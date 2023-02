Letti a castello, la soluzione ideale per le stanze di piccole dimensioni

Tra gli arredi presenti all'interno di una stanza, il letto è l'elemento più importante. Comodo e confortevole ci permette di dormire e fare sogni sereni. Con le case sempre più piccole, le camere, soprattutto quella dei ragazzi, hanno dimensioni ridotte, per sfruttare al meglio ogni centimetro della stanza, la soluzione ideale è il letto a castello.

Sviluppandosi in altezza permettono di avere due o tre letti, anche negli ambienti di piccoli, per assicurare il meritato riposo, il letto deve essere scelto con attenzione. Oltre al design devi prestare attenzione al materiale che deve essere resistente e robusto. Da non sottovalutare è la rete, le migliori sono quelle con doghe in legno ortopediche. Infine, particolare cura deve essere rivolta alla sicurezza, i letti devono essere forniti di barriere soprattutto quando si parla di modelli per bambini.

Se non sai quale scegliere per arredare la stanza dei bambini, ti proponiamo alcune soluzioni semplici ed eleganti adatte a ogni stile e gusto, senza dimenticare la sicurezza e il benessere.

Per chi ama cambiare: letto a castello componibile

Rinnovare la disposizione dei mobili può cambiare l'aspetto di una stanza senza nessuna spesa, ma con le camere di piccole dimensione, gli spazi ridotti non ti permettono di realizzare tutti i cambiamenti che vuoi. Il letto a castello componibile racchiude in sè la tua voglia di dare un nuovo look alla stanza, occupando il minimo ingombro. Il modello realizzato da due letti singoli, può essere disposto sia in orizzontale, sia in verticale quando la metratura è piccola. Il design semplice ed essenziale è pensato per adattarsi a ogni stile e ambiente, mentre la struttura tubolare in acciaio inox grigio chiaro è essenziale e resistente, ideale sia per i bambini che per gli adulti con qualche chilo di troppo. Dormire sarò sempre un piacere grazie alle 28 doghe poste su supporti anticigolio in legno di faggio robuste ed elastiche allo stesso tempo. Composta da materiali atossici, privi di emissioni e campi elettromagnetici, il letto pensa alla salute della famiglia ed è totalmente green. Il tocco in più? La scaletta laterale permette di raggiungere la parte superiore dotata di griglia per impedire eventuali cadute.

Per uno stile essenziale: letto a castello in acciaio

Avere un design essenziale e ultramoderno è possibile anche nelle abitazioni di piccole dimensioni, basta scegliere gli elementi d'arredo giusti e il gioco è fatto, il letto a castello in acciaio è uno di questi. Le linee pulite ed essenziali sono pensate per adattarsi in ogni ambiente, da quello minimal, a quello meno formale fino a quello semplice tipico della camera dei ragazzi. La struttura caratterizzata dal classico grigio e argento dell'acciaio, oltre a regalare un tocco di luce fa del letto a castello un arredo resistente e robusto e in grado di sopportare fino a 250 kg. La scaletta integrata e le grate che circondano la parte superiore sono pensate per raggiungere facilmente il letto in alto e proteggere da cadute anche i più piccoli. Se hai un pò di spazio in più, si trasforma in un comodo letto matrimoniale.

Ideale per le case al piccole: letto a castello triplo

Le case piccole sono caratterizzate da una metratura molto limitata, se non vuoi sacrificare la comodità e ami invitare amici e parenti, il letto ideale è quello a tre posti. La base con letto matrimoniale è sormontata da uno singolo, pensato per ospitare comodamente tre persone. Il design unico fa del letto un elemento elegante da inserire in un ambiente classico o in uno informale per dargli un tocco in più. Le linee sinuose sono esaltate dalla struttura in acciaio verniciata a polvere bianca. Adatto sia agli adulti che ai bambini è resistente e comodo. Per non avere spiacevoli "intrusioni" quando dormi, la parte superiore è circondata da una griglia sempre total white, che metterà al sicuro anche i bambini più agitati da pericolose cadute.

Per chi ama lo stile classico: letto a castello in legno

Lo stile classico è un evergreen che non passa mai di moda e che può essere realizzato nelle case sia grandi che piccole prestando particolare attenzione agli arredi. Il letto in legno, racchiude in sè tutte queste caratteristiche. Il materiale proviene da foreste certificate nella gestione sostenibile senza impurità, è la scelta ideale per chi non vuole rinunciare ad una casa ecofriendly e accogliente. Il legno naturale diventa il punto focale della stanza grazie al rivestimento total whiite che conquisterà tutti gli amanti dello stile shabby chic. La struttura resistente è in grado di ospitare fino a 120 kg nella parte in basso e 100 kg in quella in alto. La scaletta e il bordo anticaduta completano il letto a castello per un effetto di design con il massimo della sicurezza

Completo ed efficiente: letto a castello con materasso

Scegliere gli arredi o il letto adatto alle tue necessità è un'operazione che deve essere fatta con cura e attenzione. Chi ha una vita frenetica e va sempre di corsa, quando sceglie il letto a castello non può dedicare lo stesso tempo anche alla scelta del materasso, in questo caso il modello completo corrisponde a tutte queste necessità. La struttura in acciaio con doghe in legno è perfetta per dormire sogni sereni o rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. I due materassi in waterfoam oltre ad essere completamente ecologici hanno una serie di caratteristiche per il benessere personale. Il supporto morbido e resistente impedisce di formare solchi con il corpo, per un riposo invidiabile. La marcia in più? Il tessuto del rivestimento è anallergico e le imbottiture termoregolanti.

Per arredare la camere dei ragazzi: letto a castello con armadio

Arredare camera dei ragazzi è sempre difficile, unire i loro e i tuoi gusti non è semplice, la cosa diventa ancora più complicata quando non hai molto spazio a disposizione, per accontentare ogni stile, il letto a castello con armadio integrato è la scelta irrinunciabile. Il letto inferiore e quello superiore sono circondati da comodi cassetti in cui conservare tutto l'indispensabile come accessori o giocattoli e da armadi in cui riporre l'abbigliamento dei ragazzi. Il design semplice e moderno è reso unico da ante in laminato bianco e sabbia per uno stile minimal ed elegante. La struttura in legno resistente è pensata per assicurare piacevoli momenti di relax, la parte superiore del letto, invece, è completata da una protezione realizzata con il materiale naturale, per proteggere da pericolose cadute.

