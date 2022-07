Ombrelloni da giardino: le migliori proposte per vivere all'aperto la bella stagione

In estate si ha voglia di vivere all'aria aperta, ma le temperature bollenti spingono a rimanere chiusi in casa per difendersi dai raggi diretti del sole.

Per vivere al meglio lo spazio esterno senza ustionarsi la soluzione pratica e confortevole è l'ombrellone da giardino. Il mercato offre vari modelli pensati per schermare dai raggi solari e anche da sguardi indiscreti, una o più zone del terrazzo e del giardino.

Se volete rilassarvi, leggere un libro, pranzare, passare piacevoli ore in compagnia di amici anche quando la luce del sole è calata, la nostra piccola guida vi aiuterà a scegliere il modello che potrebbe fare al caso vostro.

Ombrellone retrattile

L'ombrellone è dotato di grande stabilità e robustezza grazie alla struttura in ferro verniciato a polvere. Il palo decentrato è pensato per sfruttare al meglio lo spazio utile al di sotto della copertura. Il maniglione laterale permette al parasole di ruotare su sé stesso e di adattarsi all'inclinazione dei raggi del sole per un comfort totale dalle ore più calde fino al tramonto. L'apertura facilitata e il telo con schermatura dai raggi solari ne fanno un prodotto pratico e sicuro in grado di durare nel tempo. Quando non avete più bisogno della sua ombra, l'ombrellone può essere chiuso ruotando la manovella laterale in senso anti-orario spingendo in basso il maniglione laterale.

Pro. Grazie al diametro di 3 metri, compre un'ampia area del giardino.

Contro. Non ha il laccetto per fissare il parasole in caso di vento.

Ombrellone decentrato

Il design raffinato e la qualità dei materiali sono i tratti caratteristici di questo ombrellone. Il modello adatto alla stagione estiva è robusto e resistente agli agenti atmosferici, il tessuto del parasole in materiale anti-UV e idrorepellente, protegge dei raggi diretti del sole per prendere il sole o trascorrere una piacevole giornata all'aperto in totale sicurezza. La struttura in metallo decentrata oltre ad essere solida e robusta è pensata per garantire il massimo spazio utile sotto la copertura.

Pro. L'ombrellone è facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti il telo è un po' leggero.

Ombrellone a semicerchio

Per chi ha un balcone o un terrazzo piccolo, ma non vuole rinunciare a sfruttare l'esterno, l'ombrellone a mezzaluna può essere una valida alternativa. Il modello con telo in poliestere protegge dai raggi uv, mentre la struttura in metallo rivestito a polvere è robusta e resistente. Il design elegante si abbina ad ogni stile grazie anche ai tre colori disponibili: il beige e il grigio sono perfetti per un arredo classico, mentre il verde è pensato per chi vuole dare un tocco in più al proprio terrazzo. L'ombrellone provvisto di una comoda apertura a manovella, si apre e si chiude con semplicità, inoltre, il telo completamente impermeabile, grazie al cappello superiore rimane stabile anche in caso di vento.

Pro. La manovella semplifica l'apertura e la chiusura.

Contro. Per alcuni utenti il colore sbiadisce facilmente.

Ombrellone rotondo

Elegante e di design l'ombrellone regala un tocco di colore all'esterno grazie al parasole a strisce bianche, nere e grige. La struttura resistente e robusta è pensata per resistere ad ogni intemperia, inoltre, il modello pratico e versatile può esser inserito facilmente nel terreno grazie all'estremità a vite, o posizionato all'interno del tavolo per proteggere dal sole ad ogni ora del giorno. Il tessuto impermeabile e resistente ai raggi UV, fa da schermatura contro il sole ed è duraturo nel tempo. Grazie al cursore rotante può essere posizionato in base alle esigenze e all'inclinazione dei raggi solari, una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato facilmente.

Pro. L'ombrellone è ampio.

Contro. Non ha la borsa per conservarlo.

