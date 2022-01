I migliori wok per realizzare piatti irresistibili

Versatile e semplice da utilizzare: il wok è la padella che permette di cucinare al suo interno di tutto, dalla verdura alla carne al pesce. Pensata per i piatti della cucina orientale, è perfetta anche per la paella, l'arrosto e il brasato.

La bellezza di un wok è un design profondo, simile a una ciotola con il fondo tondo che permette alle fiamme di avvolgere la padella e ottenere una cottura più veloce man mano che la padella si riscalda.

La padella si divide in due grandi tipologie: quella tradizionale, con la base tondeggiante, e quella moderna, con la base piatta pensata per i piani cottura moderni.

Vediamo i wok da avere a casa per realizzare ricette all’altezza dei grandi chef

Wok tradizionale

Per realizzare una cucina tradizionale, è importante avere utensili classici e questo wok racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Oltre ad avere la tipica forma tondeggiante, è realizzato in acciaio di carbonio, un materiale in grado di arrivare ad alte temperature. L’importante è temperare le pareti con dell’olio prima di utilizzarlo e che le fiamme siano alte per scaldare uniformemente le pareti della padella. Completato da due manici, uno lungo in legno, e uno più piccolo in acciaio non brucia quando si raggiungono le alte temperature.

Pro. Il wok è perfetto per tutti i tipi di cottura.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Wok in acciaio inox

Questo wok con la base piatta è pensato per i piani cottura moderni e anche per quelli a induzione. Realizzato in acciaio inossidabile antiaderente, ha un diametro di 28 cm e il manico in materiale termoisolante e antiscivolo. La padella si scalda rapidamente e in modo uniforme così da cuocere i piatti preferiti in pochi minuti. Pensato per realizzare ricette fino a quattro persone, si può lavare anche in lavastoviglie.

Pro. La padella è antiaderente.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Wok con cestello per frittura

Il wok è una padella versatile, che permette di realizzare ogni tipo di cottura e la frittura non è da meno. Il modello con cestello a filo è perfetto non solo per friggere, ma anche per la cottura a vapore. Realizzato in acciaio inossidabile, ha manici ergonomici con inserti in silicone per rendere più sicura la presa. Adatto ad ogni tipo di fornello, è compatibile anche con i piani cottura ad induzione e raggiunge facilmente la temperatura desiderata, inoltre è facile da lavare a mano e in lavastoviglie.

Pro. È ideale per ogni tipo di fornello, anche quello a induzione.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ sottile.

