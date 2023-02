I letti futon per arredare e dormire in totale comodità

Quando si decide di cambiare gli arredi della camera da letto, la scelta più importante ricade sul letto. Matrimoniale, singolo o con cassettone, il materasso deve essere comodo e confortevole. Se sei alla ricerca di un nuovo letto, l’alternativa al classico materasso a molle è il futon.

Di origine orientale questi letti sono entrati ormai a far parte di molti appartamenti. Comodi ed ecologici, sono la scelta migliore per chi ha adottato uno stile di vita green.

Realizzati in cotone, negli ultimi anni si sono diffusi anche quelli in lattice e cocco, per renderlo ancora più comodo e traspirante e dormire con il massimo del comfort.

Grazie alle sue proprietà ergonomiche riuscirai a riposare e a rilassarti dopo una lunga giornata.

Futon multifunzionale

Il futon deve essere comodo, confortevole, ma soprattutto adattarsi a ogni esigenza. Questo modello permette di avere diverse soluzioni acquistando un solo prodotto. Il modello diventa un letto matrimoniale, uno singolo o un comodo pouf. Realizzato in waterfoam è il 90% in più traspirante e ha una grande capacità di assorbimento dell’umidità. Il modello garantisce al corpo un sostegno ottimale, bilanciando perfettamente il peso in modo uniforme e facilitando i punti di pressione. Il tessuto anallergico e antiacaro può essere sfoderato e lavato a 30° in lavatrice, completato da lenzuola di puro cotone fresche e morbide sulla pelle e dalla trapunta avrai un microclima perfetto e il massimo del comfort durante il sonno.

Pro. Comodo e versatile.

Contro. Il rivestimento per il pouf è stretto.

Futon in legno

Il legno è il materiale per eccellenza e oltre a essere total green, riesce a dare un senso di calore a ogni ambiente, questo futon matrimoniale è realizzato in legno di pino nativo. Il materiale naturale proveniente da foreste certificate GFS, a gestione sostenibile è senza inquinanti, regala un letto dal design moderno, ma anche classico grazie alle superfici finemente levigate, verniciate con prodotti naturali. Il modello dalle dimensioni di circa 145 x 205 x 32 cm è grande e comodo. Dotato di doghe in legno riuscirai a dormire in modo sereno notte dopo notte.

Pro. La struttura è resistente.

Contro. Non si adatta a tutti gli ambienti.

Futon divano letto

Se hai poco spazio in casa la soluzione ideale è adottare mobili versatili e il divano letto futon è la scelta perfetta. Il modello si adatta su tre posizioni: quella del divano per arredare il soggiorno, la chaise longue se vuoi concederti un riposino e il letto quando hai ospiti o hai una casa piccola come una mansarda. La struttura realizzata in legno non trattato è completata da un materasso in 100% cotone dello spessore di 11 cm.

Futon con cassettiera

Per avere tutto a portata di mano come lo spazio per la biancheria o il guardaroba, questo modello è ideale. Perfetto nelle camere da letto piccole, la struttura in legno di faggio massiccio è caratterizzata da cassetti laterali ampi e profondi. Il futon con una superficie di 180 x 200 cm permette di dormire in totale comodità ogni notte, grazie alle ruote è possibile spostare il mobile in base alle necessità. Il modello completato da un cuscino con profondità di circa 16 cm, è ideale per rilassarsi e riposare.

Pro. Il legno di faggio lucido ha un effetto di design.

Contro. I clienti non hanno riscontrato difetti.

Futon singolo

Perfetto nella camera dei ragazzi, il futon singolo ha dimensioni contenute (76 x 85 x 75 cm), che si adattano anche alle stanze più piccole, il materasso e la rete a doghe sono pensate per regalare il massimo del comfort. Il modello di design, è caratterizzato da una una struttura essenziale che gli conferisce un tocco di modernità. Disponibile in rosso, blu e nero, devi scegliere solo quello che fa per te.

Futon portatile

Se non riesci a dormire su un letto a molle e non puoi fare a meno del futon anche fuori casa, questo modello portatile è quello che fa per te. Ideale per dormire, ma anche per praticare attività come shiatsu, yoga o stretching, è un modello estremamente versatile. Realizzaro al 100% in cotone, la copertura color bianco ecru e verde, è lavabile in lavatrice per avere il futon sempre pulito. Grazie alle cinge incluse è possibile arrotolarlo e portarlo sempre con te.

