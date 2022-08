I divani letto da non farsi sfuggire, a meno di 250 euro

Avete voglia di rinnovare casa, ma non volete spendere cifre improponibili? Abbiamo la soluzione che fa per voi. La sala da pranzo o il salotto hanno bisogno di essere rinnovati spesso, quadri, cuscini o rivestimenti possono aiutare a dare un nuovo look all'ambiente, ma che ne dite di puntare su un bel divano in grado di ospitare i vostri amici o rilassarvi dopo una lunga giornata di lavoro?

Se volete avere il divano perfetto senza spendere troppo, vi proponiamo una selezione dei migliori modelli a meno di 250 euro.

Divano letto tre posti

Siete alla ricerca di un divano letto comodo e di design? Allora questo modello è la scelta giusta per le vostre esigenze, l'elemento d'arredo ha tre posti ed è completato da un rivestimento trapuntato in nero, si adatta ad ogni ambiente e stile della casa, da quello moderno a quello minimal. ll sofà con struttura in faggio resistente, si trasforma in un comodo letto, bastano pochi semplici gesti e il sedile reclinabile e antiribaltamento è pronto ad ospitare i vostri amici e parenti.

Pro. Il divano è comodo e resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Divano letto elegante e di design

Il divano versatile ed elegante si adatta a qualsiasi ambiente, dalla cucina alla sala pranzo fino all'angolo relax in ufficio. Le linee eleganti e lineari sono arricchite da un tessuto resistente in similpelle non sfoderabile e ai piedini in metallo, che permettono al sofà di diventare l'elemento d'arredo centrale all'interno della camera. Il divano letto con seduta per tre persone, grazie al sistema clic clac, con un solo e semplice movimento si trasforma in un comodo ed accogliente letto singolo.

Pro. Il divano è elegante.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Divano in tessuto

Il divano dal design semplice, ma moderno, può essere abbinato facilmente ad altri elementi d'arredo, infatti il rivestimento realizzato in tessuto, traspirante e resiste ad ogni tipo di sollecitazione è disponibile in differenti colori, come il marrone e il grigio per chi preferisce lo stile classico, ma anche sulle tinte fragola e acquamarina, per chi vuole dare un tocco di colore alla stanza. La seduta ampia e comoda di giorno, si trasforma in un accogliente letto, con il materasso alto 15 cm, l'inclinazione dello schienale poi, è perfetta per rispondere ad ogni necessità.

Pro. Il divano ha un bel design.

Contro. Per alcuni utenti il letto è adatto a una persona

Divano letto con struttura in legno

Lo stile classico e i materiali naturali di questo divano sono perfetti se siete alla ricerca di un modello resistente e di design. Realizzato in legno, il sofà è pensato per gli ambienti di piccole dimensioni ed è dotato di un letto inferiore estraibile in modo semplice e veloce grazie alla 4 ruote. Una volta terminato l'utilizzo, basta un semplice gesto e ritorna ad essere un comodo divano pronto ad ospitare fino a tre persone. Curato nei minimi dettagli, il letto, è completato da una sponda, in legno robusto, che diventa una pratica protezione durante il sonno.

Divano letto in stile shabby chic

Se amate lo stile shabby chic allora questo divano letto è immancabile nel vostro appartamento. La struttura in metallo disponibile sia in bianco che in nero, darà un tocco di eleganza e stile al vostro soggiorno, assicurando nello stesso tempo un elemento d'arredo robusto e resistente. La struttura in acciaio infatti, è durevole, antiurto e antigraffio, perfetta anche in un ufficio o in una casa al mare, perché facile da pulire e non ha bisogno di molta manutenzione. Il materasso comodo, è pensato per una sola persona e assicurerà sogni sereni ai vostri ospiti.

Pro. Il divano è comodo e bello.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da montare.

Divano letto per bambini

Ai bambini piace trascorrere del tempo in compagnia dei loro amichetti e grazie a questo divano letto, pensato per i piccoli fino ai 6 anni, possono ospitare in ogni momento i loro compagni. Il modello pesa solo 7 kg ed è sicuro perché realizzato in schiuma di alta qualità e antimacchia, facile da piegare e aprire. Formato da tre materassi, il letto ha una larghezza di 98 cm, una profondità di 48 cm e l'altezza può arrivare fino a 71 cm. Perfetto da usare per giocare e dormire, il rivestimento in velluto lavabile è disponibile in diversi colori e fantasie per accontentare ogni bambino.

Pro. Il divano è comodo e resistente.

Contro. Il rivestimento si sporca facilmente.

Divano multifunzione

Pensata per i piccoli spazi, questa poltrona è estremamente versatile perché con pochi gesti si trasforma in un letto singolo, pronto ad ospitare amici o parenti. Il design elegante si adatta bene ad ogni ambiente, sia quelli moderni che quelli più classici, pronto ad arredare il soggiorno, ma anche la camera da letto. Realizzato con materiali di qualità, lo schienale può essere inclinato in 5 posizioni per avere la postura migliore e schiacciare un pisolino in ogni momento della giornata.

Pro. La poltrona è bella e comoda.

Contro. Per alcuni utenti le viti in dotazione non combaciano.

Divano Hikui

Se amate lo stile orientale, non potete fare a meno del divano Hikui, un modello privo di piedi, che poggia direttamente sul pavimento. Lo schienale o le parti laterali possono essere piegati e formare un angolo da 0 a 90 gradi, per modificarlo in base alle esigenze. Il modello infatti è perfetto per guardare la televisione, leggere un buon libro o trasformarsi in un comodo letto perché è formato da una robusta struttura in metallo ricoperta da morbida schiuma, nello stesso tempo ha un peso leggero, ideale per spostare il divano in base alla stanza.

