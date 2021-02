Lampade da terra: eleganti e di design

Avere una casa luminosa è il desiderio di molti. Non sempre si ha la fortuna di avere stanze immerse nella luce. In questo caso, un piccolo aiuto ci può arrivare dalle lampade da terra. A stelo o ad arco le piantane sono caratterizzate da un design unico in grado di rendere elegante e luminoso ogni ambiente.

Volete una lampada da terra in grado di illuminare il vostro soggiorno, ma non sapete quale scegliere? Abbiamo selezionato per voi i migliori modelli di piantana per arredare con stile la camera da letto o l'ingresso!

Piantana con luce da lettura

La lampada da terra dal design essenziale e minimal, si integra alla perfeziona in ogni ambiente per un risultato elegante ma discreto. Dotato di led diffonde una luce bianca ma accogliente in tutta la stanza. Ideale in soggiorno o in camera, è perfetta per inondare di luce il corridoio. La struttura in titanio è leggera, pratica e resistente. Il braccetto laterale è ideale per avere un supporto in più quando si vuole leggere un libro comodamente seduti sul divano.

Pro. Bellissima lampada ha il tasto accensione/spegnimento a pedale molto comodo.

Contro. Per alcuni avere due interruttori separati non è molto pratico.

Piantana ad arco

La lampada con il suo arco dona una luce avvolgente mentre siamo seduti a tavola o sul divano. Il senso di calore viene fornito non solo dal paralume ribaltabile, ma anche dalla lampadina che può essere a luce calda. Il design elegante con struttura cromata e plafoniera a contrasto, fa della lampada un elemento d'arredo in grado di arricchire ogni stanza. Facile e pratica, la piantana può essere accesa anche se abbiamo le mani impegnate, premendo il pulsante da terra.

Pro. La base pesante dona stabilità alla lampada.

Contro. Il paralume è di plastica.

Piantana con braccio laterale

Se siete alla ricerca di una lampada che vi consente di decidere quanto illuminare la stanza in base alle vostre necessità, questo modello fa per voi. La lampada in alluminio è arricchita da un braccetto laterale orientabile, che vi permette di avere una luce soffusa o la stanza ben illuminata a seconda delle occasioni. L'interruttore con doppia scelta vi consente di gestire le due lampade in totale autonomia. La struttura in alluminio è resistente e maneggevole.

. Il braccio orientabile è comodo e pratico.

Contro. Il paralume è realizzato in plastica.

Piantana moderna

La lampada da terra ha un design dallo stile moderno ed essenziale, per un risultato di sicuro effetto in ogni stanza. La piantana si integra alla perfezione sia nel salotto che nella camera da letto, diventando un elemento d’arredo. Realizzata in metallo in nichel opaco, il paralume in plastica bianca si abbina alla perfezione in ogni ambiente. La luce bianca e calda dona un effetto elegante ad ogni stanza. Le lampadine a led oltre a creare un ambiente rilassante, assicurano un risparmio energetico perché appartengono alla classe A+.

Pro. Leggera, ha un design che riesce ad illuminare tutta la stanza.

Contro. La lampada non è molto grande

Piantana con faretto

La lampada si integra alla perfezione nell'arredamento di ogni casa con un design moderno ed elegante che si adatta al salotto, alla camera da letto o al corridoio. Il portalampada a forma di faro diffonde e illumina determinate zone della casa, irrinunciabile se vogliamo leggere o mettere in risalto un punto della stanza. Il braccio flessibile si posiziona facilmente e l’interruttore posto sul cavo è facile da raggiungere.

Pro. Ha uno stile elegante ed è poco ingombrante.

Contro. Per alcuni l’accensione a pedale non è funzionale

Lampada orientale

Se avete poco spazio e volete una lampada versatile, questa è perfetta, il modello si sviluppa in altezza ed è caratterizzato da 3 vani sormontati dal paralume in lino che diffonde una luce calda e avvolgente. In ogni ripiano possono essere posizionate piante, libri, riviste, per avere tutto a portata di mano, grazie alla possibilità di supportare fino a 20 kg. Realizzata in legno è disponibile in diversi colori pensati per adattarsi ad ogni ambiente, da quello classico a quello moderno, fino all’arredamento che ricorda lo stile cinese.

Pro. Lo stile elegante si adatta in ogni ambiente.

Contro. Le istruzioni sono in inglese.

Lampada da terra moderna

Per una casa in stile moderno, la lampada da terra che illuminerà la camera da letto o il salotto è questo modello con paralume in lino. La luce calda ed elegante crea un ambiente confortevole e avvolgente grazie alla lampadina a Led da 9 watt. La struttura resistente con base ampia rende la lampada stabile, perfetta se in casa ci sono bambini vivaci o animali domestici. Facile da montare, il design slanciato consente di posizionarla in ogni angolo della casa, mentre l’interruttore posizionato a terra permette di accenderla o spegnerla facilmente.

Pro. La lampada ha un design elegante ed è robusta.

