Sedia a dondolo: per allattare serenamente

La sedia a dondolo tra gli arredi è un grande classico, tipica delle case di una volta, le sue linee tondeggianti sono riproposte in chiave moderna e riescono a dare carattere a ogni ambiente.

Usate in salotto o sul terrazzo per rilassarsi e godersi il caldo estivo in compagnia di un buon libro, le sedie a dondolo sono utili anche per le neo mamme.

Grazie al dondolio trasmette tranquillità al piccolo che in questo modo viene cullato naturalmente. La poltrona permette di affrontare in modo sereno il momento dell’allattamento, sia per il piccolo che per la madre che potrà rilassarsi insieme al neonato.

Se vuoi condividere un momento così intimo con il tuo bambino ecco un selezione delle migliori sedie a dondolo.

Semplice ed elegante: sedia con poggiapiedi

Per vivere serenamente il momento dell’allattamento, questa sedia a dondolo è l’ideale. Il design bello ed elegante è completato da un poggiapiedi regolabile in ben 5 posizioni. Una volta scelta quella preferita, puoi rilassarti e riposare in compagnia del piccolo. L’imbottitura di spugna ad alta densità e la struttura ergonomica, assicurano il massimo del comfort grazie anche al cuscino removibile per poggiare la testa. La fodera in 100% cotone traspirante e morbida è confortevole sulla pelle. Il rivestimento dotato di cerniere ti permette di togliere le parti imbottite interne e lavarlo in lavatrice. La struttura solida e robusta in legno laccato di betulla conferisce stabilità fino alla portata massima di 150 kg. Otre a essere funzionale è ideale per il soggiorno o il giardino per concedersi qualche minuto di relax.

Pro. Bella e di design ha un rivestimento resistente.

Contro. Non è molto comoda per le persone alte.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile di una volta: sedia classica

Per chi ama lo stile classico e vuole rilassarsi in compagnia del piccolo sulla classica sedia della nonna, questo modello è perfetto. La struttura in legno massello verniciato ricorda quello delle case d’epoca e darà un tocco in più ad ogni ambiente. Disponibile nel tradizionale marrone scuro per chi ama lo stile senza tempo o in bianco, per chi vuole regalare un tocco di modernità alla stanza, la sedia è pensata per cullarti mentre allatti il piccolo.

Pro. Comoda e confortevole è ideale per rilassarsi.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da montare.

Scopri di più su Amazon

Perfetta per l’allattamento: sedia oscillante

Allattare è un’esperienza indimenticabile per ogni madre, per viverla in pieno, meglio avere gli accessori adatti e questa poltrona è pensata per i primi mesi della vita del neonato. La sedia è dotata di meccanismo oscillante in modo da aiutare le mamme a riprodurre il classico movimento a dondolo della "ninna nanna". La poltrona in legno massello verniciato in noce è completata da un cuscino a lastra imbottito in poliestere di colore marrone perfetto per tutti coloro che vogliono concedersi un momento tutto per sé.

Pro. Facile e semplice da montare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' bassa.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile moderno: sedia ergonomica

Se sei amante della poltrona a dondolo, ma preferisci elementi d’arredo più moderni, questo è il modello che fa per te. La sedia ergonomica e leggera, è realizzata in legno, che conferisce alla struttura maggiore elasticità, la poltrona composta da materiale ecologico, è dotata di un rivestimento in lino facile da pulire anche con un semplice panno umido. Pratica da spostare potrai allattare il piccolo in camera o comodamente seduta in terrazzo, pronta a rilassarti con il poggiatesta.

Pro. Leggera e resistente si integra in ogni ambiente della casa.

Contro. Non è sempre facile alzarsi con il bambino in braccio

Scopri di più su Amazon a 59,99€

Per avere il massimo del comfort: sedia modello deluxe

Per sentirti una vera regina quando allatti il piccolo, questo modello è la scelta giusta, la sedia a dondolo deluxe assicura il massimo benessere grazie alla struttura reclinabile in 7 posizioni. Dotata di scivolamento sicuro e scorrevole è pensata sia per i genitori sia per i piccoli quando diventano più grandicelli, grazie al blocco laterale doppio. Dotata di bordi arrotondati e sicuri, ha una struttura ergonomica e cuscini imbottiti per supportare al meglio la seduta. La marcia in più? Un comodo pouf per poggiare le gambe e rilassarti con il piccolo.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile contemporaneo: sedia in metallo e legno

Per chi non vuole rinunciare alla comodità della sedia a dondolo, ma ama lo stile moderno e contemporaneo, questa poltrona è la scelta giusta. Il modello dal design semplice ed essenziale, è caratterizzata da linee decise, ma avvolgenti. Realizzata in velluto, metallo e legno, è resistente e facile da spostare, grande e funzionale, può essere posizionata in ogni ambiente della casa, dal soggiorno alla camera da letto, fino al balcone. Disponibile in diversi colori, non devi fare altro che scegliere quello che si abbina al tuo arredamento e ritagliarti del tempo per te e il tuo piccolo.

Pro. Comoda e facile da montare.

Contro. Perfetta per le persone di media statura.

Scopri di più su Amazon