Scarpiera, la soluzione più adatta per chi vuole avere la casa in ordine

Resistere alle scarpe per alcuni è davvero un'impresa. L'ultimo modello sembra sempre quello perfetto da abbinare ad un abito o a un completo. Le calzature, però, non possono essere abbandonate in un angolo della casa, soprattutto se questa è di piccole dimensioni.

Per questo bisogna sistemarle in un mobile a loro dedicato per evitare di trovarle sparse in giro per la stanza. Non esiste arredo più adatto che una comoda scarpiera.

Se siete shoes addicted o avete bisogno di una scarpiera pratica e comoda per arredare il vostro appartamento, continuate a leggere e vi daremo qualche dritta sul modello salvaspazio migliore!

Scarpiera con ante

La scarpiera con ante dà spazio alla fantasia! Formata da 12 cubi da assemblare in orizzontale, riesce a rendere funzionale lo spazio a disposizione, le ante trasparenti, hanno disegni delicati per adattarsi ad ogni ambiente. Il materiale in plastica resistente con telaio in acciaio ospita comodamente sia le scarpe che gli stivali, ma anche le borse. Le ante con la pratica apertura ribaltabile verso l'alto sono pratiche e funzionali, facile da pulire il materiale antipolvere e impermeabile, si lava con un semplice panno.

Pro. Ogni cubo può ospitare fino a due paia di scarpe.

Contro. Non è molto stabile.

Scarpiera con rivestimento

Grazie alla scarpiera che può contenere fino a 27 paia di scarpe, non c'è più il rischio di ritrovarsi le calzature in giro per casa, tutte le scarpe sistemate in ordine saranno a portata di mano nel momento in cui si deve uscire. La chiusura può essere arrotolata per comodità, grazie alla cerniera le scarpe vengono isolate dall'umidità, il tessuto leggero e traspirante è resistente alle infiltrazioni e facile da pulire per avere sandali o stivali sempre al sicuro. Disponibile in due diversi colori, nero e grigio, si abbina ad ogni ambiente.

Pro. La scarpiera è facile da montare.

Contro. Il ripiano non è sufficientemente rigido per ospitare scarpe con il tacco.

Scarpiera con sportelli girevoli

Nel corridoio, in camera da letto o nell'anticamera la scarpiera dalle linee eleganti si abbina alla perfezione agli arredi. La struttura dal design minimal con le maniglei in grigio, si sviluppa con due cassetti datati di sportelli girevoli, mentre i quattro ripiani permettono di organizzare scarpe diverse, per averle sempre in ordine in base all'utilizzo. Il mobile resiste all'umidità è facile da pulire, inoltre il montaggio semplice e rapido grazie a tutti gli accessori in dotazione, per avere tutto perfettamente in ordine.

Pro. La scarpiera è ampia e spaziosa.

Contro. Bisogna seguire bene le istruzioni per il montaggio.

Scarpiera con seduta

La scarpiera con seduta e cuscino integrato diventa una pratica panca su cui potersi sedere e indossare le scarpe in piena comodità. Il mobile dal disegno minimal e dalle linee sobrie si integra perfettamente in ogni ambiente. L'apertura a ribalta consente di prendere e trovare le scarpe preferite con pochi gesti, i quattro ripiani vi permettono di organizzare le scarpe in base alle vostre esigenze.

Pro. La struttura solida permette di potersi sedere tranquillamente.

Contro. Montaggio abbastanza semplice

Scarpiera modulare

La scarpiera modulare è ideale per chi vuole cambiare spesso l'aspetto della propria casa. I pannelli in plastica e la struttura in ferro, possono essere assemblati in base ai gusti del momento o allo spazio a disposizione, garantendo stabilità e durata nel tempo. Ogni cubo ospita comodamente due paia di scarpe che possono essere scelte con facilità grazie ai pannelli traslucidi. Disponibile in bianco, grigio o nero, dovete scegliere solo quella che fa al caso vostro e che si abbina al vostro arredamento.

Pro. Perfetta negli ambienti piccoli, può essere montata in base alle esigenze.

Contro. La struttura è in plastica flessibile.

