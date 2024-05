Unlimited la nuova linea di padelle con tecnologia Thermo-Signal di Lagostina

Lagostina lancia la nuova linea di padelle in alluminio con rivestimento antiaderente antigraffio, resistenti anche agli utensili metallici che si usano in cucina, come, ad esempio, mestoli, pinze da cucina, palette, spatole.

La linea Unlimited è infatti dotata di un rivestimento rinforzato a 6 strati e con particelle di titanio e racconta il piacere di cucinare e di sperimentare potendo contare su strumenti resistenti ai graffi durante la cottura e con un rivestimento antiaderente che dura fino a 6 volte più a lungo rispetto ai rivestimenti antiaderenti standard del brand.

Il design conta su bordi 30% più alti di una padella standard antiaderente Lagostina per cucinare porzioni generose senza sporcare la cucina. Inoltre, Unlimited è dotata della tecnologia Thermo-Signal che diventa rosso scuro quando la padella ha raggiunto la temperatura giusta per iniziare a cucinare, garantendo ogni volta deliziosi piatti dal sapore impeccabile, inoltre è dotata di un fondo superior induction, per risultati di cottura omogenei.

La linea è perfetta per un utilizzo su varie fonti di calore, come gas, induzione, vetroceramica alogena radiante e piastra elettrica.

La linea si compone di una padella, con diversi diametri (22,24,26,28,30 o 32 cm) efficace per realizzare cotture di alto livello.

Il Wok, con diametro da 28 cm caratterizzato da alte prestazioni e favorito anche dai bordi alti che vi permettono di cucinare porzioni generose senza sporcare.

Ci sono poi ben 3 tipi di casseruola, quella semifonda con diametro da 24 cm, quella fonda sempre di 24 cm di diametro con 2 maniglie e coperchio e la casseruola a manico lungo da 16 centimetri con coperchio. Tutte sono progettate con un rivestimento antiaderente per durare a lungo. Completano la linea Unlimited, la versione Grill (26x30cm) e la Pastaiola, con diametro 22 cm.