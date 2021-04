I lampadari per illuminare e creare la giusta atmosfera in camera da letto

La camera da letto è il luogo della casa più intimo, in cui possiamo rilassarci e riposarci. Per creare la giusta atmosfera, l'illuminazione è importante, oltre alle lampade da comodino, non si deve sottovalutare il ruolo dei lampadari. Vediamo i migliori modelli ideali per creare un ambiente confortevole

Il vero protagonista della stanza, è il lampadario. Quasi sempre è la fonte di luce principale che ha come funzione illuminare un punto preciso, della camera come il tavolo in soggiorno, la penisola in cucina, definendo allo stesso tempo spazi e creando la giusta atmosfera perfetta per ricevere a casa gli amici.

Un ruolo ancora più importante lo ricopre all'interno della camera da letto. La stanza della casa in cui il relax e il riposo la fanno da padroni è il luogo più intimo dell'appartamento. Per questo la scelta del lampadario giusto è fondamentale. La luce deve essere calda e accogliente, non troppo fredda e luminosa, ma nello stesso tempo non si deve tralasciare l'importanza del design.

Un lampadario importante o uno minimal possono fare la differenza e conferire un aspetto del tutto diverso alla stanza. Inoltre, non si deve sottovalutare la dimensione della camera da letto. Se piccola, meglio scegliere quello a soffitto, in ambienti più grandi potete osare anche modelli a sospensione.

Avete voglia di dare un nuovo look alla camera da letto senza spendere molto? Siete alla ricerca di un lampadario nuovo? Allora vi diamo alcuni consigli per scegliere il lampadario che meglio si addice alla vostra stanza.

Lampadario a sospensione dal design moderno

La camera da letto è il cuore di ogni casa, il luogo in cui ci si rilassa, quindi l'illuminazione deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Inoltre, se l'ambiente non è molto ampio, il lampadario giusto può creare la sensazione di spazio e donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente. Questo modello è perfetto all'interno delle camere dallo stile moderno o in quelle in cui la parola d'ordine è lo stile minimal. Il design crea effetti sulle pareti con deliziosi giochi di luce e ombra che regalano un risultato particolare ad ogni stanza. Gli elementi compatti e modulari possono essere montati nel giro di pochi minuti e realizzati in materiali di alta qualità con finitura superiore per garantire un prodotto solido e di lunga durata.

Pro. Il lampadario dal design elegante diventa un vero e proprio elemento d'arredo.

Contro. Non diffonde molta luce.

Lampadario dallo stile contemporaneo

Le camere da letto con il passare del tempo sono diventate il luogo in cui sperimentare stili sempre nuovi. Se amate quello essenziale o contemporaneo, anche il lampadario deve essere all'altezza. Questo modello rispecchia in pieno le caratteristiche grazie al suo look moderno e accattivante. Disponibile in argento, è caratterizzato da una luce a Led nella parte inferiore che emerge verso l'alto grazie a linee sinuose e vortici per creare un design fluido. La finiture in alluminio sulle tinte del bianco completano il lampadario donando un tocco in più.

Pro. La forma particolare, crea un accattivante gioco di luci.

Contro. Bisogna fare attenzione al diametro della lampadina.

Lampadario a corona

Se avete una camera grande e volete puntare tutto sul lampadario, questo modello non può assolutamente mancare nella stanza da letto. Il lampadario a sospensione ricorda quelli classici, ma è reso attuale grazie ad un design moderno e accattivante. Formato da sei bracci, a dargli un tocco in più sono i paralumi cilindrici sui toni del grigio che si abbinano alla perfezione alla struttura in metallo cromato e alle gocce decorative in cristallo. Pensato per la camera da letto può essere anche il protagonista del soggiorno o del corridoio. Adatto a lampadine E14 può supportare anche quelle a incandescenza, fluorescenti o a Led.

Pro. Il lampadario è bello e di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Lampadario elegante

Se volete avere la sensazione di una scintillante cascata di luce, questo lampadario non può mancare all'interno della vostra camera da letto. Lo stile unico è caratterizzato da un cilindro in tessuto con dei mini forellini che lasciano passare la luce, la riflettono e creano un piacevole effetto sulle pareti della stanza. Il modello è curato nei minimi dettagli, la base formata da un portalampade con due attacchi E27, è compatibile con molti modelli come quelli a risparmio energetico, a Led o alogene. Non dovete fare altro che scegliere tra grigio chiaro, grigio scuro e nero e dare un tocco in più alla camera da letto.

Pro. Il montaggio è semplice.

Contro. Per alcuni utenti non diffonde molta luce.

