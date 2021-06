Piscine fuori terra per un'estate ricca di divertimento e relax

La piscina tra gli svaghi è il più divertente e tutti vorrebbero averla nel proprio giardino. A volte a causa dello spazio limitato o di un budget non troppo generoso molti rinunciano.

Gli amanti dell'acqua, del sole e del relax casalingo non devono più disperare. L'alternativa ideale in grado di unire praticità e prezzi contenuti, è la piscina fuori terra. La soluzione semplice permette di divertirsi e rinfrescarsi proprio come in una piscina a tutti gli effetti.

Non sai quale modello potrebbe essere perfetto per il tuo giardino? Ti suggeriamo alcuni tipi che possono fare al caso tuo per un'estate in totale relax.

Piscina rettangolare

La piscina fuori terra rettangolare assicura un'estate extra-rinfrescante. Il telaio rigido ha una struttura metallica e offre la massima stabilità e sicurezza. La vasca adatta sia per il giardino che per il terrazzo, ha un rivestimento con tecnologia Super-Tough formata da tre strati di PVC, per assicurare il divertimento in piena sicurezza. Lo spessore della parete del rivestimento è 0,56 mm e quello della base è 0,50 mm. La piscina da giardino è indicata sia per i

bambini e i loro giochi, sia per gli adulti che potranno godersi momenti di relax e pace. Disponibile in diverse misure, la piscina si adatta ad ogni terrazzo e ambiente.

Pro. La piscina è solida e non perde acqua.

Contro. Con il caldo i tubi si saldano alla plastica.

Scopri di più su Amazon

Piscina con scarico

La piscina fiori terra è facile da montare e occupa poco spazio tanto da poter essere collocata sia in giardino che in terrazzo o in cortile. La scaletta esterna agevola l'entrata sia agli adulti che ai bambini. La piscina è progettata per assicurare una maggiore resistenza grazie al sistema Seal&Lock che evita la frizione tra parti metalliche e la creazione di ruggine nelle connessioni evitando anche il passaggio dell’acqua all’interno delle giunture della struttura. Il rivestimento in PVC in triplice strato Tritech permette resistenza e stabilità. Perfetta se installata su una superficie piana, assicura divertenti giornate in piscina grazie alla comoda pompa di scarico esterna.

Pro. La piscina è resistente e il supporto ben fatto.

Contro. Le istruzioni non sono molto chiare.

Piscina idromassaggio

Se vogliamo creare una piccola Spa nel nostro giardino, la piscina fuori terra idromassaggio tonda è immancabile. La struttura comprende un sistema di produzione bolle grazie alle 120 prese d'aria sotto pressione, ideale per il relax nelle lunghe giornate estive. Facile da montare e utilizzare, il pratico pannello di controllo regola la temperatura dell'acqua dai 20° a 40°C per adattarsi ad ogni esigenza e avere un'esperienza Spa unica. Il materiale con tecnologia Super-Tough assicura resistenza e durata. Il pratico dispenser galleggiante è pensato per inserire piccole pastiglie di cloro o di ossigeno. Una volta finito l'utilizzo è possibile coprire la piscina con il telo completato di ganci di sicurezza. Se vogliamo portare la piscina sempre con noi, basta piegarla ed inserirla nella borsa in dotazione in poliestere completata da due comode maniglie.

Pro. La piscina è di qualità e il materiale robusto.

Contro. Per alcuni il motore è un po' rumoroso

Piscina tonda

Perfetta per tutta la famiglia, soprattutto se ci sono dei bambini, la piscina da giardino tonda è facile da montare. Basta scegliere una superficie piana, gonfiare l'anello superiore, riempire d'acqua la piscina e in pochi minuti e possibile fare un tuffo rinfrescante e rilassarsi nella vasca. Il materiale resistente al tempo e all'usura assicura lunghe ore di divertimento per tutta la famiglia. Per avere l'acqua sempre pulita e limpida, la pompa a filtro Flowclear creerà un ambiente sano e sicuro.

Pro. Facile da montare.

Contro. Bisogna posizionarla su un terreno piano

Piscina con seduta

La piscina fuori terra composta da una pratica poltroncina è ideale per passare insieme lunghi pomeriggi all'insegna del gioco e del divertimento. Dotata di due camere d'aria ognuno con valvola combo, si gonfia e si richiude rapidamente. Il modello adatto per tutta la famiglia, ha una struttura trasparente che crea giochi di luce in giardino. I portabicchieri laterali sui bordi consentono di conservare comodamente bevande rinfrescanti per il totale relax durante le giornate estive. Il modello facilmente lavabile è resistente e dura nel tempo.

Pro. Spaziosa e il portabicchieri è utile.

Contro. Bisogna gonfiarla con una pompa elettrica.

Piscina con filtro

La piscina tonda realizzata con anello portante gonfiabile, ha il sistema Easy set. Basta gonfiare l'anello della piscina e riempirla d'acqua. La struttura priva di parti metalliche rende facile il montaggio e lo smontaggio, occupando poco spazio. L'anello è dotato di un ampia valvola di sicurezza con tappino rinforzato che permette di gonfiarla velocemente sia con la pompa elettrica che manuale. Realizzata con triplice strato: due esterni in resistente PVC ed uno in poliestere, combinato ad una struttura laminata resiste ad ogni terreno. Disponibile in differenti misure, il filtro permette di avere acqua sempre pulita e priva di batteri.

Pro. Facile da montare.

Contro. La pompa del filtro non è semplice da montare.

