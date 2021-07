Poltrone sospese per rilassarsi senza tralasciare lo stile

In cotone, in stile bohémien o gipsy, le poltrone sospese regalano un tocco in più sia all’esterno che all’interno. Perfetti in giardino o in camera da letto non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo i migliori modelli per regalare un tocco in più al nostro appartamento

Evoluzione della classica amaca, la poltrona sospesa è diventata un complemento d’arredo da sistemare sia all’interno che all’esterno della casa. Ideale in un salotto moderno, in una camera da letto minimal o su un terrazzo, può essere montata in ogni angolo della casa e integrarsi perfettamente in ogni stile.

Pensate per rilassarsi sospesi dal suolo e cullati dal dolce dondolio, le poltrone avvolgono e somigliano a dei nidi sospesi, pronti ad accogliere e far godere il meritato relax.

Basta trovare il punto giusto e il modello caratterizzato da nappe e morbidi cuscini, tipici dello stile bohémien, o quelle in colorate arricchite da coperte multicolor in pieno stile gipsy, renderanno unico ogni ambiente.

Se siete alla ricerca delle poltrone sospese per completare gli arredi del giardino o del salotto ecco alcune idee per dare un tocco in più ad una stanza moderna o ad un esterno minimal.

Semplice ed elegante: poltrona sospesa in cotone

Per chi ama lo stile semplice ma elegante, questo modello è ideale. Perfetta in giardino o come complemento d’arredo per il portico, la sedia sospesa arricchirà ogni ambiente. Realizzata in cotone morbido e traspirante, è ideale anche quando le temperature sono particolarmente elevate. Il rivestimento delicato sulla pelle, è resistente all’usura e alle intemperie. Sorretta da un anello di ferro, rende la struttura sicura in grado di ospitare fino a 120 kg. Facile da montare, la poltrona sospesa può essere spostata a seconda delle necessita, dal giardino, alla camera da letto, ideale per rilassarti in ogni angolo della casa, con uno stile semplice e impeccabile. Bello ed elegante, il modello a fondo bianco può essere arricchito con cuscini dello stesso colore o a contrasto, per uno risultato raffinato.

Pro. La poltrona sospesa è resistente e facile da montare.

Contro. Non ha i cuscini inclusi.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile essenziale: poltrona sospesa bohémien

Colori chiari e materiali naturali sono i tratti distintivi dello stile bohémien. Questa poltrona sospesa racchiude in sé tutte queste caratteristiche. La struttura in cotone completata da due cuscini e il sostegno in legno massello, permettono alla sedia di essere posizionata ad un albero o all’interno di una stanza. La struttura con rinforzi laterali consente di ospitare fino a 120 kg. Grazie alle funi laterali, il peso viene distribuito uniformemente per rendere la struttura ancora più resistente. I cuscini morbidi e accoglienti, donano il massimo del relax.

Pro. Il modello semplice ed elegante regala stile ad ogni ambiente.

Contro. I cuscini sono un po' piccoli.

Scopri di più su Amazon

Per sentirsi in vacanza restando a casa: poltrona sospesa per due persone

Se amate sentirvi in vacanza, ma non volete allontanarvi da casa, questo modello fa al caso vostro. La poltrona sospesa può essere installata sia all’interno che all’esterno ed è in grado di ospitare fino a due persone, per un carico pari a 150 kg. La traversa in legno, può essere agganciata al soffitto o al tronco di un albero tramite un moschettone. La seduta realizzata in cotone 100% può essere lavata facilmente in lavatrice ed avere una poltrona sempre pulita pronta ad accogliere gli ospiti. Il modello inoltre, è arricchito da pesanti nappe intrecciate a mano, cucite sul bordo della sedia, estremamente eleganti e belle. Facile da montare e smontare potete spostarla in ogni ambiente della casa, con pochi e semplici gesti, per cullarvi in giardino sotto i raggi del sole in compagnia di un buon libro o all’interno per rilassarvi davanti alla tv.

Pro. Il modello è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile gipsy: poltrona sospesa multicolor

Per chi ama dare un tocco in più al proprio appartamento e riempirlo di colore, questa poltrona sospesa in stile gipsy è l’ideale. La sedia realizzata in cotone e poliestere, è caratterizzata da colori accesi e allegri perfetti per riempire d’allegria il giardino, il terrazzo o l’interno, come la camera da letto. Il tessuto morbido e confortevole vi permette di rilassarvi e di godere in pieno del sole e del caldo estivo. Il modello resistente, è in grado di ospitare fino 120 kg. Perfetta per gli adulti, è un piacevole passatempo anche per i più piccoli sotto la supervisione di mamma e papà.

Pro. Perfetta per l’interno e l’esterno, riempie di stile ogni ambiente.

Contro. I cuscini non sono inclusi.