Ombrellone quadrato

Con l'estate la voglia di stare all'aperto aumenta e l'ombrellone è un accessorio immancabile. Se amate lo stile contemporaneo, ma con un tocco classico, questo modello quadrato sulle tinte del beige è irrinunciabile. Il tessuto di poliestere resiste ai raggi UV fino a UPF50+ per godere in pieno dell'aria fresca senza nessuna preoccupazione. L'ombrellone da 260 cm è dotato di una struttura composta da un palo d'acciaio del diametro di 48 mm, uno spessore di 1 mm e 8 supporti superiori, in grado di regalare maggiore resistenza al vento. Ideale non solo in giardino, ma anche per attività commerciali come bar e ristoranti, la struttura in colore nero e trattamento antiruggine, resiste alle intemperie.

Pro. L'ombrellone è stabile e resistente.

Contro. Per alcuni utenti le stecche sono troppo piccole.

Ombrellone inclinabile

Per avere il giardino riparato dai raggi del sole nel corso della giornata, l'ombrellone è fondamentale. Questo modello inclinabile in differenti posizioni, si orienta in base alle proprie esigenze, mentre il meccanismo a 360° permette di posizionarlo con facilità, basta girare la manovella e l'ombrellone si aprirà in pochi secondi. Il rivestimento in poliestere protegge dai raggi UV, mentre il telaio verniciato a polvere con base di appoggio a croce in acciaio, permette all'ombrellone di essere stabile e sicuro. Disponibile in differenti colori, dal classico bianco, grigio e beige, alle tinte accese come rosso e verde perfette per gli amanti dei colori.

Pro. Facile da montare e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti l'ombrellone oscilla troppo con il vento.

Ombrellone in legno

Bello, elegante e con un fascino che non conosce confronti, il legno è tra i materiali più apprezzati di sempre in grado di dare un tocco in più ad ogni ambiente. Quando si parla di arredi da giardino, la scelta immancabilmente ricade su sedie e tavoli realizzati nel materiale naturale, ma se a questa lista ci aggiungete anche l'ombrellone? Sì, perché ripararsi dai raggi del sole con stile, diventa ancora più semplice con il modello in legno, perfetto per dare un tocco di design all'esterno. L'asta centrale del diametro di 38 mm e altezza 200 cm, è realizzata in legno di alta qualità come le aste, tutto supportato da elementi in acciaio inossidabile. Il rivestimento in poliestere idrorepellente di circa 180 g/mq, ha un camino antivento ed è facile da piegare, grazie a un giunto rotante.

Pro. L'ombrellone è ben fatto e resistente.

Contro. La base per ombrellone non è inclusa.

Ombrellone da giardino

Il giardino è la parte della casa in cui si trascorre più tempo durante la bella stagione, il caldo e il sole però possono rovinare la giornata se non si ha l'ombrellone. Non sempre si trova quello adatto, soprattutto se la zona da coprire è ampia, tra i modelli adatti a giardini e terrazzi, l'ombrellone con copertura rotonda e raggio da 3,5 metri è la scelta ideale. Il telaio verniciato a polvere di colore antracite, con palo e base di appoggio in alluminio rende la struttura resistente all'usura e alle intemperie. Il rivestimento in poliestere da 230 g/mq, disponibile in differenti colori come crema, bianco, blu, rosso e giallo, ha una protezione dai raggi UV30+. La marcia in più? Si può inclinare in 2 posizioni e orientare in base ai raggi del sole grazie al meccanismo di rotazione con pedale.

Pro. La struttura e il telo sono ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' alto.

Come scegliere l'ombrellone

Fondamentale in estate quando le temperature sono alte e i raggi roventi, l'ombrellone è uno degli elementi d'arredo immancabili in giardino perché permette di stare al fresco e nello stesso tempo di arredare l'esterno. Prima di comprarlo, però, bisogna valutare alcune caratteristiche in grado di adattarsi alle singole esigenze.

Tipologia



Quando si sceglie un ombrellone, la prima cosa da valutare è la tipologia, tra le più diffuse ci sono: