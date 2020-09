Gli armadi per arredare la camera da letto

Quando si decide di arredare la camera da letto, ci sono diverse cose da prendere in considerazione: la grandezza, il tipo di letto, se quello matrimoniale o con contenitore, la presenza di uno specchio o una scarpiera, ma soprattutto non deve essere dimenticata l’importanza dell’armadio.

Questo elemento d’arredo è fondamentale per definire gli spazi e per contenere al suo interno tutto il guardaroba, compresa la biancheria o gli asciugamani.

Inoltre, il design dell’armadio è fondamentale per definire lo stile della camera da letto, senza dimenticare la robustezza. Grande o piccolo deve essere in grado di contenere tutti i nostri vestiti, compresi quelli del cambio di stagione.

Con ante scorrevoli, cassetti o specchio, la scelta dipende dal gusto personale e dallo spazio a disposizione. Vediamo i diversi modelli adatti per ogni tipo di camera.

Armadio modulare

Per chi ha voglia di cambiare spesso disposizione dei mobili e vuole una soluzione easy, questo modello è quello che state cercando. Ideale nella camera dei ragazzi o di universitari, è la soluzione per chi vuole avere un arredo funzionale ma con un prezzo contenuto. L’armadio realizzato in resina, è completato con connettori in plastica di alta qualità un tubo di acciaio e PP, per un risultato flessibile, ma resistente. I singoli cubi possono montati come preferite, nella forma del classico armadio o alternati. Ogni sezione può contenere fino a 16-20 maglie, ma anche giocattoli senza il rischio di sporcarli. Il materiale resistente ad acqua e polvere mantiene tutti gli oggetti al sicuro. Semplice da montare è perfetto anche per chi non ama il fai da te.

Pro. Pratico e capiente.

Contro. Bisogna montarlo con attenzione per non rovinare i giunti.

Scopri di più su Amazon

Armadio con ante a battente

Se avete una camera di media grandezza, questo armadio riuscirà ad arredare la stanza e a contenere tutto il vostro guardaroba. Il modello disponibile in due colori, bianco e marrone, si integra con ogni stile, da quello moderno a quello più classico. L’armadio con ante a battente, è curato nei minimi dettagli. Una volta aperto, troverete un bastone appendiabiti su ogni lato e due ripiani. A completare l’armadio ci sono 2 cassetti in stile moderno ed elegante. Realizzato in laminato di legno di quercia è stabile e resistente. Perfetto per ogni camera potete scegliere la versione con due, tre o quattro ante. Non dovete far altro che guardare lo spazio a disposizione e montare il vostro armadio grazie alle istruzioni incluse.

Pro. Capiente e dallo stile essenziale, perfetto in ogni ambiente.

Contro. Fondo dei cassetti troppo sottile.

Scopri di più su Amazon

Armadio con letto a ponte

Quando le camere sono piccole, bisogna adottare delle soluzioni per avere tutto l’indispensabile e non rinunciare a nulla. Per avere un ambiente funzionale e di design, questo armadio fa al caso vostro. Il mobile a ponte è elegante e raffinato, con uno stile innovativo e moderno. Realizzato in finiture in tessuto color ossido, è dotato di una luce sottoponte. L’armadio è ideale per avere una soluzione unica perché è completo da 6 ante con due ripiani e 6 tubi appendiabiti. Grazie alle misure contenute, è ideale per arredare camere da letto, ma anche quella dei ragazzi non molto ampie.

Scopri di più su Amazon

Armadio con ante scorrevoli

Se la vostra camera non è particolarmente ampia, ma non amate la soluzione con l’armadio a ponte, l’alternativa è quella di avere un armadio con ante scorrevoli. Il modello realizzato in legno laminato di colore bianco, è completato con deliziosi decori a contrasto in grigio cemento, perfetto in un ambiente dallo stile moderno o essenziale. La tinta chiara, inoltre, è perfetta per dare più luce alla stanza e dare una sensazione di ampiezza. La struttura stabile e resistente è composta da due ante con all’interno un ripiano ed un bastone appendiabiti per lato per avere tutto in ordine e a portata di mano.

