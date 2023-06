Recensione Flexispot E7: una completa scrivania motorizzata regolabile in altezza

In prova oggi l’interessante scrivania E7 di Flexispot; azienda fondata nel 2015 e specializzata nella produzione di scrivanie, sedie e mobili per casa e ufficio. Flexispot vanta, in particolare, un’ampia gamma di scrivanie regolabili elettricamente in altezza. Una pratica soluzione tecnica che consente una perfetta ergonomia e che permette anche di lavorare in piedi.

L’E7 è un robusto modello, con una capacità di carico fino a 125 Kg ed un’altezza che arriva a 133 cm. Scrivania disponibile in tantissime versioni e dimensioni adatte per casa e ufficio. Modello personalizzabile con numerosi accessori, come cassettiere, supporti per monitor, prese di corrente e molto altro ancora.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Flexispot E7.

Design, dimensioni e materiali

Flexispot E7 è formata da due elementi principali: il telaio in acciaio al carbonio ed il piano in truciolato spesso 2,5 cm. Il primo è disponibile in tre diverse colorazioni: bianco, nero e grigio. Il piano è, invece, ordinabile in diverse varianti per tutti i gusti: nero, bianco, acero, palissandro, marrone, ebano, effetto marmo, noce nero, bambù, grigio e bianco con finitura laterale in acero.

Numerose anche le dimensioni disponibili del piano: da 120 x 60 cm a 180 x 80 cm. Purtroppo le misure variano a seconda del materiale del piano scelto. Due, inoltre, le forme disponibili del piano: rettangolare con angoli smussati e versione con frontale leggermente curvo verso l'interno.

Tra i vari modelli di tavolo, segnaliamo in particolare la versione in bambù, curva, da 140 x 70 cm, acquistabile anche con un sistema di ricarica wireless direttamente integrato nel piano. Tecnologia che consente la ricarica senza fili di cellulari, cuffie e altri accessori compatibili con lo standard Qi, fino a 10W.

Proseguiamo la nostra recensione con l’analisi del telaio del modello E7 con gambe dalla forma squadrata, suddivise in tre sezioni periscopiche. Per la nostra prova abbiamo scelto, in particolare, la versione con telaio nero e piano in bambù dalla forma curva, con dimensioni di 140 x 70 cm (spessore di 1,9 cm). Si tratta di un piano diverso dalle altre varianti, completamente naturale, con una durata ed una elasticità due volte superiori rispetto a quelle del legno ordinario. La tecnologia carbonizzata, che riveste il tavolo con una lacca impermeabile di grado 2H, lo rende resistente anche all'umidità e ai graffi.

Citiamo, infine, i due fori passacavi sul tavolo ed il sistema di gestione dei vari cavi presente all'interno del telaio, dotato di copertura inferiore in metallo.

Specifiche tecniche

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche della Flexispot E7, dotata di un solo modello di telaio allungabile, adatto per tutte le dimensioni del piano. Iniziamo dalle gambe della scrivania formate da 3 elementi, con struttura periscopica, che consentono di sollevare l’E7 grazie a due voluminosi motori elettrici posizionati nella zona superiore.

Proseguiamo con le ampie basi dotate di piedini regolabili. Passiamo, quindi, al supporto inferiore del piano della scrivania a forma di “H”, con la zona centrale del telaio a doppia trave che ospita un generoso box in plastica dedicato all'alimentazione dei due motori elettrici tramite una spina a due poli da collegare alla rete elettrica. Questo box è, inoltre, collegato alla consolle dedicata ai comandi per la gestione dell’altezza della scrivania.

Comandi da fissare al lato inferiore dell’E7, sul lato destro o sinistro, a seconda della preferenza dell’utente. La pulsantiera ospita un piccolo display LCD in grado di mostrare l’altezza della scrivania in centimetri ed una porta USB-A laterale utile per la ricarica dello smartphone o di altri dispositivi. Troviamo, inoltre, i due pulsanti per il movimento del piano, con 4 altezze memorizzabili tramite gli appositi comandi.

Ricordiamo, inoltre, il sistema anticollisione, che previene eventuali incidenti causati dal movimento della scrivania, ed il blocco di sicurezza per bambini.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la velocità di movimento del piano di 38 mm/s. Citiamo, inoltre, la capacità di carico di 125 Kg, il rumore dei motori elettrici inferiore ai 50 dB e l’altezza della scrivania (senza piano) da 60 a 125 cm. L’E7 è anche disponibile nella variante “H” con un’altezza di 68-133 cm.

Assemblaggio, confezione e accessori

La Flexispot E7 può essere assemblata anche da utenti poco esperti, con le varie parti imballate con cura all’interno di due resistenti confezioni (telaio e piano formato da un unico elemento). Semplici anche i collegamenti elettrici grazie all’utilizzo di connettori proprietari. Nella confezione troviamo un chiaro manuale con le varie istruzioni anche in italiano.

Occupiamoci ora degli accessori. La Flexispot E7 può essere arricchita con diverse componenti aggiuntive come un supporto per la tastiera del Pc, vari modelli di cassettiere, supporti per monitor, prese di corrente e molto altro ancora.

Ricordiamo, infine, anche le numerose sedie da scrivania realizzate direttamente da Flexispot, dal moderno design e disponibili in varie colorazioni.

Esperienza d’uso e prezzi

Terminiamo la recensione della Flexispot E7 con l’esperienza d’uso. Il nostro giudizio generale è decisamente positivo: una scrivania disponibile in numerose versioni in grado di adattarsi ad ogni genere di arredamento. Un modello robusto grazie alla resistente e stabile struttura in metallo, dall’ottima qualità costruttiva e con un’elevata attenzione ad ogni dettaglio. Ricordiamo, in particolare, la verniciatura del telaio priva di imperfezioni ed il piano con ottime finiture anche laterali. Migliorabile la gestione dei vari cavi della scrivania.

Eccellente l’ergonomia grazie all’altezza regolabile tramite un solido e fluido meccanismo elettrico. Curato anche il design e facile il montaggio. A seconda delle dimensioni scelta, potrebbero essere necessarie due persone per l’assemblaggio della scrivania.

Infine i prezzi della Flexispot E7, acquistabile direttamente sul sito dell’azienda, con 7 anni di garanzia. Si parte da 469 euro per il telaio acquistabile anche senza piano. La versione da noi scelta con dimensioni di 140 x 70 cm e piano in bambù è disponibile a 699 euro. Tutti i prodotti di Flexispot sono, inoltre, in promozione sul sito dell’azienda fino al 30 giugno. La scrivania E7 è, ad esempio, acquistabile con uno sconto di 120 euro.

I prodotti di FlexiSpot sono disponibili anche su Amazon. Il telaio E7 è acquistabile in offerta a partire da 349 euro (sconto tramite coupon). Vari, inoltre, i modelli di tavolo disponibili. La versione in bambù con dimensioni 160 x 80 cm è acquistabile a 229 euro. La variante in Acero (120 x 60 cm) è, invece, disponibile a 119 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Telaio E7

- Piano in Bambù

- Piano in Acero