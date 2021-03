Le cassettiere e i comò per arredare la camera da letto

Le cassettiere o i comò spesso vengono sottovalutati, in realtà sono un modo per organizzare gli spazi in camera da letto e per conservare la biancheria, vediamo i migliori modelli in base allo stile della stanza

Organizzare gli spazi in una camera da letto piccola può diventare difficile. Se letto e comodini sono indispensabili, spesso si sacrifica l’armadio.

Quando c’è poco spazio e i soffitti poco alti, si sceglie un modello piccolo che però non sempre riesce a contenere tutto il guardaroba. Per organizzare al meglio gli spazi e sfruttare ogni angolo che ne dite di arricchire la camera con una cassettiera?

Il comò con cassetti permette di conservare al suo interno la biancheria o perte dei vestiti, inoltre, la parte superiore è perfetta come piano d’appoggio per avere l’indispensabile, come piccoli oggetti o lampade sfruttando al meglio lo spazio.

Gli stili sono differenti, ci sono quelle moderne, in legno o shabby chic, dovete solo decidere quella che si abbina al vostro arredamento. Vediamo alcuni modelli per completare la camera da letto.

Cassettiera stile minimal

La cassettiera deve essere un complemento d’arredo in grado di integrarsi con il resto della stanza e questo modello minimal è la scelta ideale. Realizzata in MDF laccato ha le dimensioni perfette: lunghezza 90 cm, altezza 80 cm e profondità 40 cm, per contenere al suo interno l’indispensabile. Disponibile in bianco, con cassetti in legno, regala luce in un ambiente piccolo o buio. I cassetti con guide metalliche sono resistenti, facili da aprire e chiudere. Il modello con cinque cassetti: tre grandi e due piccoli, permette di avere in ordine e a portata di mano, la biancheria da camera, maglie e t-shirt. Facile da montare grazie alle istruzioni incluse, è perfetta anche per chi non è abile con il fai da te.

Pro. Semplice e facile da montare.

Contro. L'imballaggio non protegge il mobile adeguatamente.

Cassettiera stile shabby chic

Gli amanti dello stile shabby chic non possono farsi sfuggire questa cassettiera che darà un tocco in più al loro arredamento. Realizzato in legno, il materiale naturale è stato lasciato grezzo per dare il tipico effetto che contraddistingue questo stile. Dotato di tre cassetti in vimini con manici a corda e tre cassetti in legno con pomello bianco, sono ampi e spaziosi, potete sistemare al suo interno tutti gli oggetti che volete, inoltre, realizzato in stile decapè danno un tocco di eleganza alla cassettiere, peretta nelle camere piccole o nell'ingresso. La diversa cromia dei cassetti, permette di avere una mobile in grado di arredare ogni ambiente, il modello salvaspazio è pensato per sfruttare tutti quegli spazi di casa di solito inutilizzati

Pro. Il design è curato e i materiali sono di qualità.

Contro. La cassettiera è leggera.

Per chi ha uno stile moderno

Colore bianco, pomelli neri e piano in legno naturale a contrasto sono i tratti distintivi della cassettiera in stile moderno. Il comò è robusto e resistente grazie anche alle sue dimensioni: lunghezza 64 cm, altezza 78 cm e profondità 41,5 cm, è pensato per contenere al suo interno l’indispensabile. Il modello con 4, è facile da aprire e chiudere grazie ai pomelli in metallo liscio e alla guida dotata di fibbia. Il design della base con piedi, rende la cassettiera più stabile, facile da pulire e non graffia il pavimento.

Pro. Carino ed elegante esteticamente.

Contro. Per alcuni i cassetti fanno fatica a chiudersi.

Cassettiera in legno

Per regalare un senso di calore alla stanza il legno è il materiale ideale, questo comò in pino massello è la scelta giusta. Perfetto in una stanza dallo stile rustico, riesce ad unire eleganza e praticità. Il rivestimento laccato lucido rende la cassettiera resistente al tempo e all’usura ed inoltre, è facile da pulire. Perfetto per chi non ha molto spazio, il comò si sviluppa in altezza grazie alle sue dimensioni 73 x 78 x 35 cm. I piedini di supporto rendono il mobile stabile e resistente quando si aprono e si chiudono i cinque profondi e capienti cassetti. Le linee minimal rendono la cassettiera perfetta in camera da letto, in bagno o in ogni ambiente della casa, per avere un complemento essenziale ma funzionale.

