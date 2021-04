Poltrone elettriche, per rilassarsi e arredare con stile il soggiorno

Rilassarsi e dedicare del tempo a sé stessi è importante per affrontare al meglio la vita quotidiana. La casa è il nostro angolo di paradiso e al suo interno ci sono molti elementi che ci aiutano a raggiungere il benessere personale.

Divani confortevoli, letti e materassi pensati per le nostre necessità sono solo alcuni degli accessori di cui non possiamo fare a meno. A questi si deve aggiungere la poltrona elettrica.

Comoda e accogliente, è ideale per chi vuole concedersi del tempo tutto per sé dedicandosi alla lettura di un libro o guardando la serie preferita, ma sono anche un valido aiuto per chi ha problemi di mobilità.

Le poltrone sono perfette per chi deve trascorrere tanto tempo seduto ed è alla ricerca di un supporto ergonomico e comodo. Vediamo i migliori modelli in commercio senza tralasciare il design.

Poltrona elettrica alzapersona

L’elegante poltrona è realizzata in microfibra, si può regolare in differenti posizioni sia sullo schienale che sul poggiapiedi e arrivare fino alla posizione sdraiata. Il modello con una portata che arriva fino a 120 kg è resistente e dura nel tempo. Il design semplice si adattta ad ogni stile ed è disponibile in differenti colori. Facile da utilizzare, può essere azionata con un telecomando collegato direttamente alla poltrona tramite un cavo e può essere conservato all’interno della tasca laterale. Perfetto per le persone con scarsa mobilità le aiuta ad alzarsi e sedersi.

Pro. La poltrona è semplice da utilizzare

Contro. Per alcuni utenti la seduta è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon

Poltrona con ingressi Usb

Dalle linee moderne e con diversi comfort, la poltrona ha due porte USB poste sul lato del bracciolo, pensate per caricare i dispositivi elettrici senza doversi alzare, ma rimanendo comodamente seduti sulla poltrona. La marcia in più? Il porta bibite, il telecomando e una tasca laterale completano la poltrona e la rendono funzionale. Datata di un meccanismo in grado di piegarsi di 150 gradi, si solleva completante per accompagnare le persone nella posizione eretta. Con la sua portata da 120 kg, è resistente e duratura.

Pro. La seduta è ampia.

Contro. La poltrona è a un solo motore, poggiapiedi e schienale non si piegano autonomamente.

Scopri di più su Amazon

Poltrona elettrica massaggiante

Se siete alla ricerca di una poltrona in grado di farvi rilassare questo modello è la scelta ideale. Lo schienale e la pediera reclinabile permettono di avere differente posizioni fino ad arrivare a quella sdraiata. Inoltre, per avere un benessere totale, la poltrona è anche massaggiante, composta da ben 8 punti di massaggio, 4 per la schiena, 2 per le gambe e 2 per i piedi, infine la poltrona è in grado di girarsi a 360° e dondolare. Realizzata in materiali durevoli la struttura dona comfort e sostegno.

Pro. La poltrona è morbida e comoda.

Contro. Per alcuni utenti il rivestimento è poco resistente.

Scopri di più su Amazon

Poltrona con due motori

La poltrona è dotata di due motori indipendenti uno per poter reclinare la schiena e uno per alzare le gambe, tutte azionabili tramite il telecomando multifunzione che permette di scegliere la posizione che si preferisce in base alle esigenze. Inoltre, i due motori separati sono pensati per agire indipendentemente e alzare il poggia-piedi mantenendo la schiena in posizione seduta. La funzione alza-persone, infine, rende la poltrona ideale per le persone anziane o per coloro che hanno difficoltà a camminare.

Pro. La poltrona è certificata come dispositivo medico.

Contro. I tasti del telecomando sono duri da premere.

Scopri di più su Amazon

Poltrona con funzione calore

La sedia dal design essenziale, è dotata di 9 funzioni di massaggio con diverse modalità d’intensità, 8 motori vibranti, la funzione calore, 3 posizioni di comfort e 4 zone di massaggio che agiscono su spalle, schiena, seduta e gambe così da avere un massaggio localizzato grazie ai cuscinetti ad airbag che assicurano un relax totale. Il dettaglio in più è la finzione riscaldante che unità al massaggio regala il massimo della comfort ed è particolarmente utile in inverno per le persone che soffrono il freddo.

Pro. Il modello è robusto e adatto alle persone anziane.

Contro. Per alcuni utenti la poltrona non è morbida.

Scopri di più su Amazon

Poltrona con tre tipi di massaggio

Quando si sceglie una poltrona, anche il design è importante e questo modello ha una struttura elegante, adatta a rispondere in pieno ad ogni esigenza. La funzione di massaggio SL-track si adatta alla curva del corpo in modo naturale per garantire un massaggio completo del corpo, grazie anche ai tre tipi di funzioni: impastamento, massaggio ad aria e shiatsu. Dotata di ruote è facile da spostare e il sistema surround 3D attivabile tramite bluetooth, permette di ascoltare musica mentre vi rilassate.

