Faretti da esterno, per creare la giusta atmosfera in giardino

Il giardino è il luogo della casa in cui rilassarsi ed organizzare piacevoli serata in compagnia dei propri cari. Per sfruttarlo anche di sera e avere la giusta illuminazione, ecco i migliori faretti da esterno

Il nostro giardino, è il luogo della casa in cui possiamo rilassarci, organizzare cene romantiche o grigliate con gli amici, per questo dobbiamo dargli le giuste attenzioni e renderlo accogliente.

Oltre ad innaffiarlo e a tagliare l'erba, tra le piccole attenzioni che ne fanno un luogo sicuro e bello da vivere, dobbiamo pensare all'estetica anche attraverso una buona illuminazione.

Per godere in pieno del relax sul divano o sul dondolo o organizzare una festa in giardino anche dopo il tramonto l'illuminazione è fondamentale.

Le idee sono tante si va dalle lampade a parete, alle candele fino alle catene luminose, anche se belle possono risultare ingombranti. Chi ha poco spazio ed è alla ricerca di un'illuminazione efficace ma discreta, i faretti sono ideali. Piccoli e ed efficienti sono in grado di regalare la giusta atmosfera ad ogni giardino. Vediamo i migliori modelli per illuminare l'esterno.

Faretti solari

Quando si decide di illuminare un giardino, non bisogna pensare solo a renderlo efficiente ed accogliente, ma anche al costo in bolletta che questo comporta. Per avere la giusta illuminazione e nello stesso tempo non avere spese eccessive, la soluzione ideale è questo set di faretti solari. Le dieci luci hanno 8 led a luce bianca che non abbaglia o disperde l'illuminazione verso l'alto. I faretti sono estremamente sicuri sia per gli adulti che per i bambini, perché non producono calore, energia infrarossa ed ultravioletta, quindi non solo non si surriscaldano, ma non attirano gli insetti. Dotate di un sensore di luminosità integrato, si accendono automaticamente durante la sera e si spengono da sole durante le prime luci del giorno. Il design essenziale e discreto, permette alle luci di essere inserite all'interno del terreno in modo semplice e veloce. Pensate per rispettare l'ambiente e ridurre le spese elettriche, i piccoli pannelli fotovoltaici sfruttano l’energia solare.

Pro. Facili da montare e resistenti.

Contro. Il fascio di luce è un po' debole.

Faretti ad incasso

Il giardino anche se bello, oltre a regalarci momenti di relax, è anche la parte della casa più umida, per questo quando scegliamo gli arredi o gli apparecchi per l'illuminazione dobbiamo prestare particolare attenzione. Questi faretti sono realizzati per esprimere il massimo dell'efficienza in ogni condizione atmosferica. Il modello pensato per l'immersione temporanea, è perfetto per illuminare sentieri o vialetti in cui transitano le auto. Realizzati in acciaio inox di alta qualità, resistono anche al passaggio delle vetture. Facili da installare sono dotati di illuminazione istantanea per creare subito la giusta atmosfera.

Pro. Belli esteticamente, offrono la giusta illuminazione.

Contro. La base sembra un po' delicata.

Faretti a basso consumo

Se siete alla ricerca della giusta illuminazione per il vostro giardino, senza veder lievitare i costi in bolletta, questi faretti fanno al caso vostro. Il set di tre luci a led appartiene alla classe energetica A++, per un'illuminazione efficace con costi contenuti. Dotati di luce bianca calda e opaca creano la giusta atmosfera senza il fastidioso effetto puntinato. Facili da installare in qualsiasi punto del giardino, non hanno bisogno di fori o particolari attrezzature. Realizzati in acciaio inox, la luce può essere direzionata in base alle esigenze.

Pro. Sono facili da installare e assicurano una luce brillante.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Faretti per ogni ambiente della casa

La sicurezza non è importante solo in giardino, ma anche nel resto dell'appartamento. Quindi se siete alla ricerca di una soluzione ideale sia per l'esterno che per l'interno, questi faretti fanno al caso vostro. Realizzati in alluminio pressofuso, l'illuminazione a led è confortevole e non abbaglia. Il set formato da quattro faretti è sicuro anche quando in casa ci sono bambini perchè sviluppa un livello di calore molto basso. Moderno e di design è perfetto per arredare l'interno come scale o punti bui e l'esterno come vialetti e terrazzi con un sicuro risparmio energetico.

Pro. Eleganti e raffinati sono ideali per arredare diversi ambienti.

Contro. La luce non è molto forte.

Lampada da incasso

Per gli amanti del design che non rinunciano allo stile anche nel giardino, questa lampada ad incasso è perfetta. Semplice ed elegante si adatta ad ogni ambiente, da quello moderno a quello più classico. Il faretto è caratterizzato dalla luce indiretta che viene emessa solo verso il basso o in avanti il cui effetto é quello di una luce morbida e senza ombre. Realizzata in alluminio pressofuso le luci a led SMD hanno una durata maggiore e resistono alle infiltrazioni d'acqua.

Pro. L'illuminazione a luce calda è perfetta per l'esterno.

