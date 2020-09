Le lampade da scrivania funzionali e di design

In ufficio o a casa avere accessori che rendono più facile il lavoro è fondamentale. Se la scrivania e la sedia sono le prime cose a cui si pensa, anche la lampada da tavolo non deve essere tralasciata perché accompagna durante le ore di studio.

Con la regolazione di luminosità permette di decidere l'intensità di cui si ha bisogno per avere il piano di lavoro illuminato secondo le esigenze.

A led o con le classiche lampadine, i modelli sono davvero tanti e spesso scegliere quella adatta ai propri bisogni è difficile. Quindi vi presentiamo una selezioni delle migliori lampade da scrivania che si adattano alla perfezione ad ogni stile e arredo

Lampada a led minimal

La lampada da scrivania a led con 4 modalità di illuminazione e 5 livelli di luminosità tra cui scegliere, permette di studiare senza spiacevoli fastidi agli occhi. Le quattro modalità di illuminazione: notte, riposo, lettura studio, consentono di scegliere la tipologia più adatta alle esigenze del momento. Il pannello a Led è pensato per riflettere la luce su sè stesso, ridurre gli aloni e creare una luce uniforme che non stanca gli occhi. Arricchita di porta usb potete caricare smartphone e tablet e non correre il rischio di rimanere senza supporti quando lavorate. Il timer permette di programmare lo spegnimento automatico per un sicuro risparmio energetico.

Pro. I pulsanti sono sensitive touch.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ instabile.

Lampada con base intercambiabile

La lampada da tavolo versatile e di design è adatta sia in ufficio che nella camera dei ragazzi. La classica base può essere rimossa e in pochi secondi grazie al morsetto potete agganciarla ad ogni tipo di superficie attraverso la clip regolabile che arriva fino a 5 centimetri di larghezza sia in posizione orizzontale che verticale. Perfetta per illuminare ogni ambiente, il braccio e il paralume regolabili e flessibili possono indirizzare il fascio di luce in base alle necessità per avere un piano di lavoro efficiente e funzionale.

Pro. La lampada è luminosa e versatile.

Contro. L’asta non si incastra perfettamente alla base e tende ad oscillare.

Lampada con sistema touch dimmer

Perfetta nella camera dei ragazzi o sulla scrivania dell’ufficio, questa lampada dotata di sistema touch dimmer si accende e si spegne con un semplice gesto e garantisce tre livelli di luminosità. La luce a led dotata di 34 perline di alta qualità, offre una luce morbida e uniforme. Grazie alle tre colorazioni potete scegliere l'illuminazione ideale e avere un ambiente rilassante e funzionale. Il collo della lampada da scrivania regolabile consente di indirizzare la luce nel punto desiderato. La base sferica, offre 256 diverse luci d'atmosfera RGB in 2 modalità, non dovete fare altro che toccare o premere a lungo l'interruttore a sfioramento per iniziare a cambiare automaticamente il colore della luce.

Pro. La lampada è leggera, elegante e le luci di differenti colori sono rilassanti.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lampada dal design industrial

Le lampade oltre ad essere funzionali devono anche essere di design e questa lampada è il connubio ideale. Il modello classico ed elegante è perfetto per arredare un ufficio. Il legno effetto vintage e la lampadina a luce calda, creano un ambiente rilassato, per lavorare o studiare in totale tranquillità. La struttura dotata di tre punti di giuntura è snodabile e permette di indirizzare il fascio di luce nel punto in cui serve ed evitare fastidiosi problemi agli occhi. Disponibile in differenti colori, potete scegliere tra gli evergreen come il bianco, il nero o il grigio, ma anche tra colori più moderni come il rosa e il verde acqua.

Pro. Lampada di design con base stabile.

Contro. Per alcuni utenti la lampada è un po’ piccola.

Lampada dallo stile moderno

Lo stile moderno con linee squadrate è perfetto in un ambiente minimal ed essenziale, questa lampada riesce bene a ricreare un ambiente ricercato con un modello dalla struttura pulita. La lampada da tavolo con luce a led può essere regolata su diversi gradi di luminosità, dal bianco caldo al giallo. Una volta accesa crea ombre di luce morbide e sottili per un ambiente confortevole. Il braccio regolabile con una rotazione di 360 gradi con un’altezza che arriva fino a 90 gradi, permette di illuminare diverse aree della scrivania in base alle necessità.

