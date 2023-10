Sedia da scrivania FlexiSpot BS11 Pro: comoda, moderna e resistente

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di FlexiSpot e dopo le recensioni delle scrivanie regolabili elettricamente in altezza E7 ed E8, della cassettiera in metallo e della ciabatta-multipresa, analizziamo oggi la sedia da scrivania BS11 Pro. Un modello per casa e ufficio dal look moderno e dall’elevata ergonomia.

Design e caratteristiche

La BS11 Pro si presenta con un design moderno e curato. Iniziamo dall’ampio poggiatesta inclinabile e regolabile in altezza, rivestito anteriormente con un tessuto a rete, mentre il posteriore è in plastica di discreta qualità.

Il tessuto sintetico, traspirante e ad alta elasticità è presente anche sullo schienale e sulla seduta. Lo schienale si distingue per una generosa apertura al posteriore, con un rivestimento morbido. Apertura, dotata di un bordo metallico, utile per il passaggio dell’aria. Assente un supporto lombare regolabile.

Passiamo alla seduta con rivestimento inferiore in plastica. Qui troviamo anche il meccanismo per la gestione delle regolazioni della sedia realizzato dall’italiana Donati, con i vari comandi suddivisi in tre leve. In particolare troviamo la regolazione dello schienale di 30 gradi, il pistone a gas che consente di alzare la sedia di 8 cm e il movimento orizzontale della seduta di 6 cm.

Proseguiamo con i braccioli con regolazione 3D (altezza, profondità e angolazione) realizzati in plastica.

Passiamo alla base in metallo con 5 ruote in plastica piroettanti. La BS11 Pro è disponibile in rosso, nero, grigio e azzurro. Concludiamo con le dimensioni: 1260 mm (altezza massima) x 260 mm (larghezza) x 520 mm (profondità seduta).

Montaggio, esperienza d’uso e prezzo

La FlexiSpot BS11 Pro può essere facilmente assemblata anche da utenti poco esperti con le varie parti imballate con cura all’interno di una resistente confezione che ospita chiare istruzioni per il montaggio.

Passiamo ora alla nostra valutazione del prodotto, con un giudizio abbastanza positivo. Discreta la qualità dei materiali utilizzati sia per il rivestimento che per la struttura della sedia. Un prodotto robusto e dal design curato, realizzato in un tessuto resistente, semitrasparente e traspirante, con diverse colorazioni adatte ad ogni ambiente. Positiva anche la valutazione sull’ergonomia in grado di garantire un elevato comfort. Sufficienti le varie regolazioni della sedia.

Proseguiamo con il prezzo della FlexiSpot BS11 Pro, acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 389,99 euro. Inoltre tutti i prodotti Flexispot sono scontati ad ottobre del 10%.

FlexiSpot BS11 Pro

Nella gamma FlexiSpot troviamo anche l’interessante BS12 Pro. Sedia ergonomica, dal look moderno ed elegante, realizzata con tessuto traspirante Wintex. Un modello con numerose regolazioni, tra cui il supporto lombare ed il poggiatesta regolabili in altezza.

Non dimentichiamo i braccioli 3D ed i vari comandi posizionati sul lato destro della seduta.

La FlexiSpot BS11 Pro è acquistabile sul sito dell’azienda, in nero e grigio, a 499,99 euro.