonfiaggio in pochi minuti è pronto per accompagnarvi nelle lunghe ore di relax. Resistente e impermeabile, il modello dura nel tempo senza perdere la sua efficienza, con il kit di riparazione incluso, poi, potete aggiustare il materassino in ogni momento e continuare a prendere il sole.

Pro. Il design è bello e originale.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Materassino a forma di fenicottero

Il materasso gonfiabile è ideale per rilassarsi o giocare in compagnia e l’isola a forma di fenicottero, oltre ad essere accattivante, è pensata per due persone, perfetta per rilassarsi in coppia con il massimo della sicurezza. Ampio e spazioso è curato nei minimi dettagli, infatti, i maniglioni laterali sono stati realizzati per dare stabilità e aggrapparsi in caso di necessità. Il modello con doppia camera d’aria garantisce resistenza e stabilità sull’acqua, mentre il kit riparazione incluso, permette di aggiustare le piccole perdite, per godere in pieno del comfort assicurato dal gonfiabile.

Pro. Spazioso e confortevole.

Contro. Difficile da trasportare in spiaggia

Poltrona gonfiabile

Se avete voglia di rinfrescarvi nelle giornate più torride, ma non volete nuotare, una soluzione alternativa è la poltrona semi immersa. Il modello vi permette di rilassarvi e di prendere il sole assaporando un cocktail o la vostra bevanda preferita, il gonfiabile grazie a due comodi portabicchieri sui braccioli, mette al sicuro tutte le bibite. Composto da due camere d'aria assicura il massimo della stabilità, mentre le maniglie sono pensate per concedervi un momento di relax in totale sicurezza. Il gonfiabile resistente ai raggi del sole, ha bisogno di poca manutenzione perché è facile da lavare, non vi resta che scegliere il vostro colore preferito tra giallo o celeste e trascorrere una piacevole giornata in piscina.

Pro. Bella e confortevole.

Contro. Per gli acquirenti che lo hanno acquistato il materiale non è molto resistente.

Materassino gonfiabile con tettuccio

Farsi cullare dall'acqua è una sensazione piacevole che può essere rovinata dal sole intenso, per questo un modo per rilassarvi in totale sicurezza è il materassino con tettuccio. Il parasole a semicerchio staccabile può essere montato in base alle esigenze ed essere sempre protetti. La deliziosa forma circolare e le dimensioni 199 x 150 cm, rendono il gonfiabile perfetto per condividerlo perché è in grado di ospitare due persone. Realizzato in PVC resistente da 0,45 mm, ha due camere d'aria, per garantire la massima sicurezza. Infine, con i due portabicchieri potrete avere la vostra bevanda preferita a portata di mano.

Pro. Il materassino è ampio e comodo per due-tre persone.

Contro. Il modello è un po' ingombrante.

Isola galleggiante

Avete voglia di divertirvi con i vostri amici al mare o in piscina? Allora il gonfiabile a forma di isola è quello che fa per voi! Il modello, in grado di ospitare fino a sei persone è diviso in due zone: una con il parasole rimovibile e il fondo in rete per rinfrescarvi durante le giornate più calde e una con due cuscini poggia schiena extra larghi, sei portabicchieri e una borsa termica integrata dove conservare al fresco le bevande. Realizzato in PVC, riesce a reggere fino a 540 kg inoltre, nella confezione è incluso il kit per le riparazioni.

Pro. Il materassino è grande e resistente.

Contro. Ci vuole un po' di tempo per gonfiarlo.

Materassino pieghevole

Versatile e super colorato, questo materassino si trasforma in pochi secondi in una comoda poltrona da utilizzare a bordo piscina. Il modello con struttura tubolare ha un design accattivante che si combina alla perfezione con la struttura extra confortevole. Lo schienale con poggia testa e braccioli assicura il massimo della comodità, mentre le tre camere d'aria e le valvole di sicurezza, fanno del materassino un gonfiabile super resistente.

Pro. Il materassino ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti meglio non forzarlo nella parte in cui si piega.

Gonfiabile a forma di avocado

Per essere cool al mare o in piscina, nella vostra valigia non può mancare il materassino gonfiabile a forma di avocado. Grande e comodo, è perfetto non solo per i grandi, ma anche per i bambini che non vedranno l'ora di tuffarsi in acqua con questo gonfiabile. Il tratto distintivo? Il modello ha nella parte centrale un nocciolo che si stacca e diventa una palla con cui giocare e divertirsi in compagnia degli amici.

Pro. È comodo e adatto a differenti altezze.

Contro. Per alcuni utenti è troppo alto in spessore quindi è difficile salirci sopra.