Scarpiera salvaspazio

Se avete una casa piccola e avete bisogno di ottimizzare ogni spazio, questa scarpiera è quello che fa per voi. La struttura da parete o da porta sfrutta in pieno zone della casa che in altri contesti sarebbero inutilizzati, composta da tre segmenti ad incastro modulari, può ospitare ciascuna 12 paia di scarpe, potete decidere di comporla con una, due o tre segmenti a seconda delle esigenze. Questo modello può ospitare qualsiasi paia di scarpe, inoltre è semplice e facile da installare e non ha bisogno di alcun attrezzo per il montaggio.

Pro. I materiali sono resistenti ed è perfetta negli ambienti di piccole dimensioni.

Contro. Non si adatta a tutte le porte.

Scarpiera di design

Avere le scarpe in ordine, non vuol dire rinunciare al design per questo la scelta ideale è un mobile con una struttura accattivante ma capiente. Questa scarpiera piccola e compatta è resa unica da linee ondulate e da finiture lucide che ne fanno un elemento irrinunciabile per chi preferisce uno stile moderno e contemporaneo. Realizzata con materiali di qualità, è composta da ante con cassetti a ribalta capienti e spaziosi, disponibile con due, tre o quattro vani il mobile è pronto ad ospitare ogni tipologia di scarpe.

Pro. La scarpiera è capiente e ha uno stile di design.

Contro. Le istruzioni per il montaggio non sono chiare.

Scarpiera armadio

Se siete shoes addicted e nello stesso tempo avete molto spazio in casa, non potete fare a meno della scarpiera armadio! La struttura realizzata in legno, disponibile in bianco o quercia è pronta ad ospitare tutte le calzature grazie alle due ante e ai sette ripiani ampi e profondi. Grazie al design semplice ed essenziale può essere inserita in ogni ambiente, dall'ingresso alla camera da letto e avere tutte le calzature in ordine pronte per completare ogni outfit.

Pro. I materiali sono robusti e la scarpiera è spaziosa

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Come scegliere la migliore scarpiera



Per scegliere la scarpiera giusta in base alle proprie esigenze è necessario considerare alcune caratteristiche.

Materiali

Le scarpiere per essere efficienti, devono essere robuste e durare nel tempo, i materiali più diffusi sono:

Legno : resistente e pesante

: resistente e pesante Plastica : leggere e versatili

: leggere e versatili Metallo: stabili e adatte ad ogni ambiente

Dimensioni

La prima caratteristica da prendere in considerazione è la grandezza della scarpiera, molto dipende dallo spazio a disposizione in casa e dalla quantità di calzature a disposizione. Per chi ha un appartamento piccolo si può puntare sulle scarpiere slim o a parete, in altri casi si può optare per mobiletti più ampi.

Capienza

La scarpiera deve contenere tutte le scarpe, quindi la capienza è un aspetto da non sottovalutare, quindi prima di acquistarla si deve valutare il numero dei ripiani e la disposizione delle scarpe. In questo caso se le scarpe vengono poste in orizzontale, il modello occupa più spazio, la disposizione obliqua, è tipica dei modelli slim che però, sono meno profondi. Questo modello, inoltre, ha ante che si aprono a ribalta, occupano poco spazio, ma non sono idonee per stivali o scarpe con il tacco.

Tipologia

Prima di scegliere la scarpiera è importante valutare anche la tipologia:

scarpiera aperta : è priva di ante o di porte, ma hanno ripiani che permettono di vedere tutte le calzature con un colpo d'occhio. Oltre ad essere perfette per l'armadio, possono essere posizionate dietro le porte o fissate alla parete, facili da montare, i ripiani possono essere sistemati in base alle esigenze;

: è priva di ante o di porte, ma hanno ripiani che permettono di vedere tutte le calzature con un colpo d'occhio. Oltre ad essere perfette per l'armadio, possono essere posizionate dietro le porte o fissate alla parete, facili da montare, i ripiani possono essere sistemati in base alle esigenze; scarpiera chiusa: sono dei veri e propri complementi d'arredo perché sono formati da ante e ripiani e sono disponibili differenti modelli pensati per integrarsi perfettamente ad ogni ambiente e stile.

