Gli orologi da parete per regalare un tocco in più ad ogni ambiente della casa

Gli orologi da parete sono presenti in ogni casa, perché aiutano a tenere il tempo sotto controllo. Negli ultimi anni le forme e gli stili sono migliorati tanto da diventare dei veri elementi d’arredo.

Forme sinuose, moderne o vintage, riescono a regalare un tocco in più a ogni stanza, diventando il vero fulcro dell’ambiente, oltre a scandire il tempo, possono essere un utile stratagemma per riempire spazi vuoti che altrimenti rimarrebbero vuoti e scarni.

Perfetti in ogni stanza della casa, dal bagno, al soggiorno fino alla cucina devono anche essere proporzionati alla stanza e silenziosi, soprattutto se presenti in camera da letto.

Se sei alla ricerca di un orologio da parete che riesca ad arredare il tuo appartamento, ecco alcune proposte adatte a ogni stile.

Orologio in stile vintage

Lo stile vintage negli ultimi anni sta conquistando sempre più persone, infatti si tratta di un tipo di design che si rifà alle tendenze soprattutto degli anni ’50-’60. Se ami particolarmente questo arredo, e non vuoi tralasciare ogni aspetto, non puoi rinunciare a questo tipo di orologio da parete. Curato nei minimi dettagli, le lancette sono caratterizzate da una forma essenziale che le contraddistingue per uno stile classico. I numeri, invece, particolarmente grandi permettono di leggere l’orario a distanza e da ogni punto della camera. La cornice marrone, richiama il legno e fa dell’orologio un elemento raffinato ed elegante. Oltre all’aspetto estetico, questo modello è ben proporzionato, ha un diametro di 25 cm, ideale per riempire un angolo anonimo, senza imporsi sul resto degli arredi. Estremamente silenzioso, il modello può essere messo anche nelle stanza da notte e assicurare un sonno sereno.

Pro. Il design accattivante ne fanno un elemento d’arredo irrinunciabile.

Contro. Il materiale con cui è realizzato è in plastica.

Scopri di più su Amazon

Orologio 3D

Se hai uno stile minimal e vuoi puntare su pochi elementi che catturino l’attenzione, allora questo orologio viene in tuo soccorso. Il modello di certo non passa inosservato all’interno della camera, e nello stesso tempo riesce a riempire una parete vuota, diventando un elemento d’arredo irrinunciabile. I numeri realizzati in gomma EVA e in 3D sono disponibili in due colori, argento e nero, ideali per adattarsi ad una camera dallo stile classico o moderno. Facile da montare, soprattutto su una parete liscia, basta rimuovere la pellicola presente sui singoli numeri e attaccarli alla parete. Dotato di due lancette, quelle dell’ora e dei minuti, è estremamente silenzioso.

Pro. Ha un effetto 3D perfetto se si vuole usare come elemento d’arredo.

Contro. Sulle pareti ruvide, l’adesivo deve essere rinforzato con un po’ di colla.

Scopri di più su Amazon

Orologio in stile industrial

Gli amanti dello stile british e old style apprezzeranno questo orologio da parete. Il tratto distintivo del modello è quello di unire elementi contemporanei strizzando l’occhio ad un design vecchio stampo che ti trasporta in un contesto industrial. I numeri romani, spiccano su uno sfondo con ingranaggi a vista che regala al modello uno stile unico, perfetto per donare carattere alla stanza. Realizzato in legno l’orologio ha una struttura basic, pensa per esaltare al meglio il design, il meccanismo analogico, viene alimentato con una sola batterie, e produce un leggero ticchettio che non disturba.

Pro. L’orologio ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Orologio in legno

Per chi ama lo stile rustico, ma con un tocco d’eleganza, questo orologio è perfetto. Il modello realizzato in legno sintetico dona alla stanza un aspetto caldo e accogliente, che solo il materiale naturale riesce a regalare. Perfetto negli ambienti di medie dimensioni, l’orologio riesce a decorare un angolo vuoto o una parete con estrema raffinatezza. Il modello formato da un quadrante a forma di albero, è reso unico da decorazioni raffinate. Fiori, petali e un grazioso uccellino, rendono l’orologio un vero e proprio elemento d’arredo perfetto da appendere in cucina, o per dare un tocco in più alla camera. Il meccanico analogico alimentato a batterie è estremamente silenzioso, ideale per dormire sonni sereni.

Pro. Il modello è elegante e molto silenzioso.

Contro. Per alcuni utenti è un po' delicato.

Scopri di più su Amazon

Orologio in stile Shabby Chic

Lo stile Shabby Chic con i suoi elementi raffinati ed eleganti, che ricordano tanto le case in Provenza, negli ultimi anni è diventato un vero e proprio must tra gli arredi. Se anche tu non hai resistito al fascino di questo stile e hai deciso di adottarlo a casa tua, questo orologio non può mancare. Il modello con base in legno è completato da una decorazione che ricorda lo stile provenzale. I numeri arabi incorniciano un elegante vaso con fiori e una tazzina di tè, realizzati con tinte chiare ed eleganti. La marcia in più? I disegni hanno quel romantico effetto vintage che non può non conquistare gli amanti dello stile shabby. Il meccanismo alimentato con una solo batteria è estremamente silenzioso, perfetto per essere il protagonista della stanza senza disturbare.

Pro. Il modello è molto elegante e delicato.

Contro. Manca il vetro di protezione.

Scopri di più su Amazon

Orologio stile moderno

Se hai un appartamento dallo stile moderno, curato nei minimi dettagli, con lampadari, divani e arredi che richiamano linee contemporanee ed essenziali, allora questo orologio non può mancare in casa tua. Il modello ha il quadrante centrale in alluminio, da cui oltre alle lancette si diramano raggi in grigio metallizzato, intervallati da diamanti, pensati per regalare luce alla stanza. Grande ma raffinato, è perfetto per arricchire una parete grazie anche al suo diametro pari a 50 cm, che non passa di certo inosservato all’interno di una stanza. Alimentato da una batteria, il meccanismo è estremamente silenzioso.

Pro. Il design elegante regala un tocco in più ad ogni stanza.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ delicato.

Scopri di più su Amazon