Lampadario minimal

Per chi ama lo stile minimal e vuole lo stesso effetto anche con il lampadario, questo modello è la scelta giusta. Grazie al suo design originale la lampada da soffitto si armonizza perfettamente con molti stili di arredamento e può essere inserita in varie stanze, per dare un tocco di modernità al soggiorno, illuminare la penisola della cucina o illuminare un bagno di piccole dimensioni. La plafoniera produce una luce calda, creando un'atmosfera piacevole e le luci a Led integrate, da 24 Watt, hanno un lungo ciclo di vita. La plafoniera in color metallo opaco è completata da tre barre luminose orientabili per modificare l’aspetto del lampadario semplicemente ruotandole.

Pro. Il montaggio è semplice e l'illuminazione intensa.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Lampadario a forma di fiore di loto

Se siete alla ricerca di un elemento che richiami la cultura giapponese con un design particolare, questo lampadario è quello che state cercando. Il modello a sospensione è reso unico dal paralume a forma di fiore di loto. Grazie al kit di installazione, il lampadario in stile origami può essere appeso direttamente al soffitto, il porta lampada compatibile con lampadine con filettatura E27 si adatta ad ogni tipologia anche a quelle a Led. L'assemblaggio del paralume è reso ancora più semplice grazie al manuale illustrato incluso, che vi guiderà passo dopo passo nella costruzione del vostro fiore preferito.

Pro. Le istruzioni per montare il fiore sono semplici.

Contro. Il lampadario si adatta ad ambienti piccoli.

Lampadario moderno

Gli appassionati di design curano ogni dettaglio quando si tratta di arredare una camera, se siete tra questi, non potete rinunciare al lampadario dallo stile moderno, la forma ricorda un nastro, perfetto per regalare leggerezza e movimento all'ambiente. Il lampadario illumina, ma non risulta ingombrante, la struttura in lega di alluminio, viene sostenuta da quattro ganci che possono essere regolati in base alle necessità, il modello satinato oltre ad essere raffinato, assicura efficienza energetica grazie all classe A+++.

Pro. Il lampadario è leggero e illumina bene.

Contro. Bisogna fare attenzione in fase di installazione.

Lampadario in stile Shabby Chic

Lo stile vintage e retrò sono i tratti distintivi di questo lampadario realizzato con una struttura in metallo anticato e cristalli sintetici distribuiti in maniera armonica su tutta la struttura per regalare luminosità e leggerezza all'elemento d'arredo. Il bianco e il grigio dei singoli elementi rendono il lampadario adatto sia alla camera da letto che al soggiorno o all'ingresso. Il portalampada posizionato al centro, può ospitare una lampadina con un massimo di 40 Watt per diffondere la luce giusta in ogni ambiente nel modo giusto.

Pro. La struttura è resistente e i cristalli creano un bel gioco di luci.

Contro. Per alcuni utenti il lampadario doveva avere più luci.

Come scegliere il lampadario per la camera da letto

La camera da letto è la stanza in cui si riposa, ci si rilassa e si guarda il televisione, per questo è importante scegliere il lampadario adatto che sia nello stesso tempo funzionale e bello esteticamente. Per questo prima di acquistarlo bisogna prendere in considerazione lo stile, la metratura e l'altezza del soffitto.

Le dimensione della camera

La luce ha un grande ruolo all'interno della camera da letto, perché deve creare la giusta atmosfera e permettere di rilassarsi, per questo è importante prendere in considerazione le dimensioni. Se la camera supera i 25 mq è bene scegliere un modello che diffonde una luce con un raggio 50 cm di diametro. Infatti, se si sceglie un modello troppo piccolo risulterà sproporzionato e quindi avrà una resa estetica poco piacevole.

Lo stesso vale per le camere da letto di piccole dimensioni, in questo caso i lampadari devono avere un diametro non superiore ai 35 cm così da evitare di utilizzare un elemento troppo ingombrante che potrebbe far sembrare la camera più piccola.

Scegliere i lampadari In base all'illuminazione

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il grado di illuminazione del lampadario di solito si deve scegliere la potenza del lampadario in base alla grandezza della stanza. Inoltre, è importante valutare il colore della luce, se il lampadario ha un attacco E14 o E27, il colore può essere cambiato utilizzando la lampadina che rispecchia meglio le proprie esigenze. In alcuni casi, la fonte luminosa può essere integrata o invariabile, per questo è importante scegliere quella giusta.

Le tonalità di luce sono due con variazioni che vengono indicate in gradi Kelvin:

Luce fredda parte da un valore di 5000°K fino ad arrivare ad 8000°K

parte da un valore di 5000°K fino ad arrivare ad 8000°K Luce calda parte dal un minimo di 2700°K fino ad un massimo di 4500°K

Scegliere il lampadario in base allo stile

Anche se scontato, il lampadario deve essere in linea con lo stile della camera, se è moderna si deve optare per modelli dalle linee morbide o decise, realizzati con materiali come vetro, metallo o plastiche.

Se si preferisce uno stile più classico si possono scegliere i lampadari con pendenti o a corona che richiamano i modelli di una volta, ma rivisitati in chiave contemporanea per potersi inserire nelle nuove tendenze d'arredamento.