Pro. Il mobile è ben fatto.

Contro. Per alcuni la cassettiera è un po' piccola.

Cassettiera spaziosa

Se avete una camera da letto ampia e avete bisogno di un mobile, oltre all’armadio, per conservare il vostro guardaroba il comò è un aiuto in più. La cassettiera dallo stile moderno è formata da quattro ante a battente con mensole all’interno su cui sistemate maglie o vestiti, mentre nei cassetti è possibile conservare la biancheria da camera. Il piano superiore ampio e spazioso è ideale per piccoli oggetti e soprammobili, mente quello inferiore è pensato per conservare giornali o libri. Realizzato in legno laminato di quercia con ante bianche e maniglie in alluminio, oltre ad essere stabile e resistente, è perfetto per l’ingresso o il soggiorno.

Pro. Il mobile è ampio e spazioso.

Contro. Per i non esperti del fai da te è difficile da montare.

Cassettiera contemporanea

Linee squadrate e tinte chiare sono le caratteristiche di questa cassettiera, il comò dallo stile contemporaneo, ma minimal è pensato per arredare ogni ambiente e integrarsi facilmente. Perfetto in camera da letto, può essere messo anche nella camera dei neonati o nel soggiorno, dotato di tre comodi cassetti, potete conservare all’interno l’indispensabile. La parte anteriore dei cassetti caratterizzati da un rientro, è facili da aprire e chiudere.

Pro. La cassettiera è facile da montare e si adatta ad ogni ambiente.

Contro. Per alcuni clienti il materiale non è resistente.

Cassettiera versatile

Gli stili d'arredo cambiano continuamente, per avere un mobile passepartout in grado di resistere ad ogni ristrutturazione una soluzione potrebbe essere questa cassettiera. Il modello disponibile in bianco o rovere grazie allo stile minimal è in grado di resistere la tempo e al cambio di look di ogni ambiente della casa. Il modello dotato di quattro cassetti ampi e profondi è facile da aprire e chiudere grazie alle guide a ruota. Realizzato in truciolare rivestito proveniente da foreste gestite responsabilmente, può conservare al suo interno tutti gli oggetti che volete. Grazie al sistema di fissaggio a parete antiribaltamento la cassettiera è comoda e sicura.

Pro. La cassettiera è ampia e capiente.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è stato semplice.

Cassettiera di design

Il design vivace e moderno è la caratteristica principale di questa cassettiera. Il modello a otto cassetti regalerà una marcia in più ad ogni ambiente grazie anche alla versione doppia estremamente cool. Le finiture in rovere sono pensate per chi ama lo stile moderno, ma con un tocco classico, mentre i cassetti bianchi, sono ideali per chi preferisce lo stile contemporaneo con richiami scandinavi. Pensata per la camera da letto, diventa un elemento d'arredo nell'ingresso o nella camera dei ragazzi, robusta è solida grazie ai cinque piedi inclinati che la rendono solida.

Pro. Il montaggio è semplice.

Contro. Alcuni cassetti non si allineano perfettamente.

Cassettiera Vintage

Gli amanti dello stile vintage non potranno resistere a questa cassettiera dallo stile elegante e raffinato, che incarna in pieno un mood retrò. Gli angoli arrotondati e i cassetti di differenti misure donano al mobile un aspetto dinamico, ma nello stesso tempo raffinato. Realizzato in melamina, i nove cassetti sono arricchiti da dettagli serigrafici e sono facili da aprire e chiudere grazie alla guida in metallo. Larga 80 cm, profonda 40 cm e alta 85 cm permette di conservare al suo interno tutto quello di cui avete bisogno, inoltre, le gambe realizzate in metallo nero opaco, rendono il mobile robusto e stabile.

Pro. La cassettiera è bella e di design.

Contro. Per i clienti che l'hanno acquistata il montaggio non è stato semplice.