Pro. Il mobile è bello ed elegante.

Contro. Le istruzioni non sono facili.

Scopri di più su Amazon

Armadio con specchio

A volte le camere da letto sono buie, in questo caso riuscire a trovare i vestiti non è semplice. Per avere l’outfit impeccabile anche con poca luce una soluzione può essere quella di adottare l’armadio con specchio che illumina l'ambiente. Il modello perfetto per la stanza, ma anche per l’ingresso è formato da una parte laterale con ante a battenti, un appendiabiti con due ganci per sistemare le borse e una comoda scarpiera. Il modello è completato da cassetti e mensole, mentre lo specchio e ideale anche per truccarsi prima di uscire. Realizzato in laminato di quercia con inserti in bianco, il modello si abbina ad ogni ambiente.

Pro. Mobile curato nei particolari e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti non è molto robusto.

Scopri di più su Amazon

Armadio angolare

Per chi ha una camera da letto grande e spaziosa e vuole avere una piccola stanza guardaroba a portata di mano, questo modello è perfetto. L’armadio angolare ricrea una comoda cabina in cui avere tutto ciò che serve. La struttura dal design moderno è funzionale e pratica, pensata per avere i vestiti in ordine in base alla tipologia. Oltre alla porta grande in bianco, il modello è composto da due laterali con ante a battente sempre in bianco. Mentre nella parte esterna ha 2 ripiani grandi, 4 di medie dimensioni, 4 piccoli, in quella interna ci sono 5 ripiani, un appendiabiti, 6 ganci per appendere i vestiti. Il materiale in laminato di quercia sabbia e colore bianco, è stabile e resistente.

Pro. Ampio e facile da montare.

Contro. Manca un pannello nella parte superiore per evitare che la polvere si depositi.

Scopri di più su Amazon

Armadio in stile shabby chic

Lo stile shabby chic in voga negli ultimi anni permette di arredare in modo elegante e raffinato ogni ambiente e la camera da letto non può essere da meno. Il modello total white rispecchia in pieno i canoni dello stile arte povera. Realizzato in legno massello e mdf anche se è robusto le linee arrotondate addolciscono la struttura. Ampio e profondo è perfetto per contenere tutto il guardaroba in modo pratico e funzionale grazie ai due cassetti inferiori.

Pro. L'armadio è solido e arriva già montato.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Armadio grande

Se amate abiti e vestiti e non sapete dove sistemare tutto il vostro guardaroba, una soluzione è questo modello ampio e profondo ideale nelle camere di grandi dimensioni. L'armadio con quattro ante, due a battenti e due scorrevoli, può ospitare i vostri capi preferiti in ordine e senza rovinarli. Mentre nella parte centrale ci sono due spazi, con 1 ripiano ed 1 bastone appendiabiti ciascuno, dietro le due ante a battente ci sono 4 ripiani per lato che vi assicurano tutto lo spazio di cui avete bisogno. L'armadio realizzato in legno laminato di quercia San Remo e bianco può essere abbinato facilmente ad ogni mobile.

Pro. Buon rapporto qualità/prezzo.

Contro. Difficile da montare per chi non è esperto.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere l’armadio dei sogni

Di legno, in plastica, componibile o a ponte, l’armadio è uno degli elementi principali quando decidiamo di arredare la camera da letto. Funzionale e di design deve essere in grado di contenere tutto il guardaroba in ordine senza rovinarlo. Quindi prima di acquistarne uno dovete farvi una serie di domande e valutare ogni minimo dettaglio per non pentirvene. Pronti a scoprire cosa valutare?

Capienza e profondità

Soprattutto se non si hanno ripostigli o soppalchi l’armadio diventa un oggetto prezioso perché deve riuscire a contenere tutti gli abiti comprese le scarpe. Per questo è importante che sia capiente e profondo per avere al suo interno tutti gli scaffali e i cassetti di chi avete bisogno.