Pro. Il divano è comodissimo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Come scegliere il divano letto

Il divano è un vero e proprio elemento d'arredo quindi deve essere bello, ma soprattutto comodo e confortevole perché è il posto in cui ci si rilassa. Per questo motivo quando si sceglie un divano letto, i materiali devono essere resistenti, le dimensioni adeguate sia da aperto che da chiuso, deve adattarsi alla stanza che lo ospita, ma soprattutto essere facile da utilizzare. Vediamo tutte le caratteristiche da prendere in considerazione prima di acquistare un divano letto.

Sistema di apertura

Un divano letto deve essere principalmente pratico e soprattutto quando si sceglie bisogna pensare se verrà utilizzato quotidianamente o di tanto in tanto, per questo il metodo di apertura ha un ruolo fondamentale, i più comuni sono:

Clic clac : apertura presente soprattutto sui modelli economici, esistono anche quelli di fascia più alta che hanno questo tipo di funzionamento. Trasformarlo in un letto è molto semplice, basta allontanarlo dal muro, spostare lo schienale prima in avanti e poi indietro ed è pronto per accogliere gli ospiti. Anche se non occupa molto spazio, non è adatto per un uso quotidiano perché non è molto comodo

: apertura presente soprattutto sui modelli economici, esistono anche quelli di fascia più alta che hanno questo tipo di funzionamento. Trasformarlo in un letto è molto semplice, basta allontanarlo dal muro, spostare lo schienale prima in avanti e poi indietro ed è pronto per accogliere gli ospiti. Anche se non occupa molto spazio, non è adatto per un uso quotidiano perché non è molto comodo Apertura italiana : è l'apertura più semplice perché bisogna tirare una piccola leva e il materasso va all'interno. Adatto per un uso quotidiano non solo è comodo, ma permette di avere il letto sempre pronto

: è l'apertura più semplice perché bisogna tirare una piccola leva e il materasso va all'interno. Adatto per un uso quotidiano non solo è comodo, ma permette di avere il letto sempre pronto Apertura semitaliana : il funzionamento è come quello all'italiana, ma in più si devono rimuovere i cuscini e le sedute perché non sono attaccati alla struttura del letto

: il funzionamento è come quello all'italiana, ma in più si devono rimuovere i cuscini e le sedute perché non sono attaccati alla struttura del letto Futon : la base formata da legno o metallo è molto bassa e ospita un materasso facile da piegare e far diventare un letto. Il design moderno regala un tocco contemporaneo alla stanza, ma non è una soluzione molto comoda perché il materasso non poggia su doghe ed è posizionato ad un'altezza bassa

: la base formata da legno o metallo è molto bassa e ospita un materasso facile da piegare e far diventare un letto. Il design moderno regala un tocco contemporaneo alla stanza, ma non è una soluzione molto comoda perché il materasso non poggia su doghe ed è posizionato ad un'altezza bassa Scorrevole : facile da utilizzare, i sedili scivolano in avanti e poggiano su piedini che reggono l'intero peso

: facile da utilizzare, i sedili scivolano in avanti e poggiano su piedini che reggono l'intero peso Pieghevole: il modello molto economico è formato da un materasso piegato su sé stesso, si apre direttamente a contatto con il pavimento e questo non lo rende molto comodo

Tessuto

Nella scelta del divano anche il tessuto ha un ruolo centrale perché non ha solo un valore estetico, ma è importante per avere un elemento resistente e duraturo. In commercio ci sono varie opzioni:

Cotone : comodo e resistente si lava facilmente e tiene freschi, ma si stropiccia

: comodo e resistente si lava facilmente e tiene freschi, ma si stropiccia Ciniglia : morbido al tatto non si stropiccia, ma va lavato con attenzione

: morbido al tatto non si stropiccia, ma va lavato con attenzione Velluto : è un materiale morbido, caldo e resistente, ma ha bisogno di molta manutenzione per non perdere l'effetto elegante e raffinato

: è un materiale morbido, caldo e resistente, ma ha bisogno di molta manutenzione per non perdere l'effetto elegante e raffinato Pelle : molto costoso, ha bisogno di molta manutenzione, ma riesce a donare un effetto vintage all'ambiente

: molto costoso, ha bisogno di molta manutenzione, ma riesce a donare un effetto vintage all'ambiente Ecopelle : bello ed economico, imita l'effetto della pelle, ma si rovina facilmente

: bello ed economico, imita l'effetto della pelle, ma si rovina facilmente Microfibra: il tessuto sintetico è bello esteticamente, non si stropiccia facilmente e si si pulisce semplicemente

Dimensioni

In questo caso bisogna valutare le dimensioni del divano sia da chiuso che da aperto, mentre quelli a tre posti sono più ingombranti, quelli a due sono ideali per gli ambiti piccoli.

Per scegliere l'arredo adatto alla stanza, bisogna prendere le misure della parete su cui si vuole mettere il divano e controllare che una volta aperto non sia d'intralcio a mobili o librerie e che ci sia abbastanza spazio quando si sale e scende dal letto.

Rete e materasso

Il divano letto oltre ad essere pratico deve anche essere comodo, per questo se si usa quotidianamente si deve acquistare un modello con rete a doghe in legno così da non deformarsi con il tempo.

Per quanto riguarda il materasso, solitamente non sono più alti di 10 cm e sono realizzati in poliuretano, un materiale sintetico e flessibile, per permettere di piegarlo facilmente. Un'alternativa più costosa è il lattice, un materiale naturale comodo e flessibile.

