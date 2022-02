Armadio cameretta: i modelli per arredare la stanza più amata dai bambini

Arredare la cameretta bambini è un’esperienza divertente, che deve adattarsi all’età dei piccoli. Mentre quella dei neonati ha bisogno di elementi d’arredo pensati per far fronte alle necessità dei bimbi come ad esempio fasciatoi e lettini, quella dei ragazzi invece, ha le stesse caratteristiche della camera degli adulti.

Tra gli elementi indispensabile all’interno di una cameretta bambini c’è l’armadio, uno degli arredi che deve essere acquistato tra i primi insieme al letto e che risulta anche molto utile perché conserva al sicuro tutti i capi d’abbigliamento.

In legno, con materiali sicuri e con l’altezza pensata per venire incontro alle necessità dei bambini, l’armadio è un modo per far conquistare l’indipendenza ai più piccoli perché vengono stimolati a scegliere i loro vestiti, a sistemarli, a maneggiare gli abiti e gli appendini.

Colorati e divertenti, ecco i migliori armadi per la cameretta dei bambini.

Armadio modulare portatile

La cameretta bambini deve essere allegra e colorate e con questo armadio avrete un elemento d’arredo che rispecchia in pieno queste esigenza. Il modello composto da pannelli di resina è arricchito da deliziosi disegni ispirati al mondo degli animali che faranno felici i più piccoli. L’armadio formato da 8 cubi e 2 aree di sospensione più profonde del normale (45 cm), possono essere usate separatamente oppure impilati per realizzare il modello a misura di bambino. Le porte dotate di maniglie a foro per la circolazione dell’aria impediscono all'odore di accumularsi, ma soprattutto sono facili da aprire per i più piccoli. I pannelli impermeabili, resistenti allo sporco, possono essere facilmente puliti con un panno umido.

Pro. L’armadio è facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ delicato.

Armadio in legno

Un armadio universale, ma con uno stile unico, questo armadio riesce a coniugare alla perfezione praticità e design. Lo stile moderno si sposa con la necessità di creare un elemento d’arredo adatto ai più piccoli, per questo le ante sono colorare e hanno una simpatica stampa in grado di accontentare tutti i gusti. Gli amanti degli unicorni non potranno resistere al volto del simpatico animale mitologico circondato da cuori, il profilo di una macchina e l’elegante raffigurazione di un cavallo son perfetti per gli appassionati di macchine e di animali, mentre per i piccoli astronauti che sognano di andare nello spazio, ci sono ante con un bellissimo razzo spaziale. Dietro le doppie porte ci sono 3 ripiani: due più piccoli, posizionati in alto e in basso e uno per appendere i vestiti. L'armadio dotato di una manopola, mette al sicuro le manine dei più piccoli che non corrono il rischio di essere schiacciate.

Pro. I colori sono brillanti.

Contro. Per alcuni utenti l’armadio non è robusto.

Armadio Montessori

Realizzato in legno multistrato di betulla di alta qualità e ricoperto con una pittura ad acqua adatta ai bambini, l’armadio è sicuro, perfetto per rendere unica la cameretta bambini. Ideale per gli ambienti di piccole dimensioni, l’armadio è senza ante, ma lascia ben in vista gli abiti, per permettere ai bambini di scegliere il loro outfit preferito e sistemando i vestiti seguendo il metodo Montessori. Oltre ad avere un’asta in legno, ha una base su cui posizionare scarpe, maglie, t-shirt o cesti porta accessori. La marcia in più? Le grucce sono caratterizzate da un design accattivante grazie alla sagoma che ricalca un delizioso fiocco. Disponibile in differenti colori come, bianco, grigio, nero e legno, si adatta ad ogni stile della cameretta.