Contro. Per alcuni clienti la lampada è un po’ bassa.

Lampada con telecomando

Dopo una lunga giornata di lavoro, quello che si cerca è un po’ di relax e con la lampada con telecomando è possibile azionarla rimanendo comodamente seduti sul letto o sul divano. Lo stile essenziale e semplice, la rende perfetta negli ambienti minimal o moderni, ma anche in quelli classici per dare un tocco in più. La lampada con lampadine a Led ha una durata di vita di 50.000 ore e un’efficienza energetica di 20W, che consente di risparmiare fino al 90% di energia. Realizzata con una superlega di alluminio leggera e resistente può essere ruotata fino a 360° e orientata in tutte le direzioni. Semplice da utilizzare, oltre ai comandi touch sull’asta è dotata di telecomando multifunzione con 7 modalità di utilizzo predefinite e fino a 80 gradazioni di luce e colori diversi, ’ultima impostazione di luce verrà memorizzata per l’ uso successivo.

Pro. La qualità della luce è ottima.

Contro. La plastica nei punti di congiunzione per alcuni clienti non è resistente.

Come scegliere una lampada da terra

Illuminare casa è un modo per rendere l’ambiente accogliente e le lampade sono il modo migliore per ricreare l’atmosfera di cui si ha bisogno. Diventate sempre più un elemento d’arredo, il design gioca un ruolo importante che deve integrarsi con lo stile della stanza. Molti modelli rientrano in alcune tipologie adatte allo stile che state cercando:

classica : la lampada da terra più diffusa è formata da uno stelo centrale con un singolo paralume che diffonde la luce in modo uniforme;

: la lampada da terra più diffusa è formata da uno stelo centrale con un singolo paralume che diffonde la luce in modo uniforme; arco : di design ed elegante, questo modello è formato da uno stelo curvo che permette di indirizzare la luce in un punto specifico, grazie al posizionamento dell’angolo dell’arco;

: di design ed elegante, questo modello è formato da uno stelo curvo che permette di indirizzare la luce in un punto specifico, grazie al posizionamento dell’angolo dell’arco; albero: formato da uno stelo centrale da cui partono piccoli steli laterali, permette di accendere in autonomia i singoli elementi a seconda delle necessità.

Le caratteristiche di una lampada da terra

Se il design ha un ruolo centrale nella scelta della lampada da terra, anche le caratteristiche non sono da meno, per questo prima di acquistarla dobbiamo fare attenzione ad alcuni aspetti.

Altezza

Dimensioni della stanza, altezza dei soffitti e utilizzo, sono tutte considerazioni da fare prima di acquistare una lampada da terra. Un modello basso in una stanza ampia, può causare la dispersione della luce e creare un ambiente cupo.

Base

Le lampade da terra sono alte, per questo la base deve essere stabile e realizzata con materiali resistenti come il metallo, il legno o il vetro. Inoltre, più la base è ampia più la lampada non rischierà di cadere se viene urtata inavvertitamente.

Paralume

Da quelle classiche a quelle moderne, molte lampade sono completate da paralumi che possono aggiungere una nota di colore alla stanza. Inoltre, non hanno una funzione solo estetica, servono a ridurre l’intensità della luce e proteggere gli occhi in base al materiale con cui sono realizzati.

La lampada giusta per ogni ambiente

La lampada per essere funzionale e dare la giusta illuminazione, deve adattarsi ai diversi ambienti così da poterla valorizzare al meglio:

soggiorno : la camera della casa in cui trascorrete il tempo libero in compagnia della famiglia, deve essere luminosa ma con una luce calda e avvolgente;

: la camera della casa in cui trascorrete il tempo libero in compagnia della famiglia, deve essere luminosa ma con una luce calda e avvolgente; camera da letto : il luogo del relax e del riposo ha bisogno di una illuminazione bassa sui toni del giallo non eccessivamente intensa. Con un’atmosfera intima addormentarsi sarà semplice e piacevole;

: il luogo del relax e del riposo ha bisogno di una illuminazione bassa sui toni del giallo non eccessivamente intensa. Con un’atmosfera intima addormentarsi sarà semplice e piacevole; camera dei ragazzi : luminosa, accogliente e stimolante, queste sono le caratteristiche che deve avere la camera dei più piccoli. Una buona lampada sui toni del bianco e del giallo deve occupare poco spazio per lasciare i ragazzi liberi di muoversi all’interno della stanza;

: luminosa, accogliente e stimolante, queste sono le caratteristiche che deve avere la camera dei più piccoli. Una buona lampada sui toni del bianco e del giallo deve occupare poco spazio per lasciare i ragazzi liberi di muoversi all’interno della stanza; cucina e stanze per gli hobby: la cucina e le stanze in cui vi dedicate ai vostri hobby devono essere efficienti e funzionali, per questo la luce deve essere sufficientemente forte, oltre a facilitare il lavoro regala un senso di benessere tipico delle giornate soleggiate.

