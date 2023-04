Recensione Biotrituratore elettrico BLACK+DECKER: potente e di facile utilizzo

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti più interessanti di BLACK+DECKER per la manutenzione del nostro giardino. Dopo le recensioni delle seghe a batteria GKC1820L20-QW da 16 cm e del modello da 30 cm GKC3630L20-QW, proviamo oggi il biotrituratore elettrico BLACK+DECKER BEGAS5800-QS.

Prodotto, ovviamente, pensato per triturare rami, foglie e altri residui vegetali e ottimo per ridurre il volume dei rifiuti accumulati nel nostro giardino, ad esempio dopo una potatura. Il materiale triturato può essere utilizzato come pacciame per le aiuole, oppure per creare concime naturale per piante e fiori.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Biotrituratore BLACK+DECKER BEGAS5800-QS.

Design e caratteristiche

Il Biotrituratore BEGAS5800-QS si presenta con il tipico design BLACK+DECKER, con elementi in nero e arancione. Il prodotto è interamente realizzato in plastica ad eccezione del supporto inferiore in metallo.

Scendendo nel dettaglio, BEGAS5800-QS è suddiviso in tre parti principali da assemblare in pochi minuti: il sistema di triturazione nella parte superiore con capacità di taglio di rami fino a 4,5 cm di diametro; il supporto in metallo con ruote per un facile spostamento del prodotto; il cestello semitrasparente per la raccolta del materiale triturato.

Iniziamo dal motore elettrico ad induzione, con potenza di 2.800W, collegato al trituratore a rullo, in acciaio ad alta resistenza, con lenta rotazione a 46 giri/minuto. Scendendo nel dettaglio, il materiale deve essere inserito nella bocca superiore dove sono presenti due fori da 4,5 cm ed un’utile maniglia per lo spostamento del macchinario. Il materiale viene, quindi, tagliato e frantumato dal rullo. Questo biotrituratore è auto-alimentante: tende, quindi, a tirare dentro i rami autonomamente, con un minor impegno richiesto da parte dell’utente. Il materiale triturato viene poi espulso dal macchinario e raccolto dal cestello da 45 litri, in plastica semitrasparente per verificare il suo riempimento. Contenitore estraibile dal lato anteriore e dotato di una maniglia di sicurezza (deve essere chiusa per avviare il trituratore e impedisce di aprire il cesto quando il macchinario è in funzione). Ricordiamo, infine, l’utile accessorio per spingere sul rullo il materiale da triturare.

Passiamo ai controlli, iniziando dai comandi di alimentazione ed arresto presenti nella zona anteriore. Qui troviamo anche il selettore per invertire il senso di rotazione del rullo, utile per eliminare eventuali ostruzioni all’interno del trituratore. Non dimentichiamo il tasto del sistema di protezione da sovraccarico; comando da premere in caso di blocco del motore, con l'unità capace di spegnersi in automatico in caso di problemi.

Sul lato sinistro troviamo, invece, la manopola per la regolazione della grandezza di taglio del materiale triturato (grana più o meno grossa) e la presa maschio Schuko per l’alimentazione dell’apparecchio, protetta da uno sportellino in plastica.

L'utente dovrà, quindi, acquistare un cavo di alimentazione, non fornito in dotazione. Confezione che include un manuale anche in italiano.

Infine le dimensioni del macchinario pari a 58 x 50,5 x 38,5 cm, con un peso di 28,5 Kg.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione del Biotrituratore BLACK+DECKER BEGAS5800-QS con la nostra esperienza d’uso. In generale la nostra valutazione è positiva; un prodotto potente, silenzioso e di facile utilizzo. I migliori risultati si ottengono con rami dalla forma longilinea, regolare, non nodosi e abbastanza secchi. Rami con un diametro massimo di circa 4 cm. Prodotto non adatto per materiali di piccole dimensioni, come aghi di pino, o molto freschi, che tendono ad intasare la bocca d’ingresso.

Macchinario robusto e facile da trasportare, con un comodo cesto integrato dalla buona capacità e dotato di maniglia di sicurezza. Non dimentichiamo la buona qualità costruttiva di tutte le varie parti ad eccezione delle ruote in plastica un po’ economica.

Infine il prezzo del Biotrituratore BLACK+DECKER BEGAS5800-QS, in offerta su Amazon a 219 euro, con uno sconto del 29%.

