Zanzariere elettriche, come avere una casa sicura e libera dai fastidiosi insetti

Un ronzio fastidioso e un prurito insistente: le zanzare sono uno degli svantaggi dell’estate e sono sempre in agguato con le loro punture.

Il problema diventa più complicato quando si trascorrono serate all’aperto e si organizzano grigliate con gli amici. Anche in casa comunque non si è al sicuro. La notte può diventare insonne se uno di questi insetti comincia a sibilare nell’orecchio.

Pur essendo efficaci, le zanzariere magnetiche a volte risultano insufficienti, per questo motivo bisogna ricorrere a metodi e strumenti più incisivi.

Le zanzariere elettriche sono la soluzione ideale per mettersi al riparo da questi fastidiosi insetti soprattutto se in casa ci sono bambini. Racchette, lampade o aspiratori, i modelli sono davvero tanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche e come usarli al meglio.

Lampada a Led

La presenza delle zanzare può essere un problema se in casa ci sono bambini, per eliminarle in modo sicuro e definitivo, nel pieno rispetto dell'ambiente, il prodotto ideale è la lampada a Led non radioattiva. Gli insetti attirati dalla luce UV vengono catturati e cadono nel vassoio removibile. Facile da usare, basta collegarla a qualsiasi dispositivo con uscita usb e in un attimo sarà in funzione: una volta scarica sono sufficienti poche ore per essere pronta a un nuovo utilizzo. Realizzata in materiale di alta qualità, sicura e durevole da usare, ha un design semplice ed elegante perfetto in ogni stanza della casa. Efficace e silenziosa, può essere usata anche di notte con un basso consumo energetico proprio grazie al led.

Pro. La lampada è efficiente e di design.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Lampada da interno ed esterno

Le zanzare sono un problema sia quando si è all'interno dell'abitazione, sia quando si decide di trascorrere la serata in giardino o terrazzo, con questo antizanzare è possibile liberarsi dei fastidiosi insetti in ogni angolo della casa. Dalla cucina, alla camera da letto fino al balcone, basta collegarlo ad una qualsiasi presa per l'alimentazione e sarà possibile godersi la serata in totale relax senza l'incubo delle zanzare o delle punture. La luce calda attira gli insetti che vengono risucchiati dal vortice, ma è perfetta anche come luce notturna per illuminare gli ambienti, inoltre, l'esterno impermeabile può essere utilizzato all'aperto anche sotto la pioggia. Non resta che accendere la zanzariera elettrica 2-3 ore prima di dormire e fare sogni sereni.

Pro. La lampada è efficiente.

Contro. Per alcuni utenti il filo dell'alimentazione è un po' corto.

Scopri di più su Amazon

Lampada 2 in 1

Nelle case di piccole dimensioni ogni centimetro è importante per avere una zona di design e funzionale, per questo anche il repellente elettrico contro le zanzare deve rispettare queste caratteristiche. L'apparecchio piccolo e adatto ad ogni stile è la soluzione ideale, l'insetticida elettrico con motore uccide le zanzare e qualsiasi piccolo insetto. Ideale anche come lampada da campeggio, riesce ad illuminare gli ambienti di medie dimensioni e grazie alla sua forma compatta, può essere inserita facilmente all'interno di uno zaino. La lampada ha 3 modalità di illuminazione: anti-muffa, luce anti-zanzare e luci Led, inoltre, il modello con batteria da 1800 mAh garantisce una lunga durata con una carica completa di 2-3 ore, una volta scarica basterà collegare il cavo usb a qualsiasi supporto elettrico.

Pro. La lampada ha un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Lampada a lanterna

Ideale per il campeggio o il giardino, la lampada a lanterna, libera facilmente dal problema delle zanzare. La diffusione della luce viola a 360° attira gli insetti che non hanno scampo e rimangono intrappolati con la scossa elettrica. La lampada portatile piccola e leggera può essere trasportata facilmente da un ambiente all'altro, il gancio poi, permette di appenderla dove si vuole. Adatta a tutti i tipi di clima, resiste alle intemperie e alla pioggia, garantendo il massimo della sicurezza se in casa ci sono bambini. Dotata di illuminazione d'emergenza multipla, l'antizanzara con Led a luce morbida si trasforma in una pratica luce notturna per illuminare la tenda o l'esterno della casa. La ricarica usb, semplice e veloce permette di utilizzarla in qualsiasi momento e ovunque, eliminando il fastidio dell'acquisto e del trasporto delle batterie. Basta un po' d'acqua, un pennello e in poco si avrà l'apparecchio pulito e come nuovo.