Pro. La poltrona è di design e assicura un massaggio confortevole.

Contro. Non ha braccioli, poggiapiedi e poggiatesta.

Scopri di più su Amazon

Poltrona massaggiante a dondolo

Se si è alla ricerca di un modello vintage, questa poltrona è ciò di cui si ha bisogno perché unisce le funzioni di una poltrona massaggiante con la seduta a dondolo e il sistema reclinabile “Swing”. Adatta ad ogni ambiente, la struttura in legno massello solido e resistente permette di supportare fino a 200 kg ed è disponibile in marrone chiaro e scuro, realizzata in lino resistente. Leggera e facile da trasportare può essere spostata in base alle necessità. Composta da 8 sfere massaggianti, agiscono con diversi livelli di forza e vibrazione sul collo, sulla schiena, sulla vita, sulle cosce, grazie alla pressione dell’aria degli airbag che consentono di rilassare la colonna vertebrale mentre si guarda la tv.

Pro. La poltrona è comoda e massaggia efficacemente.

Contro. Gli utenti che la hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Poltrona massaggiante in velluto

Dopo una giornata di lavoro, tornare a casa e avere una poltrona su cui rilassarsi è il modo migliore per concludere la giornata. Il rivestimento in velluto la rende elegante e morbida, ma anche facile da pulire. L’imbottitura e i braccioli curvi rendono il modello confortevole. Lo schienale reclinabile manualmente, può essere associato ad una vibrazione massaggiante in due punti: sulla schiena e sulla vita a cui si aggiunge la funzione di riscaldamento nella parte centrale della poltrona. Il modello è completato da una tasca laterale dove riporre gli oggetti come il telecomando, il telefono e un libro.

Pro. La poltrona è comoda ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti il rivestimento è un po’ delicato.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere la poltrona

Le poltrone elettriche sono elementi d’arredo eleganti disponibili in differenti modelli e fantasie dotate di sistemi massaggianti reclinabili da attivare tramite il telecomando. Rispetto a quelle tradizionali hanno una serie di vantaggi come:

Nella posizione distesa alleviano i punti di pressione per dare sollievo alle articolazioni

La struttura solida di solito è ortopedica adatta a chi soffre di mal di schiena

Aiutano a migliorare la circolazione perché permettono di avere le gambe sollevate

La funzione di sollevamento aiuta le persone anziane o fragili ad alzarsi

I modelli con funzione massaggio aiutano a rilassarsi

Prima di acquistarla è importante valutare una serie di caratteristiche per scegliere il modello che rispecchia in pieno le proprie esigenze.

Portata

Solitamente le poltrone hanno un limite di portata massima da controllare prima di acquistarla per evitare di compromettere il funzionamento. In linea generale il peso massimo si aggira sui 120/140 kg.

Dimensioni

Un altro elemento essenziale sono le dimensioni che devono assicurare il massimo del comfort, ma anche essere rapportate alla grandezza della stanza. Una poltrona troppo grande in una stanza piccola potrebbero limitarne l’utilizzo.

Materiale

I materiali sono differenti, ma i più utilizzati sono:

Similpelle

Microfibra

Cotone

Pelle

Motore elettrico

Le poltrone elettriche possono avere 1 o 2 motori:

Poltrone a 1 motore : la pediera e lo schienale si muovono simultaneamente ma hanno comunque la funzione di accompagnamento per permettere di alzarsi delicatamente

: la pediera e lo schienale si muovono simultaneamente ma hanno comunque la funzione di accompagnamento per permettere di alzarsi delicatamente Poltrone a 2 motori: permette di regolare l’inclinazione di schienale e pediera ad altezze diverse in modo indipendente e sono dotate della funzione alza persone.

Funzionalità

Le poltrone elettriche non sono solo reclinabili o hanno la funzione alzapersone, ma hanno differenti caratteristiche come:

Massaggiante : le sfere presenti all’interno effettueranno un massaggio alla schiena e alle gambe

: le sfere presenti all’interno effettueranno un massaggio alla schiena e alle gambe Riscaldante : si trova sui modelle che hanno la funzione massaggiante ed è posizionato sulla seduta e sullo schienale. Il lieve calore stimola la circolazione e dona un senso di benessere

: si trova sui modelle che hanno la funzione massaggiante ed è posizionato sulla seduta e sullo schienale. Il lieve calore stimola la circolazione e dona un senso di benessere Girevole : la poltrona elettrica ha una base in grado di ruotare di 360°

: la poltrona elettrica ha una base in grado di ruotare di 360° Dondolo: la poltrona ha una struttura a binario che permette di dondolarsi

Leggi anche

I migliori divani letto per creare in casa un ambiente pratico e accogliente