Dimensioni della stanza

Avere un armadio grande e spazioso è il sogno di tutti, ma dovete fare i conti con le dimensioni della stanza. Se è spaziosa potete sceglierne uno grande, ma se è piccola ci sono diverse soluzioni come quello a ponte o componibile con moduli che si montano in base allo spazio a disposizione.

Durata nel tempo

Un armadio non è per sempre, ma di certo deve durare per un periodo di tempo abbastanza lungo. Quindi prima di acquistarlo oltre a scegliere il materiale più resistente, dovete controllare se le barre interne e le mensole sopportano il peso, che sia facile da pulire e che i cassetti abbiamo dei fermi interni.

I particolari da non tralasciare

Una volta scelta la struttura e la grandezza, bisogna pensare ai particolari, come ad esempio le ante. La parte esterna rende l'armadio unico e in linea con l'arredamento. Oltre all'aspetto estetico, quindi, hanno anche caratteristiche strutturali e ci sono di diversi tipi come:

ante scorrevoli : sono ideali in spazi ridotti perchè sono montate su guide che fanno muovere l'anta in orizzontale evitando l'ingombro;

: sono ideali in spazi ridotti perchè sono montate su guide che fanno muovere l'anta in orizzontale evitando l'ingombro; ante a ribalta : sono le più comuni e vanno bene se si ha abbastanza spazio tra l'armadio e il letto perchè solitamente hanno un ingombro di 50-60 centimetri;

: sono le più comuni e vanno bene se si ha abbastanza spazio tra l'armadio e il letto perchè solitamente hanno un ingombro di 50-60 centimetri; ante a soffietto: come quelle scorrevoli sono pensate per ambienti piccoli, ma la differenza è che si piegano su sè stesse.

Scelte le ante, dovete pensare all'interno dell'armadio che deve essere pratico e facile da organizzare quindi deve avere degli elementi imprescindibili:

divisorio : se l'armadio è alto, un modo per suddividere gli abiti in base alla stagione e all'utilizzo è quello di inserire una mensola che divida lo spazio in due;

: se l'armadio è alto, un modo per suddividere gli abiti in base alla stagione e all'utilizzo è quello di inserire una mensola che divida lo spazio in due; mensole : queste possono essere messe ad altezze differenti e facilmente raggiungibili per sistemare in pochi minuti maglie e camicie;

: queste possono essere messe ad altezze differenti e facilmente raggiungibili per sistemare in pochi minuti maglie e camicie; cassetti : l'armadio non può fare a meno dei cassetti soprattutto se amate gli accessori, i migliori sono quelli estraibili e con un freno;

: l'armadio non può fare a meno dei cassetti soprattutto se amate gli accessori, i migliori sono quelli estraibili e con un freno; scarpiera: lo spazio in casa è sempre ridotto, quindi avere un armadio che contenga all'interno anche la scarpiera è un ottimo modo per ottimizzare la disposizione dei mobili.

Scelto il design e la struttura interna ora non resta che decidere il materiale che fa per voi. Come ogni elemento d'arredo ci sono diversi materiali in base all'utilizzo e al budget, vediamo quali:

legno massello : indicato per chi ama lo stile classico tende ad appesantire la stanza, ma è estremamente robusto e duraturo;

: indicato per chi ama lo stile classico tende ad appesantire la stanza, ma è estremamente robusto e duraturo; MDF : derivato del legno, è formato da pannelli che hanno un costo più contenuto e si adattano ad ogni tipo di ambiente;

: derivato del legno, è formato da pannelli che hanno un costo più contenuto e si adattano ad ogni tipo di ambiente; truciolato : più robusto rispetto al precedente, perchè ricavato dai trucioli del legno frantumato, è economico ma resistente;

: più robusto rispetto al precedente, perchè ricavato dai trucioli del legno frantumato, è economico ma resistente; melanina: sono tavole di legno al cui interno è aggiunta la melanina, è meno costoso del legno, ma dura nel tempo.

Leggi anche

Camera da letto piccola, tutti i consigli per arredarla

Letto matrimoniale con contenitore, il modello più pratico ed efficiente

Le cassettiere e i comò per arredare la camera da letto

I comodini per arredare la camera da letto e avere tutto in ordine