Recensione tagliasiepi a batteria Stiga HT 300e: potente e di facile utilizzo

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento di provare il tagliasiepi a batteria Stiga HT 300e. Un prodotto di ottima qualità e dalle interessanti caratteristiche, alimentato da due batterie e con impugnatura in grado di ruotare di 180 gradi. Tagliasiepi con la lama tagliata al laser in acciaio temprato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del tagliasiepi Stiga HT 300e.

Design e caratteristiche

Stiga HT 300e si presenta con un design curato e moderno. Partiamo dalla scocca in plastica gialla, con inserti neri. Al posteriore troviamo una comoda impugnatura e gli slot laterali in grado di ospitare due batterie ePower, rimovibili, al litio, da 20V-2Ah-36Wh, utilizzabili anche su altri prodotti dell’azienda. Ogni accumulatore ospita sul retro 4 Led per il monitoraggio della carica residua, attivabili tramite un pulsante dedicato.

Le due batterie sono comodamente ricaricabili direttamente a bordo del tagliasiepi sfruttando lo spinotto presente sul fondo dell’elettroutensile. Inoltre, grazie al sistema di stoccaggio incluso, è possibile appendere l’utensile al muro sia per riporlo che per ricaricarlo. Nella confezione troviamo, infatti, il supporto a muro per il tagliasiepi che può anche essere affiancato da un porta accessori tramite un sistema a binario in dotazione. Confezione che include anche il manuale in italiano.

Proseguiamo con l’interruttore a grilletto per l’accensione dell’elettroutensile posizionato sotto l'impugnatura posteriore, dotata di rivestimento in gomma. Ricordiamo anche il pulsante di sicurezza accessibile da entrambi i lati del tagliasiepi.

Per un maggiore comfort, l’HT 300e è dotato di un'impugnatura regolabile in grado di ruotare di 180°, in 5 diverse posizioni. Ottima soluzione, attivabile tramite il pulsante sul lato superiore, che consente un semplice taglio in verticale della siepe, mantenendo una solida impugnatura dell’elettroutensile.

Passiamo alla zona centrale dove troviamo un’ampia impugnatura con comando di sicurezza e paramani.

Prodotto equipaggiato con una lama tagliata al laser, in acciaio temprato, da 54 cm e apertura dei denti fino a 23 mm, adatta per rami di medio spessore.

Tagliasiepe con dimensioni pari a 1.009 mm (lunghezza) x 185 mm (altezza) x 213 mm (larghezza) ed un peso di 3,7 Kg.

Di seguito ulteriori caratteristiche tecniche:

- Velocità massima motore con spazzole: 21.000 rpm

- Larghezza di taglio: 54 cm

- Lunghezza lama: 73 cm

- Velocità denti lama: 2.800 spm

- Distanza tra i denti: 30 mm

- Capacità di taglio (diametro): 23 mm

- Livello vibrazioni impugnatura anteriore (m/s2): 3,03

- Livello vibrazioni impugnatura posteriore (m/s2): 1,25

Esperienza d’uso e prezzo

La nostra valutazione dello Stiga HT 300e è decisamente positiva. Tagliasiepi per usi non professionali: rapido e potente, con tagli sempre precisi, adatto per rami di medio spessore. Un'alternativa più pratica e silenziosa rispetto ai tipici tagliasiepi a benzina. Ottima la qualità della lama, lunga, robusta e resistente.

Utensile molto comodo da utilizzare, grazie anche al motore elettrico privo di cavi, e dall’ottima ergonomia con un peso contenuto e ben bilanciato. Prodotto silenzioso e dalle ridotte vibrazioni.

Giudizio positivo anche sulla qualità costruttiva e sull'autonomia, ovviamente, variabile in base all’utilizzo. Secondo Stiga, lo strumento può funzionare fino ad 1 ora con una singola carica.

Decisamente comoda l'impugnatura rotante e ottimo il sistema brevettato adatto sia per riporre che per ricaricare il tagliasiepi ed utilizzato anche da altri prodotti dell’azienda.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo del tagliasiepi Stiga HT 300e, acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 179 euro (sconto 10%) con due batterie incluse.