Per chi ha poco spazio

Anche se si ha poco spazio in camera da letto, si può avere una cassettiera, basta scegliere questo modello slim che con la sua forma alta e slanciata può essere posizionato in ogni angolo della casa. Il comò versatile può essere utilizzato come cassettiera da ingresso, mobile bagno, e contenere all'interno l'indispensabile. La cassettiera già montata è pronta per essere utilizzata fin da subito, inoltre le linee moderne si sposano perfettamente con i dettagli dal fascino vintage, grazie ai colori pastello decapati che rendono il mobile adatto ad un ambiente dallo stile vintage o retrò.

Pro. Le linee essenziali e i colori decapati regalano un tocco vintage al mobile.

Contro. Per alcuni clienti il costo eccessivo.

Le caratteristiche della cassettiera

La cassettiera è un mobile pensato per essere usato essenzialmente in camera da letto e conservare all’interno parte del guardaroba, ma che può essere inserita anche in altri ambienti come il bagno o il corridoio. Versatile e facile da mantenere è disponibile in diversi modelli e materiali vediamo le caratteristiche principale per scegliere un mobile efficiente.

Prima di scegliere il comò dobbiamo prendere in considerazione lo spazio a disposizione e le necessità, per questo possiamo optare tra tre modelli:

cassettiera a terra : ampia e capiente riesce a sfruttare tutto lo spazio a disposizione quindi è perfetta per chi è alla ricerca di un modello funzionale;

: ampia e capiente riesce a sfruttare tutto lo spazio a disposizione quindi è perfetta per chi è alla ricerca di un modello funzionale; cassettiera con gambe : a differenza della precedente è meno capiente perchè le gambe sostituiscono lo spazio di un cassetto. Nello stesso tempo questo tipo di modello permette di avere un ambiente sempre pulito grazie alla possibilità di rimuovere facilmente la polvere che si deposita al di sotto del mobile;

: a differenza della precedente è meno capiente perchè le gambe sostituiscono lo spazio di un cassetto. Nello stesso tempo questo tipo di modello permette di avere un ambiente sempre pulito grazie alla possibilità di rimuovere facilmente la polvere che si deposita al di sotto del mobile; sospesa: lo stile moderno e dinamico della cassettiera si unisce alla capienza e alla possibilità di pulire facilmente la camera grazie allo spazio libero sotto il comò.

La scelta della cassettiera va di pari passo con la scelta del materiale, molto dipende dal budget a disposizione:

legno : il materiale naturale permette di avere un mobile resistente e durevole, perfetto all’interno di una camera da letto o in un soggiorno. Il legno estremamente raffinato ed elegante è disponibile in differenti finiture per integrarsi in ogni ambiente;

: il materiale naturale permette di avere un mobile resistente e durevole, perfetto all’interno di una camera da letto o in un soggiorno. Il legno estremamente raffinato ed elegante è disponibile in differenti finiture per integrarsi in ogni ambiente; mdf : il pannello di fibra a media densità è un derivato dal legno ma di buona qualità, ideale per chi non vuole spendere cifre eccessive;

: il pannello di fibra a media densità è un derivato dal legno ma di buona qualità, ideale per chi non vuole spendere cifre eccessive; truciolato: le schegge di legno hanno una rifinitura meno fine dell’mdf, ma nello stesso tempo il trucciolato è un materiale resistente.

Una volta scelta la struttura e il materiale, è importante scegliere lo stile in base alle proprie preferenze, quello esotico è perfetto per chi ama lo stile orientale. Le cassettiere realizzate in materiali naturali, spesso sono fatte a mano e regalano un tocco in più all’ambiente. Lo shabby chic in voga negli ultimi anni, si basa su toni pastello o neutri con una lavorazione decapata pensato per chi ha ama lo stile romantico. L'ambiente minimal è indicato per chi prefrisce arredi poco appariscenti, ma non rinuncia ad avere un mobile semplice e funzionale. Se invece non resistente al vintage, allora potete scegliere un modello anni ’50, ’60 e '70. A metà tra elementi classici e forme originali, la cassettiera darà grinta e carattere ad ogni ambiente!

