Come illuminare la casa di notte

Di notte a volte capita di alzarsi perché non si riesce a dormire o per bere un bicchiere d’acqua. Per non svegliare chi vive in casa con te si preferisce camminare al buio ma immancabilmente si sbatte contro un mobile o una porta!

Per evitare spigoli o ante la soluzione a portata di mano è una lampada notturna a led. Piccole e pratiche forniscono il fascio di luce necessario ad evitare sgradevoli incidenti, vediamo i modelli migliori.

Luce notturna con sensore di movimento

Ideale sia per gli interni come armadi, bagni, scale, che per gli esterni come ad esempio passerelle, porte e portici, la luce soffusa della lampada restituirà un ambiente illuminato, ma gradevole. La luce dei Led fornisce un'atmosfera calda e avvolgente, grazie alle lampadine gialle da 4000 K, in grado di farti muovere agevolmente nell'oscurità. Dotata di sensore di movimento si accende automaticamente per 30 secondi quando rileva movimenti entro 3 metri, mentre per far sentire al sicuro i più piccoli è possibile passare alla modalità di illuminazione costante. Facile da utilizzare perché non ha bisogno di nessun cablaggio elettrico o foro, basta attaccarla tramite il magnete integrato e il nastro adesivo.

Pro. Illuminano bene e sono efficaci.

Contro. Sono alimentate a batteria.

Lampada notturna in silicone

La lampada a forma di ovetto ha uno stile elegante e ricercato che si integra in ogni arredo, inoltre la base antiscivolo si adatta a ogni superficie. Il modello è pensato per portarla sempre con te anche in viaggio, grazie alle dimensioni ultracompatte, la luce a led ha un fascio regolabile che va dal caldo al freddo fino al bianco per adattarsi a ogni situazione e non stancare gli occhi, mentre nella modalità rgb, è possibile regolarla su 8 colori delicati. Scegliere quello più indicato all'umore è davvero semplice, basta una piccola pressione sulla superficie, infine, la funzione memoria permette di riavviare la luce con le ultime impostazioni utilizzate, ideale durante l'allattamento, per un'illuminazione delicata e non doverla programmare continuamente.

Pro. La lampada è molto luminosa.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola

Luce notturna da comodino

La lampada a led è versatile, può essere usata come lampada da comodino, notturna o da esterno, resistente agli urti e alle cadute è perfetta per la camera dei bambini. Dotata di sensore intelligente, basta toccare la parte superiore per attivare, disattivare o regolare l'intensità della luce, adatta a ogni ambiente, ma soprattutto all'umore, è possibile scegliere il colore ideale per creare un'atmosfera allegra o rilassante. La batteria al litio da 200 mAh è ricaricabile e consente di utilizzarla anche all'aperto, con un'autonomia fino a 30 ore con luminosità minima e fino a 4 ore con luminosità massima.

Pro. Luminosa e di design.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola

Luce con sensore di crepuscolo

Dotata di sensore di crepuscolo si accende automaticamente quando scende il buio e si spegne quando arriva l’alba per assicurare il risparmio energetico, perfette per la camera da letto, la camera dei bambini, il bagno, il corridoio e l'armadio. La luce calda, non abbagliante, mette al sicuro gli occhi, così si crea un'atmosfera soffusa e accogliente. Dotata di tre tipologie di installazione: attaccare direttamente a qualsiasi superficie in ferro con il magnete incorporato, utilizzare il nastro adesivo 3M o appenderla attraverso il foro di sospensione potrai metterla dove vuoi.

Pro. La luce è dotata di sensore di movimento.

Contro. I clienti che le hanno comprate non hanno riscontrato difetti.

Lampada con sensore di fotocellula

La luce morbida e calda illumina ogni casa in modo avvolgente, grazie al sensore a fotocellula la lampada a led si illumina al crepuscolo così da consentire di muoversi in libertà in ogni stanza della casa senza correre il rischio di inciampare. La luce tenue è ottima per illuminare la stanza senza disturbare chi hai intorno.

Pro. La luce calda, è adatta per illuminare senza abbagliare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Lampada ricaricabile

La lampada è versatile e comoda da utilizzare perché può essere montata a parete oppure utilizzata come una torcia o luce da lettura. La testa della lampada può essere ruotata, inoltre, è possibile scegliere la luminosità girando la testa in base alle preferenze. La lampada alimentata con batteria al litio integrata, in modalità luce notturna ha un'auto di 45-60 giorni, in modalità ON arriva fino a 14 ore. Una volta scarica, basta collegarla ad un'uscita USB e dopo poche ore sarà pronta per un nuovo utilizzo.

Pro. Ha un ampio fascio di illuminazione.

Contro. Per alcuni utenti la batteria si scarica velocemente.

Come scegliere la lampada notturna

Scegliere la luce notturna è importante perché permette di muoversi facilmente al buio senza disturbare nessuno. Per questo bisogna prendere in considerazione alcuni elementi.

Forma

Il design è il primo aspetto da valutare, in commercio ci sono modelli tradizionali a forma di lampadina o dallo stile essenziale e quelli pensati per i più piccoli a forma di animali o personaggi dei cartoni.

Tipologia

Le luci notturne possono essere:

Fisse : si inseriscono nella presa della corrente e sono dotate di sensori di movimento che attivano la lampada quando la stanza diventa buia o quando si passa nelle vicinanze

: si inseriscono nella presa della corrente e sono dotate di sensori di movimento che attivano la lampada quando la stanza diventa buia o quando si passa nelle vicinanze Portatili: alimentate a batteria hanno dimensioni più piccole e possono essere portate con sé. Facili da attivare solitamente hanno l'accensione touch

Alimentazione

Le luci notturne hanno differenti tipi di alimentazione:

Corrente

Batterie

Batterie ricaricabili

Materiali

Quando si parla di luci notturne il materiale migliore è il silicone, ma anche il plexiglas e il polipropilene sono perfetti perché sono morbidi e resistenti e non c'è il rischio di farsi male quando si utilizzano.