Pro. La luminosità è regolabile.

Contro. Non memorizza l’ultima impostazione della luce.

Lampada con caricatore wireless

Linee essenziali e stile moderno ma semplice sono i tratti distintivi di questa lampada che si adatta perfettamente ad ogni arredamento. Il design portatile la rende facilmente trasportabile da una stanza all'altra, per utilizzarla in base alle esigenze. Accensione, regolazione luminosità e spegnimento con touch control le rendono perfetta anche per i più piccoli, mentre i 3 livelli di luminosità: ridotta, media ed elevata sono ideali per utilizzarla in ogni occasione. Il braccio superiore rotabile di 180° permette di scegliere l’angolo di illuminazione preferito. Oltre ad essere perfetta per l’ufficio, il modello diventa una comoda base ricaricabile wireless per il telefono.

Pro. Lampada di design ma funzionale.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lampada per la camera dei ragazzi

Per arredare casa in modo originale e divertente, questa lampada non può mancare. Simile ad una piantina con vaso, ha un’illuminazione regolabile con l’interruttore su tre diversi livelli di luminosità. Il Led è pensato per non affaticare la vista e poter leggere o lavorare senza problemi. L’asta rotabile a 360 gradi, indirizza il fascio luminoso senza dover spostare la lampada. Piccola e compatta, arreda con eleganza ogni ambiente e la batteria al litio, ricaricabile, permette di illuminare la stanza per diverse ore.

Pro. Ha tre livelli d’illuminazione.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Come scegliere la lampada da scrivania

Avere la giusta illuminazione durante lo studio o il lavoro può migliorare la concentrazione perché crea l'atmosfera perfetta.

Ricreare un ambiente rilassante rende il lavoro e lo studio meno stressante quindi prima di acquistare una lampada bisogna prendere in considerazione una serie di fattori come l’intensità della luce e le caratteristiche tecniche, vediamo insieme cosa non deve mancare in una lampada da scrivania.

Area da illuminare

La lampada da scrivania deve illuminare bene l’ambiente in cui ci troviamo, per questo meglio scegliere un modello con braccio regolabile soprattutto se la scrivania è grande. Se invece il piano di lavoro ha dimensioni standard meglio optare per quella con asta direzionale per poter indirizzare meglio la luce. Un’alternativa potrebbe essere il modello con dimer, grazie al quale con un semplice tocco è possibile decidere la quantità di luce di cui si ha bisogno.

Per motivi di lavoro o di studio, si passa molto tempo davanti al pc che immancabilmente affatica la vista, per questo la scelta della lampadina è importante, ci sono quelle a incandescenza, fluorescenti e a led. Quest'ultime sono le migliori perché oltre a garantire un risparmio energetico non affaticano o disturbano la vista.

Tipo di luce e paralume

Per le lampade da scrivania la luce è molto importante e il fascio si divide in luce diretta e luce diffusa. Le prime sono indicate per illuminare solo una parte del piano di lavoro, le seconde hanno un’illuminazione soffusa che crea un ambiente rilassante.

La scelta del paralume è importante non solo per motivi estetici, ma anche perché è il mezzo attraverso il quale la luce viene filtrata. Inoltre, deve ricoprire due terzi del portalampada per evitare di creare sbilanciamenti e fastidi.

Materiali

Le lampade sono disponibili in differenti materiali, il plexiglass solitamente trasparente, non solo fa passare più luce ma è infrangibile, l’alluminio leggero e pratico è resistente al tempo. Il policarbonato come gli altri due materiali è resistente ma ha costi contenuti, l’ottone è il materiale tipico delle lampade classiche, mentre il vetro riesce ad illuminare l’ambiente in modo diffuso.

Design

In ufficio o in camera, il design della lampada è molto importante e solitamente bisogna scegliere un modello che si adatta bene all’ambiente se l’ottone e il vetro sono perfetti in camere classiche, il plexiglass, l’alluminio e il policarbonato sono i materiali più adatti ad uno stile contemporaneo.