Scopri di più su Amazon

Semplice ed elegante: poltrona sospesa in stile minimal

Se avete una terrazza ampia e avete deciso di arredarla con uno stile semplice ed elegante, questa poltrona fa al caso vostro. Il modello sospeso realizzato in cotone robusto è completato da una traversa in legno pensata per sostenere la struttura e ancorarla al ramo di un albero o al soffitto. Il modello in total white è arricchito da due cuscini morbidi che regalano una sensazione avvolgente, per rilassarsi in ogni momento della giornata e godere in pieno del caldo estivo.

Pro. La struttura è robusta e resistente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Perfetta per i più piccoli: poltrona sospesa per bambini

L’astate è un periodo di divertimento per i bambini, ma anche di relax. Per permettergli di sfruttare in pieno la bella stagione come gli adulti, questa poltrona sospesa pensata per loro è la soluzione ideale. Piccola ma robusta è in grado di ospitare comodamente i piccoli da 2 a 16 anni fino a 100 kg. La sedia sospesa color crema e frange, riprende lo stile vintage tipico degli anni ’70. Confortevole e facile da montare permette ai piccoli di dondolarsi e di concedersi un riposino in compagnia di mamma e papà.

Pro. Semplice ed elegante permette ai piccoli di rilassarsi e leggere un buon libro.

Contro. Per alcuni utenti non è molto lunga.

Scopri di più su Amazon

Ideale per dare un tocco in più al giardino: poltrona di design

Il giardino per essere un'oasi adatta al relax, deve essere anche di design e per dare un tocco in più all'esterno non potete rinunciare a questo modello elegante e raffinato. Realizzata in poly rattan, è intrecciata a mano, per essere resistente al tempo, all'utilizzo e ai cambiamenti climatici, adatta per l'esterno è pensata per non rovinarsi a causa degli agenti atmosferici. I cuscini morbidi e confortevoli sono certificati contro i raggi uv, non scolorisce ed è facile da montare.

Pro. La sedia è impermeabile.

Contro. Per alcuni utenti l'imballo non è sicuro.

Scopri di più su Amazon

Per avere il massimo del comfort: poltrona con poggiapiedi

In estate e in vacanza, il relax è importante e per avere il massimo del comfort un elemento d'arredo irrinunciabile in giardino è la poltrona sospesa con poggiapiedi. Il supporto per i piedi vi permetterà di trascorrere giornate piacevoli all'aperto, mentre quello per la schiena vi permetterà di trascorrere diverse ore seduti senza alcun fastidio. Realizzato in cotone e poliestere resistente ha un supporto superiore che arriva a sostenere fino a 150 kg. Facile da montare ad un albero o al gazebo non resta che concedervi un momento tutto per voi.

Pro. La sedia è ben rifinita.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere la poltrona sospesa

Prima di acquistare la poltrona sospesa, ci sono delle caratteristiche da prendere in considerazione come:

Qualità : in questo caso è importante scegliere la poltrona in base al materiale, per la struttura il materiale migliore è l'alluminio, per la seduta invece, meglio scegliere il cotone

: in questo caso è importante scegliere la poltrona in base al materiale, per la struttura il materiale migliore è l'alluminio, per la seduta invece, meglio scegliere il cotone Versatilità : le sedie sospese devono essere belle e di design, ma nello stesso tempo anche versatili perché devono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno

: le sedie sospese devono essere belle e di design, ma nello stesso tempo anche versatili perché devono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno Altezza e peso : prima di acquistare la poltrona sospesa è importante valutare lo spazio a disposizione e il peso perché una sedia troppo pesante risulta inadatta ad essere montata

: prima di acquistare la poltrona sospesa è importante valutare lo spazio a disposizione e il peso perché una sedia troppo pesante risulta inadatta ad essere montata Comodità : la poltrona deve essere morbida e comoda, in alcuni casi le poltrone consentono di sdraiarsi o hanno il supporto per la schiena

: la poltrona deve essere morbida e comoda, in alcuni casi le poltrone consentono di sdraiarsi o hanno il supporto per la schiena Supporto: il supporto permette alla sedia di spostarla facilmente e di posizionarla sia all'interno che all'esterno.

Dove posizionare la sedia sospesa

Una volta scelta la sedia, è importante capire dove posizionarla:

Giardino : se decidete di prendere la sedia per il giardino, la struttura deve essere resistente all’umidità e impermeabile. Il poliestere è più indicato rispetto al cotone, in generale meglio un tessuto lavabile in lavatrice

: se decidete di prendere la sedia per il giardino, la struttura deve essere resistente all’umidità e impermeabile. Il poliestere è più indicato rispetto al cotone, in generale meglio un tessuto lavabile in lavatrice Soggiorno : in questo caso bisogna valutare bene le dimensioni per avere un ambiente spazioso e che non risulti angusto

: in questo caso bisogna valutare bene le dimensioni per avere un ambiente spazioso e che non risulti angusto Camera dei bambini: le sedie sospese sono divertenti e possono rappresentare un gioco per i piccoli che nello stesso tempo potranno rilassarsi in tranquillità

Leggi anche

I cuscini da esterno per arredare e colorare il giardino

Dondolo da giardino per rilassarsi con stile e comodità

I lettini per abbronzarsi e prendere il sole in giardino