Contro. Il montaggio è abbastanza semplice.

Faretto impermeabile

Illuminare l'esterno permette di sfruttare al meglio il giardino, ma per essere sicuri è importante utilizzare prodotti resistenti come questo faretto impermeabile. Il rivestimento con vetro temperato, impedisce la formazione della condensa, mentre la struttura in alluminio protegge il faretto dall'umidità. Inoltre, la protezione IP65 contro i fulmini, mette al riparo l'apparecchio da cortocircuiti. Essenziale e di design, le lampadine a Led garantiscono un effetto morbido e senza sfarfallio. Disponibile su tre tonalità di luce: bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo, non resta che scegliere quella che preferite.

Pro. Facie da installare assicura una buona luminosità.

Contro. Per alcuni utenti il filo è un po' corto.

Per illuminare ogni zona del giardino

Quando si ha un giardino la sicurezza è importante, oltre ai sistemi d'allarme, anche la luce può venire in aiuto. Per avere un outdoor a prova di intrusi, ma anche di design questo faretto è la scelta migliore. Il modello ha un angolo di illuminazione di 100 gradi da poter direzionare in fasci di luce e con estrema precisione. In questo modo si possono creare giochi di luce belli e funzionali. Il faretto classificato IP65 non subisce danni legati ad agenti atmosferici e nello stesso tempo assicura un risparmio energetico perché appartiene alla classe A+.

Pro. Il faretto è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il cavo è troppo corto.

Faretto colorato

Per dare un tocco di colore all'esterno, questi faretti sono immancabili in giardino! Grazie al telecomando incluso, è possibile regolare la luce su 4 tipi di conversione e 16 tipi di colori chiari tra cui scegliere, ma anche luminosità e modalità. La lampadina a Led ultra luminosa elimina ogni possibile sfarfallio o abbagliamento per assicurare una luminosità uniforme. Realizzata in alluminio pressofuso e vetro temperato, con grado di impermeabilità IP67, la lampada è protetta in caso di pioggia, neve, caldo o freddo.

Come scegliere i faretti da esterno

Illuminare l'esterno non ha solo un valore funzionale, ma rende più bello il giardino, mettendo in evidenza un angolo particolare, inoltre aumenta la sicurezza durante la notte. Per rendere utto questo possibile, i faretti sono indispensabili, ma prima di acquistarli bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Tipologia

I faretti da esterno possono essere di due tipi:

A pavimento : sono perfetti per illuminare il vialetto e aumentare la sicurezza di sera. I migliori sono quelli impermeabili da utilizzare incassati vicino alla piscina o in giardino

: sono perfetti per illuminare il vialetto e aumentare la sicurezza di sera. I migliori sono quelli impermeabili da utilizzare incassati vicino alla piscina o in giardino A parete: solitamente vengono incassati nel muro e sono pensati per illuminare l'esterno, ma nello stesso tempo per valorizzare una facciata o un angolo del giardino. Spesso vengono utilizzati per illuminare una scalinata e creare un ambiente sicuro

Indice di protezione

Quando si acquista un faretto, è importante capire l'indice di protezione che stabilisce il grado di resistenza dell'apparecchio all’umidità, ai cambi di temperatura e ai corpi estranei. I principali indici sono:

IP20 : indicato solo per l'interno e luoghi asciutti, tranne bagni e cucine

: indicato solo per l'interno e luoghi asciutti, tranne bagni e cucine IP23 : resiste alla pioggia con inclinazione massima di 60°

: resiste alla pioggia con inclinazione massima di 60° IP44 : adatto a luoghi esterni, esposti alla pioggia proveniente da tutte le direzioni

: adatto a luoghi esterni, esposti alla pioggia proveniente da tutte le direzioni IP54 : perfetto per luoghi esterni, esposti a pioggia e polvere

: perfetto per luoghi esterni, esposti a pioggia e polvere IP55 : pensato per luoghi esterni esposti a piogge intense e polveri

: pensato per luoghi esterni esposti a piogge intense e polveri IP65 : impermeabile all'acqua, è resistente a infiltrazioni di sabbia e salsedine

: impermeabile all'acqua, è resistente a infiltrazioni di sabbia e salsedine IP66 : impermeabile a forti getti d'acqua e infiltrazioni di polveri, sabbia e salsedine

: impermeabile a forti getti d'acqua e infiltrazioni di polveri, sabbia e salsedine IP67 : impermeabile all'acqua, a polveri, sabbia e salsedine, può essere immerso per un massimo di 30 minuti

: impermeabile all'acqua, a polveri, sabbia e salsedine, può essere immerso per un massimo di 30 minuti IP68: può essere immerso per un massimo di 30 minuti in acqua perché impermeabile e resistente a polveri, sabbia e salsedine

Tipologia di luce

Quando si sceglie un faretto, bisogna prendere in considerazione anche la tipologia di luce. Può essere:

Diffusa : il fascio è uniforme e illumina l'ambiente in modo omogeneo

: il fascio è uniforme e illumina l'ambiente in modo omogeneo Direzionale: la luce è concentrata ed evidenzia particolari aree del giardino creando giochi di luce e ombre

