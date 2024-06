Lagostina presenta Vivissima, la nuova linea di padelle antiaderenti con rivestimento in ceramica

Le padelle antiaderenti con rivestimento in ceramica occupano da sempre un posto di rilievo nel cuore degli appassionati di cucina alla ricerca di un’alimentazione gustosa e allo stesso tempo sana e senza grassi, e oggi anche tra chi è ancora più esigente in fatto di sostenibilità. Chi la sceglie lo fa perché tiene particolarmente alle prestazioni in fatto di alimentazione healthy e anche perché attento a uno stile di vita consapevole, oltre a, perché no, apprezzarne il tratto estetico.

Vivissima, la nuova linea di padelle antiaderenti realizzate in ceramica firmate Lagostina, storico brand leader nella produzione di pentolame in acciaio, è la combinazione ideale per rispondere a questa esigenza.

Unione perfetta di innovazione e ridotto impatto ambientale, Vivissima è pensata per un modo moderno di cucinare, da un lato perché in grado di assicurare massimi risultati e una facilità d'uso e consentire di realizzare piatti irresistibili senza la necessità di utilizzare alcun tipo di grasso o olio, dall’altro perché il corpo in alluminio dei prodotti è realizzato con materiali riciclati al 100%.

Made in France, Vivissima è dotata della tecnologia all'avanguardia Inoceram e del moderno rivestimento antiaderente in ceramica, progettato per prodotti che durano nel tempo e non troppo delicati. Aspetto non meno importante, è il fascino conferitole delle sue linee eleganti e moderne, curate fin nei minimi dettagli, come il manico morbido al tatto effetto legno, perfetto per gratificare la vista quando ci cimentiamo ai fornelli. Pensata per ogni esigenza avete a disposizione casseruole con manico lungo, casseruola fonda e quella bassa, padelle di dimensioni differenti e Wok per cucinare tutto quello che volete.

Infine, Vivissima facilita la vita perché è estremamente facile da pulire ed è compatibile con tutti i tipi di piano cottura (induzione, gas, elettrico, ceramica, alogeno). Un concentrato di benefici che fanno di Vivissima una gamma in grado di migliorare la vita di tutti i giorni e di esprimere la propria personalità nella preparazione di ricette e piatti di ogni giorno.

Il corpo in alluminio è realizzato con materiali riciclati al 100% e permette una riduzione dell'impatto ambientale (i materiali riciclati rappresentano almeno il 75% del prodotto totale). Inoltre, il prodotto è riciclabile (potenziale di riciclabilità, da conferire nelle strutture adeguate; prodotto riciclabile tranne i manici, per un prodotto totale riciclabile ad almeno l'82%), con un pack realizzato in fibra riciclata.

Dotata dell'indicatore di temperatura Thermo-Signal, che colora di rosso scuro il cerchio centrale quando la padella ha raggiunto la temperatura giusta per iniziare a cucinare, garantisce una cottura a regola d'arte.