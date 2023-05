Piante per colorare e decorare casa in primavera

Fiori e piante: si pensa subito a questo quando inizia la primavera. Per ammirare queste meraviglie della natura non c’è bisogno di allontanarsi troppo da casa.

Per chi non ha un giardino o un balcone ampio le piante da interno o i giardini verticali, sono la soluzione giusta per riempire casa di colori e profumi. Primule, margherite e azalee, sono grandi classici che non possono mancare e non smettono mai di essere un piacere per gli occhi.

Per chi ha il pollice verde ma non solo, vi suggeriamo alcune piante che di sicuro diventeranno il vostro orgoglio e arricchiranno ogni ambiente.

Primula obconica

Simbolo di speranza, rinascita, amicizia e giovinezza, la primula viene usata soprattutto per scopi ornamentali, è perfetta da regalare alle persone care per augurare fortuna. La pianta caratterizzata da colori caldi, è impiegata anche nella medicina omeopatica per la cura di malattie cutanee come eczema, orticaria e irritazioni. Ideale in l’appartamento preferisce luoghi luminosi, ma non il sole diretto. Amante del terreno umido non vuole la siccità quindi meglio innaffiarla regolarmente da settembre ad ottobre, quando è in piena fioritura, mentre bisogna lasciarla all’asciutto in estate quando entra in riposo vegetativo. La pianta disponibile in diversi colori, è ideale per dare un tocco d’allegria ad ogni stanza.

Margherita perenne

La margherita è una pianta che ha bisogno di poche cure. Nel linguaggio dei fiori è simbolo di purezza, innocenza e amore fedele. Inoltre, spesso viene regalata alle neo mamme come segno di felicità. Coltivata spesso a scopo ornamentale, ha il massimo della fioritura tra maggio e settembre. Ideale da avere nei luoghi luminosi della casa, meglio non posizionarla vicino alle finestre perché non ama il vento e il freddo rigido dell’inverno. Da innaffiare quando il terreno è totalmente asciutto, è la scelta giusta per riempire di colore l’ambiente con l’arrivo della primavera.

Azalea

L’azalea oltre a riempire casa di colori e profumi è la pianta ideale per depurare l’aria e assorbire prodotti tossici come vernici dei mobili o detersivi. Caratterizzata da fiori grandi e di diverse tonalità, è il simbolo della speranza, della fortuna e della femminilità. Perfetta per l’esterno, questa pianta può essere anche sistemata all’interno dell’appartamento, non dovete fare altro che metterla in una zona soleggiata o semiombrosa. Da innaffiare giornalmente con acqua piovana o distillata, meglio potarla quando termina la fioritura per favorire una crescita armoniosa dei rami.

Ornitogallo

L’ornitogallo deve il suo nome alla sua particolare forma, infatti, quando è chiusa somiglia alla cresta di gallo. Conosciuta anche come Stella di Betlemme nel linguaggio dei fiori ha il significato di riconciliazione. Fiorisce in primavera inoltrata tra maggio-giugno è caratterizzata da colori accesi come l’arancione, che regala un tocco in più all’ambiente. Amante dei luoghi soleggiati o semiombrosi, meglio metterla al riparo dai venti freddi. L’ornitogallo non ha bisogno di molte cure, basta innaffiarla ogni due settimane o quando il terreno è completamente asciutto. La pianta è completata da un elegante vaso in ceramica fumè che si adatta ad ogni ambiente.

Kalamchoe

La Kalanchoe è una pianta ornamentale amata per i suoi fiori colorati. Conosciuta anche come pianta del sorriso, è simbolo dell’allegria e dell’ottimismo, ma è anche una pianta di buon augurio. Usata soprattutto a scopo ornamentale ha un utilizzo nel campo della cosmetica perché il gel delle foglie viene usato per creme e cosmetici, perfetti per dare tonicità alla pelle. I fiori, di forma stellare, possono essere di diversi colori come bianco, giallo, rosa, salmone, arancio pallido, rosso, porpora e anche in varie sfumature. Da posizionare in un luogo soleggiato della stanza, va innaffiata una volta alla settimana d’estate e ogni 20 giorni d’inverno. Il vaso dallo stile contemporaneo permette di adattarsi ad una stanza dal look moderno.

Begonia

La Begonia è una pianta ornamentale da coltivare in casa, in vaso e in giardino con fiori e foglie di particolare bellezza. Simbolo della gratitudine e dell’ospitalità, ama l’esposizione alla luce diretta o alle zone semiombrose ma non i raggi del sole o il freddo quindi bisogna metterla in un angolo della camera riparata dal vento. Meglio innaffiarla frequentemente in estate lasciando asciugare completamente il terreno per evitare che le radici marciscano. Perfetta per arricchire ogni ambiente, il vaso in ceramica regalerà un tocco in più.

Ortensia

L’ortensia è una delle piante più amate perché ha fiori abbondanti dalla forma sferica che regala eleganza e raffinatezza a ogni balcone. Il terreno ideale deve essere fertile e ben drenato, la pianta viene recapitata concimata per sei mesi con la pacciamatura che impedisce agli infestanti di attaccarla. Ideale sui terrazzi non molto esposti al sole, meglio metterla in zone con mezzombra, soprattutto in estate, resistente a temperature rigide, fino a -15° o a temperature alte fino a 37° ha bisogno di essere annaffiata periodicamente.

Rose

Le rose sono fiori delicati che in primavera danno il meglio di sé. Adatte sia al giardino che alla coltivazione in vaso sono disponibili in diversi colori, ma se volete un effetto elegante e chic la pianta lilla con venature ciclamino è irrinunciabile. Le rose prediligono il sole, ma meglio se in una zona arieggiata senza i raggi diretti. Prediligono il terreno calcareo con sostanze organiche ben drenato perché non amano i ristagni, non dovete fare altro che annaffiare senza esagerare per non avere un terreno troppo bagnato e compromettere la pianta.

