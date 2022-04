I lampadari per illuminare la cucina con stile

La cucina è la zona della casa più frequentata perché è la stanza in cui ci si riunisce per mangiare o per passare del tempo con la famiglia.

Per rendere più piacevole la permanenza, l’illuminazione deve essere adatta e studiata sia per le cucine piccole che per quelle grandi! Il centro di tutto è il lampadario che oltre all'efficienza, punta tutto sul design.

Faretti o lampadari a soffitto, i modelli sono diversi e ognuno è pensato per ogni stile della casa, vediamo i migliori lampadari.

Lampadario stile industrial

Le lampade riescono a creare un ambiente piacevole, a regalare la giusta atmosfera e permettono di farvi sentire bene a casa. Questo modello dallo stile industriale ha un design semplice ma unico, perfetto nelle cucine dal look moderno e che hanno carattere. Il set composto da due lampade a sospensione, ha l’esterno in nero o bianco, mentre la parte interna della plafoniera in oro è pensata per creare una piacevole atmosfera retrò in ogni ambiente. I paralumi del diametro di 30 cm, grazie al cavo di sospensione regolabile possono essere adattati alle diverse altezze del soffitto e valorizzare determinati punti della stanza. Perfetto con le luci a Led e a risparmio energetico, illumineranno la cucina con un notevole risparmio in bolletta.

Pro. Hanno uno stile semplice ed elegante.

Contro. Hanno una luce centralizzata.

Lampadario stile vintage

Lo stile vintage negli ultimi anni è tornato di moda e riesce a regalare ad ogni ambiente un tocco in più. Il design un po’ retrò si sposa bene con questo lampadario che richiama quelli classici. Il modello disponibile in marrone ramato ha una piacevole luce avvolgente! Il lampadario funziona con qualsiasi lampadina a incandescenza o a Led con base standard E27, adatto per tutti i tipi di spazi come sala da pranzo, camera da letto, soggiorno e ufficio, è facile da montare. Il filo pendente vi permette di regolarlo in base alle vostre necessità e alla grandezza della stanza.

Pro. La lampada è ben fatta.

Contro. Il lampadario è adatto agli ambienti di piccole dimensioni.

Lampadario dallo stile moderno

Se amate lo stile moderno, ma elegante, questo modello è perfetto nella vostra cucina. Il paralume extra large realizzato in stoffa è completato da pendenti che impreziosiscono il lampadario, in questo modo si crea un piacevole effetto sulla parete che cambia a seconda del colore bianco o nero. Anche se grande, circa 45 cm, riesce a regalare un senso avvolgente, ma non soffocante. Il lampadario a sospensione è facile da montare grazie ai tre punti d’aggancio per ancorarlo al soffitto.

Pro. Il lampadario è elegante e ha un design ricercato.

Contro. Non è semplice da montare.

Faretti a Led

Per chi vuole un’illuminazione essenziale e non ama i lampadari pendenti, può ottenere lo stesso risultato con i faretti, il set in stile contemporaneo, è pensato per integrarsi nelle cucine dal look essenziale. Il modello composto da una barra di metallo su cui sono montate le singole luci a Led assicura la luminosità adeguata, calda o fredda, spetta a voi scegliere la luce che preferite. Ogni faretto può essere ruotato per indirizzare il fascio dove serve di più con un sicuro risparmio energetico perché appartiene alla classe A+.

Pro. Il design semplice e la possibilità di ruotare i faretti fanno del lampadario un accessorio indispensabile in ogni cucina.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Lampadario in stile contemporaneo

Linee pulite e squadrate sono i tratti distintivi dello stile contemporaneo e il lampadario rispecchia in pieno i dettami di questa tendenza. Il modello riesce a coniugare l’essenzialità della struttura con la semplicità delle forme, il lampadario a sospensione è formato da un corpo in metallo in cui sono inserite quattro luci a Led a luce calda o fredda. Il prodotto appartiene alla classe energetica A+, quindi permette un sicuro risparmio in bolletta anche se rimane acceso diverse ore al giorno.

Pro. Il lampadario è molto luminoso.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccolo.

Lampadario trasparente

Per chi è alla ricerca di pezzi di design anche in cucina, questo lampadario è un complemento d’arredo imperdibile, realizzato interamente in policarbonato, è resistente al tempo e all’usura! Disponibile in due versioni, si abbina alla perfezione ad ogni stile, mentre la prima si basa sull’effetto della trasparenza ed è caratterizzata da colori tenui e sofisticati, la seconda versione si basa sull’effetto del bianco e nero abbinati all’oro per creare un piacevole effetto cromato in pieno stile industrial. La lampada a sospensione fissata al soffitto con un rosone lavorato ad effetto plissé e ha un diametro di 37 cm, infine, la fune regolabile in altezza, va da un minimo di 45 cm ad un massimo di 230 cm.

Pro. Il lampadario è un elemento di design che arricchisce l’ambiente.

Contro. Per alcuni utenti non è semplicissimo da montare.

Lampadario cucina dimmerabile

Il lampadario moderno formato da tre moduli rettangolari a Led è resistente e duraturo, infatti i vari elementi sono realizzati in cromo-alluminio, in metallo-plastica e in alluminio spazzolato. La struttura rotante permette di controllare la luce in modo individuale ed è perfetto non solo per la cucina, ma anche come lampada da soggiorno, camera da letto o sala da pranzo. Con l'aiuto della funzione di dimmerazione e della funzione di cambio colore, è possibile regolare il lampadario anche di notte. In questo caso l'illuminazione notturna è completata da un timer tanto da poterlo spegnere automaticamente dopo circa 1 minuto.

Pro. Il montaggio è semplice.

Contro. Per alcuni utenti non sempre mantiene il settaggio della luce.

Lampadario classico

Se si ama uno stile classico anche il lampadario deve rispettare in pieno questa tendenza. Siete alla ricerca di un modello semplice, ma che rispetti in pieno la tradizione? Potete optare per questo lampadario essenziale e raffinato! La plafoniera in vetro bianco satinato con eleganti disegni, si abbina ad ogni ambiente ed è perfetto non solo in cucina, ma anche nel soggiorno. La montatura in metallo e il filo trasparente, poi, regalano un tocco di eleganza al lampadario.

Pro. Il cavo può essere accorciato in base alle necessità.

Contro. Per alcuni utenti la plafoniera è un po' piccola.

