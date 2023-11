Flexispot X2: in offerta una raffinata poltrona regolabile elettricamente

Dopo la recensione della sedia da scrivania BS11 Pro, torniamo oggi ad occuparci di Flexispot, con il test della X2. Si tratta di una raffinata poltrona in ecopelle, con schienale e poggiapiedi regolabili elettricamente.

Poltrona dal design classico, comoda e resistente. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Flexispot X2.

Design

La X2 si presenta con linee classiche e curate ed un’elevata qualità costruttiva. Poltrona realizzata in morbida ecopelle (100% poliestere), resistente all’acqua e ai graffi e con alcune cuciture a vista. Le parti non visibili sono, invece, rivestite da un tessuto sintetico, mentre all’interno troviamo una struttura in acciaio.

Ogni parte della poltrona è riempita con una spugna elasticamente differenziata per adattarsi perfettamente alla forma del corpo, con il supporto lombare in grado di alleviare l'affaticamento nella parte bassa della schiena. La posizione completamente aperta, definita dall'azienda “modalità a gravità zero”, mantiene la curva naturale della colonna vertebrale. Questa posizione non solo aiuta ad alleviare il dolore, ma favorisce anche la circolazione sanguigna e migliora la digestione, secondo le dichiarazioni di Flexispot.

Ricordiamo anche l’ampia e profonda seduta e i grandi braccioli con due morbidi cuscini e struttura interna in legno. Peccato per le due sole colorazioni disponibili in bianco crema e arancione.

Poltrona con un carico massimo di 165 Kg e peso di 45 Kg. Di seguito tutte le misure della Flexispot X2:

Regolazioni elettriche

La X2 è dotata di un completo meccanismo per la regolazione dello schienale e del poggiapiedi. Grazie ai due pulsanti in metallo situati sul lato destro, è possibile regolare contemporaneamente lo schienale e il poggiapiedi, posizionandoli in qualsiasi posizione desiderata.

Quando si preme il pulsante dedicato, il meccanismo completamente in metallo, solleva inizialmente il poggiapiedi, per poi spostare leggermente in avanti la poltrona, in grado di inclinarsi leggermente anche verso l’alto. Infine, con una pressione prolungata, viene abbassato lo schienale, con un angolo fino a 142 gradi.

Peccato per l’assenza di comandi separati per la regolazione di schienale e poggiapiedi. Ricordiamo, infine, la presa USB inserita tra i pulsanti per l'inclinazione della poltrona. Porta di tipo A, utile per la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi.

Confezione e assemblaggio

La X2 è ospitata durante il trasporto in due resistente confezioni di cartone. Nella prima troviamo la seduta con integrato il meccanismo per la regolazione elettrica, mentre la seconda ospita i braccioli e lo schienale.

L'assemblaggio delle varie parti è semplicissimo, non richiede utensili e può essere effettuato da una singola persona in pochi minuti. Facili anche i collegamenti elettrici, con la X2 accompagnata da un alimentatore purtroppo esterno.

Infine ricordiamo il manuale in italiano e i 5 anni di garanzia.

Esperienza d’uso, prezzo e offerta

La nostra valutazione complessiva sulla FlexiSpot X2 è decisamente positiva. Una poltrona dal design classico ed elegante, ben assemblata e realizzata con materiali resistenti e di qualità, piacevoli al tatto. Poltrona sempre stabile, in grado di offrire un elevato comfort, dotata di una seduta non troppo morbida, che non cede con il peso dell'utente.



Proseguiamo con l’ottima imbottitura in schiuma di poliuretano, i comodi e generosi braccioli e l’ampio schienale che arriva sopra la testa. Peccato per il rivestimento in ecopelle non sfoderabile.

Giudizio positivo anche sulla regolazione elettrica, con un movimento fluido e silenzioso e comodi comandi laterali accompagnati da un’utile USB. Meccanismo per il movimento dello schienale perfettamente integrato nella poltrona, più visibile invece il sistema per l’apertura del poggiapiedi.

La Flexispot X2 è acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 409,99 euro (prezzo di listino di 529,99 euro).

Ricordiamo, infine, le offerte del Black Friday di Flexispot, con tantissimi prodotti in promozione disponibili sul sito dell’azienda.