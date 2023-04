Arredo soggiorno, 10 soluzioni per rinnovarlo a meno di 100 euro

Il soggiorno è la stanza della casa in cui passi il tempo libero e in cui ti concedi ore di relax davanti al televisore o seduto sul divano a leggere un libro. Con il passare del tempo anche la stanza che ami ha bisogno di essere rinnovata.

Se vuoi dare un nuovo look al salotto, ma non hai il budget sufficiente, puoi avere un soggiorno nuovo con qualche piccolo trucco. Bastano 100 euro, un pò di fantasia, i consigli giusti e il salotto cambierà look!

Non servono grandi cambiamenti o nuovi arredi per dare nuova vita al soggiorno. Dettagli, accessori e soluzioni originali trasformeranno la stanza anonima, in uno spazio caldo, accogliente e di tendenza in cui ospitare i tuoi amici o dedicare del tempo a te stesso.

Rinnovare il divano: telo copridivano

Il divano è l'arredo più importante della camera. Posto al centro della stanza attira attenzioni e critiche, quindi se è rovinato o non ti piace più, ma non puoi permetterti di cambiarlo, una soluzione semplice ed economica è quella di ricoprirlo con un telo. Morbido e soffice avvolgerà il divano nascondendo piccoli difetti, realizzato in cotone e poliestere il copridivano si trasforma in un pratico copriletto per dare un tocco romantico alla stanza. Disponibile in tre colori, il classico grigio, l'intramontabile beige o il grintoso rosso, rispecchia ogni gusto e stile della stanza. Il modello caratterizzato da cuoricini bianchi a contrasto è perfetto per chi preferisce lo stile shabby chic e vuole dare un tocco di eleganza alla stanza. Il telo pratico e comodo può essere lavato in lavatrice senza perdere colore o brillantezza, ideale se in casa ci sono cani o gatti.

Un'altra idea per dare un tocco in più al divano, è quella di arricchirlo con cuscini sui toni del bianco o grigio alternando grandezze e forme diverse. Il risultato sarà un divano nuovo con una spesa contenuta.

Pro. Il copridivano è grande e di ottima qualità.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è un po' spesso.

Per dare colore alla stanza: tappeto

Morbido, a pelo lungo o patchwork il tappeto è l'accessorio perfetto per rimodernare la stanza senza grandi interventi. Posizionato nella zona pranzo del soggiorno o nella zona relax del salotto, è in grado di dare colore e creare un ambiente accogliente. Se ami camminare scalzo il tappeto a pelo lungo è la soluzione adatta e restituisce calore anche in inverno. Il modello disponibile in diversi colori si adatta a ogni stile: in grigio, nero o marrone è la scelta giusta per chi ha un arredamento classico, bianco non può mancare in una stanza dallo stile minimal o provenzale, verde, rosso o rosa è il modello ideale per chi ama lo stile moderno e vuole osare con i colori. Adatto anche in camera da letto o nelle stanze dei ragazzi, caratterizza e definisce lo spazio. Facile e semplice da pulire, è adatto sui pavimenti con riscaldamento perché garantisce il passaggio del calore e crea un ambiente di tendenza.

Pro. Il tappeto è grande e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti non è morbidissimo.

Un angolo verde in casa: vasi per piante

Ritagliarsi un piccolo angolo verde direttamente in casa regala alla stanza luminosità e assicura un ambiente sano e pulito soprattutto se ci sono dei bambini. Quindi via libera a piante e fiori colorati che ragaleranno un tocco in più al soggiorno. Se hai poco spazio o non hai il "pollice verde" allora puoi optare per piante grasse o piantine di piccole dimensioni. I vasetti dalle linee semplici ed essenziali, possono arricchire un davanzale, dare colore ad una mensola o diventare un elegante centrotavola. Il set formato da sei vasetti in ceramica bianca, può essere disposto in base alla tua fantasia e creare composizioni belle ed eleganti, infatti, il sottovaso in bamboo crea un piacevole contrasto con il bianco del vasetto. Hai paura di sporcare tutto ogni volta che innaffi? Niente paura, il vaso con foro di scolo è arricchito da una retina per limitare la fuoriuscita della terra.

Pro. Il set grazie alla retina inclusa limita la fuoriuscita della terra dal foro di scolo.

Contro. I vasetti di piccole dimensioni sono pensati per piante grasse piccole o mini.

Per rinnovare le pareti: sticker adesivi

Vuoi rinnovare le pareti, ma non hai il budget sufficiente per tinteggiare o cambiare la carta da parati? Se non ami i quadri, ma vuoi creare un ambiente d'effetto puoi optare per gli stickers, facili e semplici da applicare anche con il fai da te, daranno un aspetto del tutto nuovo alla parete. A fondo unico, colorati o con disegni, le scelta spetta solo a te. In una stanza particolarmente piccola puoi decidere di applicare un adesivo a specchio, oltre a regalare luce alla stanza, le donerà un senso di profondità. L'adesivo è facile da applicare basta rimuovere la protezione e in un attimo avrai regalato un aspetto raffinato e romantico alla stanza. Ideale su ogni tipo di superficie liscia, lo sticker può dare un tocco del tutto diverso alla porta, all'armadio o al frigorifero. Quando vorrai rinnovare o cambiare nuovamente l'aspetto delle pareti, l'adesivo può essere rimosso in pochi e semplici gesti senza lasciare residui.

