Tavoli da giardino: i modelli per creare un ambiente di design e rilassante

Per rilassarsi o condividere piacevoli serate in compagnia di parenti e amici sfruttando in pieno gli spazi aperti, il tavolo da giardino è il complemento d'arredo ideale.

Quando si sceglie il modello la cosa fondamentale è considerare lo spazio a disposizione per avere un ambiente funzionale in cui potersi rilassare senza problemi.

In legno, metallo o plastica l'arredo deve essere pratico senza sacrificare l'estetica, quindi se volete un giardino di design attento alle ultime tendenze, seguite la nostra guida per prendere spunto e realizzare il giardino dei sogni.

Tavolo essenziale e resistente

Quando si sceglie un tavolo da giardino il requisito fondamentale è la resistenza al tempo e agli agenti atmosferici. I materiali di nuova generazione come il polipropilene sono il compromesso ideale per avere un arredo leggero, resistente e bello esteticamente e questo modello racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Una volta aperto e reso stabile con tubi da inserire al centro, è in grado di ospitare fino a 10 persone. Il design accattivante grazie agli inserti intrecciati stile rattan, renderanno il giardino raffinato, ma senza eccessi.

Pro. Il modello è ampio e resistente.

Contro. Per alcuni utenti è leggermente più basso della media.

Tavolo con sistema a farfalla

Avere ospiti a pranzo o a cena è sempre un piacere, per accoglierli nel modo giusto devono potersi sedere a tavola comodamente e con questo tavolo diventa tutto più semplice. Realizzato in legno di eucalipto, uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, potrete utilizzarlo in ogni stagione. Bastano pochi gesti e in un attimo, grazie al sistema di apertura butterfly, avrete un elemento d'arredo molto più ampio e in grado di far sedere tutti i vostri ospiti. Nelle giornate particolarmente calde, potrete godervi la giornata all'aperto perché il foro al centro permette di sistemare l'ombrellone e rilassarvi al riparo dai raggi UV.

Pro. Il tavolo è di qualità e resistente.

Contro. Per alcuni utenti le spiegazioni non sono sufficienti.

Tavolo per chi ha poco spazio

I giardini o i terrazzi non sempre sono di grandi dimensioni, ma questo non vuol dire rinunciare ad organizzare pranzi o aperitivi all'aperto, dovete solo trovare il tavolo che fa per voi. Tra gli arredi adatti ad arredare l'esterno c'è questo modello realizzato con acciaio verniciato a polvere: la struttura e il rivestimento lo rendono resistente alle intemperie e ai raggi estate dopo estate. Una volta terminato l'utilizzo il meccanismo permette di piegarlo in pochi secondi e di trasportarlo facilmente utilizzando la pratica maniglia. Adatto anche al campeggio, entra facilmente in auto, mentre i piedini antiscivolo si adattano ad ogni superficie.

Pro. La maniglia ne facilita il trasporto.

Contro. I clienti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Ideale per il balcone

Godersi il fresco dell'esterno è possibile anche se si ha un balcone, basta avere gli arredi giusti, con lo spazio ridotto avete bisogno di un tavolo piccolo, ma di design come il modello pensato per quattro persone. Lo stile essenziale e il colore antracite, emergono ancora di più grazie alla trama ad intreccio che si ripete lungo i bordi e le gambe. Facile da pulire con un panno umido, non ha bisogno di molta manutenzione e quando non lo utilizzate più, potete smontare semplicemente le gambe e trasportarlo facilmente.

Pro. Il tavolo ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. Per alcuni utenti il tavolo è un po' stretto se utilizzato in quattro.

Tavolo in alluminio

Se il legno non è tra i vostri materiali preferiti allora potete optare per un tavolo in alluminio, poi se è anche pieghevole non ne potete fare assolutamente a meno. Adatto a sei persone, potete montarlo e smontarlo in pochi minuti e portarlo sempre con voi, anche in vacanza grazie alla custodia pensata per il trasporto. Pratico e confortevole, la parte inferiore è completata da una retina su cui potete poggiare smartphone, giornali, libri e averli sempre a portata di mano.

Pro. L'alluminio è resistente e facile da pulire.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per chi ama lo stile shabby

Lo stile ricercato e raffinato è tra i più apprezzati degli ultimi anni, di cosa parliamo? Dello stile shabby! Se siete amanti di questa tendenza d'arredamento, allora non potete farvi sfuggire il tavolo in ferro battuto con finitura effetto ruggine che regala al tavolo un aspetto vissuto e vintage. Adatto ad ospitare fino a sei persone, la vernice lo protegge dalle intemperie e dall'usura, una volta terminata l'estate potete smontarlo e conservarlo facilmente.

Pro. Il tavolo dona un effetto elegante al giardino.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Tavolo con sedie

Se oltre al tavolo siete in cerca di sedie, allora quello che fa per voi è un set coordinato, poi se volete regalare un tocco in più al giardino potete optare con il modello con elementi decorativi, perfetto per creare un angolo accogliente sul balcone o sul terrazzo. Il tavolino rotondo e le due sedie con schienale alto sono ideali per rilassarsi all'aperto in totale sicurezza perché il foro presente al centro del tavolino è perfetto per inserire all'interno l'ombrellone. Il kit dallo stile romantico, è realizzato in ghisa e alluminio in grado di resistere al tempo e all'usura.

Pro. Il set è raffinato ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti non è molto stabile.

Tavolo per bambini

In estate i bambini hanno voglia di stare all'aperto e per farli divertire in compagnia dei loro amici, il tavolo è perfetto per organizzare giochi, colorare o disegnare. Realizzato in legno di pino è impermeabile, così da poter resistere anche alla pioggia e al mal tempo, ideale per quattro bambini, le panche incorporate rendono il tavolo pratico, ma soprattutto comodissimo. Il design semplice, è reso vivace dalla struttura in verde che si inserisce in ogni ambiente e nello stresso tempo dona un tocco di colore all'esterno.

Pro. Questo modello è perfetto per i bambini.

Contro. Il tavolo in legno potrebbe avere delle imperfezioni.

