Le piante per creare un ambiente bello e ridurre l'inquinamento domestico

Anche in casa non siamo al riparo dall'inquinamento. Per creare un ambiente sano per noi e i nostri figli e ridurre l'emissione di agenti dannosi, scegliere le piante giuste è molto importante. Ecco una selezione delle migliori specie per ridurre gli agenti inquinanti

L'inquinamento minaccia la salute della terra e mette a rischio la nostra. Se vogliamo dare una mano concreta alla riduzione dell'emissione di agenti inquinanti e avere un ambiente sano, anche in casa ci sono tanti piccoli accorgimenti da non sottovalutare.

Oltre ad abbassare il risaldamento, usare pitture atossiche, possiamo decidere di avere alcuni tipi di piante in grado di ridurre gli agenti inquinanti. In salotto, bagno o corridoio, non solo arrederanno la casa con i loro colori vivaci e brillanti, ma ci restituiranno un ambiente sano e pulito. I forellini presenti sulle foglie riescono a catturare agenti nocivi che grazie ai microorganismi presenti nella terra, sono in grado di metabolizzarli e neutralizzarli. Ecco una selezione delle migliori piante che renderanno la nostra casa bella e pulita.

La più efficace: Sansevieria

Tra le più diffuse negli appartamenti, la pianta non solo è bella esteticamente, ma è resistente e ha bisogno di poche cure e accorgimenti. Conosciuta anche come lingua di suocera, è elegante e si sviluppa in verticale. Le foglie sono la ragione principale per cui viene coltivata e si trova in molte case, lucide, cerose e verticali sono resistenti e in grado di sopportare diverse condizioni di luce. Il fogliame così rigido da sembrare finto ha delle striature di colore verde-argentato con delle piccole ramificazioni gialle o bianche che fanno della pianta un elemento d'arredo semplice ma elegante in grado di arricchire ogni stanza.

Facile da coltivare: Falangio

La pianta originaria dell'Africa meridionale è conosciuta anche come nastrino, la caratteristica principale della pianta è la facilità della coltivazione. Richiede poche cure e attenzioni, perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad avere un ambiente sano con un elemento d'arredo del tutto naturale. La pianta caratterizzata da foglie lunghe e fini, arricchite da una fascia bianco-giallina, conferisce luce alla pianta. Perfetta in ogni ambiente, basta metterla in un vaso colorato e diventerà il punto focale della stanza, aiutando a depurare l'ambiente da agenti inquinanti.

Perfetta contro ogni sostanza inquinante: Anthurium

É tra le piante più regalate e quasi tutti ne hanno una in casa. Gli splendidi fiori di colori diversi, dal bianco candido al bordeaux, passando per il verde o il violaceo hanno un aspetto regale grazie al fogliame laccato. Sono piante perfette da regalare perché sono in grado di donare un tocco d'eleganza ad ogni ambiente, riuscendo ad integrarsi perfettamente con ogni stile della casa. La pianta bella anche quando non è in fiore, è resistente e non ha bisogno di molte cure. L'Anthurium è in grado di combattere l’ammoniaca, spesso usata durante le pulizie di casa, ma tossica per i polmoni.

Perfetta per proteggere dal monossido di carbonio: Potos

Se in casa avete il caminetto, la potos è la pianta giusta per avere un ambiente sano e pulito. Le grandi foglie ovali riescono a depurare l'aria e a liberarla dal monossido di carbonio che esala appunto da camini o stufe a legna. Oltre a questa caratteristica, la pianta viene spesso regalata perchè è facile da coltivare da chi non ha il pollice verde. Si adatta facilmente alle condizioni ambientali di ogni casa, ed è in grado di crescere in poco tempo. Grazie alle sue foglie spesse, caratterizzate da striature colorate, rallegra ogni angolo dell'abitazione.

Per chi ama le piante grasse: Cactus peruviano

Sei una persona super tecnologica? Non riesci a fare a meno di cordless, smartphone o wi-fi? Se vuoi rendere l'ambiente più sano, sgombro dalle onde elettromagnetiche diffuse da questi apparecchi, non puoi non avere in casa il cactus peruviano. Il fusto lungo è caratterizzato da spine di colore azzurrino nella parte più giovane, verde scuro man mano che la pianta cresce. Arricchita da fiori bianchi, esprime il massimo dello splendore nelle ore notturne. Bisognosa di poche cure e acqua è la scelta ideale per chi va sempre di corsa, basta posizionarla in un luogo caldo e soleggiato e la pianta grassa sprigionerà tutte le sue caratteristiche.

Efficace contro il benzene: Crisantemo

Colorati ed eleganti i fiori di crisantemo sono pronti ad inondare casa di allegria e vivacità, ma anche a creare un ambiente sano e sicuro. La pianta perfetta in casa o in ufficio è adatta per combattere e depurare l'aria dal benzene presente nelle vernici, nei collanti, nelle plastiche e nei detersivi. La confezione da 100 semi è ideale per chi ama coltivare le piante e vuole vederle crescere giorno dopo giorno, non bisogna fare altro che posizionarla in un punto in cui può godere della luce del sole, i raggi, infatti permetteranno ai fiori di germogliare e di inondare casa con le sue nuance delicate.

Non solo per il benessere personale: Aloe

Conosciuta soprattutto per i suoi benefici per la pelle, viene utilizzata non solo per realizzare creme lenitive per la pelle, ma anche per creare un ambiente sano e privo di agenti inquinanti. La pianta facile da coltivare, appartiene alla famiglia delle succulente ed è perfetta per purificare l'aria contro la formaldeide e il benzene. Adatta ad ogni stagione, può essere collocata in ogni stanza della casa, dalla camera da letto, al soggiorno fino alla cucina, l'importante è posizionarla vicino ad una finestra ben illuminata e sfruttare in pieno i raggi del sole.

Bella ed efficace: Azalea

Il fiore legato alla figura femminile, soprattutto a quella della mamma, è originaria dell'America del nord e dell'estremo Oriente. Con i suoi petali colorati e delicati riesce a dare eleganza e raffinatezza ad ogni ambiente, ma non solo, la pianta è ideale per contrastare la formaldeide presente nel compensato e nelle schiume isolanti. Molto longeva se curata nel modo giusto, ha un alto potere filtrante se viene esposta in un luogo fresco e ben illuminato.

Perfetta nella stanza lavanderia: Gerbera

Colorati e vivaci, difficile non avere in casa questi fiori, con la confezione da trenta semi, poi, gli amanti del giardinaggio potranno scegliere se coltivare la Gerbera in casa o in giardino. La pianta erbacea perenne che fa parte della famiglia delle Asteraceae o Compositeae, è originaria dell’Africa meridionale, del Sud America e dell’Asia orientale. Amante della luce, può essere posizionata anche in pieno sole nelle zone in cui l’estate è più mite, ma teme correnti d’aria e il freddo, per questo è perfetta all'interno della camera da letto o della lavanderia. La sua caratteristica principale è quella di essere efficace contro la trielina spesso presente nei capi d’abbigliamento lavati a secco.

Ideale se in casa ci sono animali domestici: Edera

La pianta rampicante per eccellenza è spesso utilizzata in giardini per scopi ornamentali, le sue foglie caratterizzate da un verde brillante riescono a dare un tocco in più al patio e all'esterno della casa. Facile da coltivare, ha anche proprietà officinali ed è efficace per contrastare l'inquinamento domestico, infatti la pianta è ottima per liberare l'ambiente dalla formaldeide presente in molti prodotti per la pulizia della casa. Inoltre se si hanno animali domestici, può essere un valido aiuto per ridurre la particelle inquinanti trasmesse con le feci.