Pro. Gli adesivi sono molto belli.

Contro. Gli adesivi non sono semplici da applicare.

La soluzione semplice ed efficace: tenda

Se c'è un dettaglio che riesce a dare un nuovo aspetto alla stanza, senza dubbio è la tenda, insieme al divano, attira immediatamente l'attenzione, per questo scegliere quella giusta è davvero importante. I tendaggi con i loro tessuti riescono a creare giochi di luce con i raggi solari che caratterizzano la stanza. Se ami la luce, ma non vuoi rinunciare alla tua privacy, devi abbandonare l'idea dei tendaggi scuri e doppi e scegliere quelli leggeri e delicati: la tenda a doppio pannello riesce a proteggerti dall'esterno e a far trapelare la giusta quantità di sole. Unita a una tenda a fondo bianco, è pensata per abbinarsi ai diversi colori a disposizione: il grigio e nero sono indicati per chi predilige un arredamento classico ed elegante, il vinaccio regala un tocco in più ai salotti minimal, mentre il rosa è irrinunciabile per chi ama lo stile romantico. Grazie agli anelli, puoi montare le tende su ogni tipo di bastone di legno: quando è tempo di pulizie di primavera, bastano pochi minuti per montarle e sono pronte per essere lavate in lavatrice.

Pro. Le tende si lavano e si stirano facilmente.

Contro. Per alcuni utenti i colori sono un po' chiari.

Per dare la giusta illuminazione: lampada da terra

Un'altra idea per rinnovare il soggiorno con un budget limitato è la lampada da terra. La luce nelle stanze è importante, riesce a ricreare la giusta atmosfera e diventare un elemento d'arredo in grado di dare un aspetto del tutto nuovo alla camera. La lampada con struttura ad arco può essere posizionata in ogni punto della stanza. La plafoniera diffonde la giusta luce nella zona pranzo per illuminare mentre si cena o creare un effetto soffuso nella zona divano, mentre leggiamo o guardiamo la tv. La base ampia in metallo è pensata per creare un accessorio comodo e sicuro, anche quando in casa ci sono bambini che giocano o animali domestici. Il paralume nel classico beige in contrasto con l'asta in metallo fa della lampada un elemento elegante in grado di abbinarsi con ogni tipo d'arredo. Il punto di forza della lampada da terra? La possibilità di accenderla anche quando hai le mai impegnate, premendo il pulsante a terra.

Pro. La lampada da terra è bella e pratica.

Contro. Il paralume per alcuni utenti è un po' piccolo.

Per avere tutto in ordine: libreria

Avere un budget ridotto non vuol dire rinunciare a mobili di qualità che regalano un nuovo aspetto alla stanza, inoltre se ami leggere e vuoi avere i tuoi volumi preferiti sempre a portata di mano, la libreria non può assolutamente mancare nel tuo soggiorno. Dotata di quattro ripiani, il mobile è ampio e spazioso, ma quello che fa la differenza è il design moderno e accattivante: la libreria a zigzag diventa il punto centrale della stanza. Realizzata in truciolare bianco e color legno si adatta sia all'arredamento moderno che a quello contemporaneo!

Pro. La libreria è elegante e robusta.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da montare.

Per chi ama lo stile shabby chic: quadri

Rinnovare una parete è più semplice ed economico di quello che si pensa. Se sei stanco di una vecchia stampa e vuoi rendere la stanza più accogliente puoi puntare su uno stile molto in voga negli ultimi anni: lo shabby chic! Il quadro è formato da 5 pannelli in fibra di legno ecologico di dimensioni differenti realizzato con stampe di alta qualità originali e adatto a ogni stanza. Il velocipede circondato da delicati fiori darà un tocco di stile all'ambiente, basta fissarlo alla parete con il nastro biadesivo incluso nella confezione.

Pro. Il quadro è bello e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il nastro biadesivo non è resistente.

Pratico e di design: mobile porta tv

Nel living non può mancare una postazione dedicata alla tv, se vuoi sostituire il vecchio e anonimo mobile tv con uno di carattere, puoi optare per questo elemento d'arredo. Caratterizzato da linee squadrate e minimal, il mobile è perfetto per un ambiente essenziale e contemporaneo. Realizzato in bianco, diventa una piccola postazione in cui posizionare impianti audio, libri e piccoli oggetti, perfetto se hai un appartamento piccolo, ma non vuoi rinunciare a nulla.

Pro. Il mobile è resistente.

Contro. Non è adatto a tv di grandi dimensioni.

Un grande classico: tavolino

Un grande classico nel soggiorno è il tavolino, ma se vuoi rinnovarlo e renderlo anche funzionale, puoi optare per un modello dal mood moderno, realizzato in MDF è resistente all'acqua e dura nel tempo. Il design semplice si sposa alla perfezione con la funzionalità perché la parte superiore sollevabile è facile da utilizzare grazie al meccanismo in metallo e diventa un ripiano in più da utilizzare mentre lavori al pc. Pensato per chi ha poco spazio nel living, lo scomparto aggiuntivo sotto il tavolo, è perfetto per riporre oggetti quotidiani come computer portatili, videogiochi e tenerli sempre a portata di mano.

Pro. Il tavolino è funzionale e solido.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è stato semplice.