Pro. Comoda e portatile.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Racchetta antizanzare

Se si preferisce un apparecchio da usare all'occorrenza e da portare ovunque, le racchette elettriche sono la soluzione ideale. L'antizanzare con la superficie netta e il logo in plastica, è dotato di una tensione inter-elettrodica di 4000 V, che produce una forte scossa elettrica. La trappola luminosa a Led attira le zanzare di notte per eliminarle in un attimo e in totale sicurezza, inoltre, l'impugnatura ergonomica e l'interruttore di protezione mettono al riparo da eventuali incidenti, soprattutto se in casa ci sono bambini.

Pro. Le racchette sono efficaci contro le zanzare.

Contro. Per alcuni utenti le racchette sono un po' piccole.

Scopri di più su Amazon

Lampada con sensore

La lampada è progettata con una ventola di aspirazione e una sorgente luminosa Led realizzate per attirare le zanzare e aspirarle nella sua scatola. Il funzionamento senza pesticidi o spray nocivi permette di sbarazzarsi delle zanzare senza agenti pericolosi che non possono essere usati nelle cucine o nelle camere dei più piccoli. Ideale per uso interno ed esterno, come casa, ufficio, giardino l'antizanzare può essere azionato anche di notte perché non produce alcun suono. Il tratto distintivo dell'apparecchio è la possibilità di sfruttare al meglio i sensori perché si accende automaticamente quando l'ambiente è buio e si spegne da solo quando la camera diventa luminosa, la soluzione perfetta per avere un risparmio energetico e aumentare la longevità del tubo luminoso. La grande capacità della scatola di immagazzinaggio la rende facile da pulire e permette di smaltire le zanzare morte con semplicità.

Scopri di più su Amazon

Zanzariera per ambienti di grandi dimensioni

Le zanzare sono un problema non solo a casa, ma anche nei luoghi pubblici come bar e ristoranti e per eliminarle efficacemente senza l'utilizzo di prodotti chimici si può ricorrere a questo apparecchio. Il modello elettrico per uso professionale attira gli insetti e li uccide attraverso una rete elettrificata ad alta tensione, adatta non solo per le zanzare, riesce a eliminare anche mosche, mosconi, moscerini e cimici che poi finiscono nel vassoio estraibile facile da utilizzare e posto nella parte inferiore della lampada. Il modello versatile può essere appeso utilizzando la catena inclusa nella confezione oppure può essere poggiato su una superficie piana sia all'interno che all'esterno perché in grado di coprire un'area di circa 150 metri quadrati.

Pro. La lampada attira efficacemente gli insetti.

Contro. Per alcuni utenti è efficace soprattutto per le zanzare.

Scopri di più su Amazon

Zanzariera versatile

In estate non solo le zanzare, ma anche insetti come mosche, moscerini e mosconi possono rovinare la serata o un pranzo all'aperto, ma con questa zanzariera è possibile trascorrere giornate all'aperto senza essere disturbati. Il modello estremamente silenzioso ha al suo interno due luci a Led da 20 watt che restituiscono una luce ultravioletta in grado di attirare mosche e zanzare. Ideale da avere in casa se si hanno bambini, la griglia frontale è sicura e impedisce che le dita entrino a contatto con le lampade, non resta che decidere se posizionarla su una superficie o appenderla e godersi i momenti all'aperto.

Pro. La lampada non è ingombrante.

Contro. Per alcuni utenti la luce non è molto intensa.

Scopri di più su Amazon

Lampada a basso consumo energetico

Eliminare le zanzare e avere allo stesso tempo un sicuro risparmio energetico è possibile con questa lampada caratterizzata da un ridotto consumo. Il modello estremamente silenzioso grazie ai raggi UV attrae gli insetti che vengono eliminati attraverso la rete elettrica e senza l'utilizzo di sostanze chimiche, per questo l'apparecchio è perfetto sia all'interno che all'esterno. Semplice da spostare grazie all'utilizzo della maniglia, il dispositivo ha un pratico raccoglitore che permette di rimuovere con pochi gesti gli insetti.

Pro. La lampada è efficiente e sicura.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Lampada di design

Le lampade antizanzare non devono essere solo efficaci, ma anche di design e questo modello racchiude in sè tutte queste caratteristiche! L'apparecchio total white e dall'aspetto essenziale, ha una lunghezza d'onda di 365 mm e una luce UV viola che attirano efficacemente gli insetti utilizzando anche l'aspirazione della turbina del ventilatore. La lampada alimentata a batterie, può essere ricaricata utilizzando tutti i dispositivi dotati di uscita usb come power bank, computer, caricatore per auto, una caratteristica che le permette di essere portata ovunque sia in casa che all'esterno oppure in campeggio.

Pro. La lampada è efficace contro gli insetti.

Contro. Il cavo Usb per alcuni utenti è un po' corto.

Scopri di più su Amazon