Armadio con specchio

I bambini cambiano spesso gusti e per avere un armadio che duri nel tempo è importante scegliere un modello dallo stile semplice ed essenziale. Questo mobile realizzato in bianco, si adatta ad ogni cameretta bambini grazie al design minimal e alle dimensioni ridotte (107 x 90 x 34,5 cm). I piccoli potranno scegliere e sistemare da soli i loro vestiti e riordinare autonomamente il contenuto. Oltre all’asta centrale, il guardaroba ha 4 ripiani in cui si possono riporre maglie, pantaloni e t-shirt, ma anche oggetti di ogni tipo come peluches, i primi libri o i giocattoli. Infine, il grande ripiano nella parte inferiore è pensato per riporre le scarpe. Per controllare il proprio look, i piccoli potranno utilizzare l’ampio specchio laterale.

Pro. Il guardaroba è bello e di design.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono di qualità.

Armadio con ante

Per le camere dei ragazzi più grandi, è importante utilizzare un armadio adatto ad esigenze differenti. Quando crescono hanno bisogno di un guardaroba più ampio e variegato, ma senza perdere il design adatto ai più giovani. Questo modello con ante a battenti è pensato per gli ambienti di medie e grandi dimensioni, grazie alla larghezza di 90 cm, all’altezza di 200 cm e ad una profondità di 52 cm. Realizzato in legno ha un rivestimento dalle tinte brillanti, perfetto per vivacizzare la camera da letto dei ragazzi. Alle ante in grigio chiaro e legno, si alternano quelle in rosa o verde acqua, adatte ad ogni gusto. L’armadio organizzato in modo razionale è capiente perché ha un’asta appendiabiti, un vano portaoggetti e 3 scaffali completati da un top.

Pro. L’armadio è solido ed elegante.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Armadio con ante scorrevoli

L'armadio ad ante scorrevoli combina eleganza e funzionalità. Il modello si basa su una combinazione di colori che riproducono il rovere e bianco adatto per integrarsi all’interno di ogni ambiente. Realizzato in legno di alta qualità ha un design senza tempo, occupando il minimo ingombro, grazie alle ante scorrevoli. Dotato di ripiani regolabili in altezza è possibile organizzare lo spazio in modo pratico in base alle esigenze dei più piccoli.

Pro. Ha un design accattivante.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono robusti.

Come scegliere l’armadio per la cameretta bambini

Quando i bambini sono piccoli, tutti gli arredi della camera devono essere a loro misura, per questo ci sono delle caratteristiche da prendere in considerazione prima di acquistarli.

Dimensioni

I bambini piccoli, devono riuscire a prendere gli abiti facilmente, quindi le dimensioni devono essere adatte all’altezza dei bimbi. I più indicati sono quelli che hanno un’altezza di 125 cm, una larghezza di 81 cm e una profondità di 40 cm.

l modelli dell’armadio

Esistono molti modelli di armadio per cameretta, tra cui:

Armadio con ante a battenti : questo modello è adatto alle camere di medie e grandi dimensioni, perché le ante occupano un ingombro

: questo modello è adatto alle camere di medie e grandi dimensioni, perché le ante occupano un ingombro Armadio con ante scorrevoli : perfetto per le camerette bambini con poco spazio, permettono di avere un arredamento funzionale con un ingombro minimo

: perfetto per le camerette bambini con poco spazio, permettono di avere un arredamento funzionale con un ingombro minimo Armadio a ponte : la soluzione è ideale se la stanza ha una dimensione ridotta e permette di unire il letto e l’armadio per ottimizzare lo spazio

: la soluzione è ideale se la stanza ha una dimensione ridotta e permette di unire il letto e l’armadio per ottimizzare lo spazio Armadio Montessori: è pensato per insegnare ai bambini ad essere indipendenti

Il colore dell’armadio

Il design è importante anche quando si parla di armadi per i bambini, anche se i colori accesi possono sembrare i più indicati, ma in realtà alla lunga possono stancare, quindi meglio puntare su nuance neutri o pastello che possono essere personalizzati con dettagli come maniglie e pomelli in tinte particolari.