Piscina con sedili

Linee affusolate e forme armoniose sono i tratti distintivi di questa piscina. Il modello perfetto per far divertire grandi e bambini è completato da 4 sedili con poggiatesta per rilassarsi in acqua nelle giornate più calde. Grazie al tappo di scarico bastano pochi minuti ed è possibile svuotarla o cambiare l'acqua all'interno. Dotata di due anelli, la piscina è resistente al tempo all'usura. Con i due porta bicchieri posizionati sui bordi è possibile sorseggiare la bevanda preferita e godersi il sole estivo.

Pro. I sedili sono comodi.

Contro. Per gli adulti è un po' bassa.

Piscina tonda

Il set da piscina è perfetto per il divertimento estivo nel giardino, l'installazione è semplice e veloce e la piscina resistente è realizzata con materiale robusto con 3 strati di PVC e poliestere. Il telaio metallico resistente alla corrosione è tenuto insieme dal sistema Seal & Lock System per garantire una connessione sicura e senza perdite. La forma rotonda è ideale per chi ha poco spazio. Per riempirla basta utilizzare il tubo da giardino che si collega semplicemente alla valvola di controllo del flusso integrata per drenare l'acqua. Questo set da piscina include anche una pompa filtro antimicrobico che prolunga la durata della piscina impedendo la crescita di alghe, muffe e altri batteri microbici, mentre la scalette facilita l'entrata in vasca.

Pro. La piscina è solida e ben fatta.

Contro. La scaletta non è semplice da montare.

Cosa valutare prima di acquistare una piscina

Le piscine fuori terra sono un modo per avere un modello da sfruttare in estate senza dover intraprendere costosi lavori di ristrutturazione. Esistono diverse tipologie ognuna adatta alle singole esigenze e alla struttura del giardino. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere su una piscina prima di acquistarla.

Piscine autoportanti

Per chi è alla ricerca di un modello efficiente ma economico, questa piscina è perfetta. Autoportante non ha bisogno di strutture esterne per reggersi. Grazie al bordo gonfiabile il modello riuscirà a rimanere in piedi senza difficoltà. Il limite è che può forarsi facilmente, ma ha come vantaggio quello di poter essere ripiegata e conservata nel momento in cui non si utilizza più.

Piscine frame

A differenza delle precedenti riescono a rimanere in piedi grazie ad una struttura tubolare esterna. Disponibili sia nella forma rotonda che rettangolare, sono più resistenti di quelle autoportanti perché ci sono meno probabilità che si rompano soprattutto se in casa ci sono bambini.

Piscine rigide

Questa tipologia di piscina una volta montata non può essere rimossa o smontata ogni volta che si vuole per evitare di usurare i materiali. Perfetta per chi vuole un modello che rimanga anche in inverno ha costi di montaggio e manutenzione più alti.

Dimensioni

Una volta scelto il modello è arrivato il momento di decidere le dimensioni, per questo bisogna calcolare bene lo spazio a disposizione. Più sono grandi e profonde, più il costo aumenta, meglio scegliere in base al numero delle persone che la utilizzeranno frequentemente.

Materiali

Il materiale più usato è il PVC, ma possiamo trovare anche modelli in PET e PP. Nel caso in cui abbiamo una piscina frame la struttura esterna è in acciaio, per avere una vasca resistente e robusta.

Accessori

Gli accessori sono indispensabili quando abbiamo una piscina fuori terra, tra questi non possiamo fare a meno del telo che la protegge dallo sporco e dalle foglie, ma è anche un dispositivo di sicurezza perché impedisce ai bambini di entrare senza la supervisione degli adulti. Un altro accessorio indispensabile è la scaletta che facilita l’entrata in piscina ed evita possibili infortuni.

Pulizia e manutenzione

Rispetto ai modelli interrati la manutenzione è più semplice anche perché la quantità di acqua è minore. Mentre in quella autoportante è più facile cambiare l’acqua anche giornalmente, negli altri modelli bisogna creare un ambiente pulito e privo di batteri. Per avere l’acqua sempre pulita e disinfettata, meglio scegliere quella con il kit in dotazione composto da un filtro, uno skipper e il cloro.

Il filtro è l’elemento principale e permette di eliminare i germi dall’acqua, essenzialmente ci sono due modelli:

filtro a cartucce : la forma cilindrica permette di raccogliere anche le particelle più piccole, ma deve essere lavato e sostituito frequentemente, per questo è più indicato per i modelli di piccole o medie dimensioni;

: la forma cilindrica permette di raccogliere anche le particelle più piccole, ma deve essere lavato e sostituito frequentemente, per questo è più indicato per i modelli di piccole o medie dimensioni; filtro a sabbia: composto dalla sabbia di quarzo, l’acqua attraversandolo perde fino al 99,9% di microparticelle. Per pulirlo basta effettuare il controlavaggio che con il flusso invertito elimina i detriti senza reinmetterli nella vasca. Anche se più efficace e duraturo questo finto ha un ingombro maggiore, quindi meglio utilizzarlo sulle piscine di grandi dimensioni.

Lo skimmer posizionato a pelo d’acqua ha il compito di pulire la superficie dell’acqua dalle foglie. Inoltre al suo interno è possibile inserire il cloro, che non deve mai essere messo direttamente nell’acqua.

Il cloro è il disinfettante più comune, disponibile in pastiglie o polvere. Per dosarlo nel modo giusto bisogna munirsi di un kit che rileva il livello del cloro e il ph, fondamentali per un ambiente sano e privo di batteri.

Leggi anche

Le piscine gonfiabili per un'estate divertente e spensierata

Gli accessori per divertirsi in piscina e passare un'estate indimenticabile

Docce solari: per rinfrescarsi in giardino

I materassini gonfiabili di tendenza da portare in piscina

Ombrelloni da giardino: le migliori proposte per vivere all'aperto la bella stagione

I lettini per abbronzarsi e prendere il sole in giardino

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!